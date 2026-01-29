Procesan a dos sujetos por el asesinato de Nancy Jazmín, presunta expareja de un miembro del Cártel de Caborca

Carlos Anselmo “N” y Josué Noé “N” son señalados por formar parte de un grupo criminal. Crédito: FGE Sonora y Guerreras Buscadoras de Cajeme

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que un juez dictó auto de vinculación a proceso contra dos sujetos por el asesinato de Nancy Jazmín Gil López, quien había sido reportada como desaparecida el 10 de enero de 2026 en Ciudad Obregón, municipio de Cajeme y posteriormente fue localizada sin vida.

Según información proporcionada por la FGJES, los imputados, identificados como Carlos Anselmo “N” y Josué Noé “N”, fueron señalados como integrantes de una célula delictiva con operaciones en la región.

Durante la audiencia judicial celebrada el pasado 28 de enero, la autoridad determinó que existen pruebas suficientes para procesar a los detenidos por los delitos de desaparición cometida por particulares con resultado de muerte y asociación delictuosa.

Además, se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La FGJES sostuvo que la resolución judicial deriva de las acciones de investigación realizadas tras el reporte de desaparición y de los operativos posteriores que permitieron desarticular parte de la estructura de un grupo generador de violencia vinculado a delitos de alto impacto en Ciudad Obregón.

La fiscalía ha señalado en reportes anteriores que este crimen podría estar relacionado con una disputa de grupos delincuenciales en la región.

Además, han declarado que Nancy Jazmín sería expareja sentimental de un criminal buscado en en la región, el cual estaría vinculado con el Cártel de Caborca.

Operativos y acciones de la Fiscalía

Durante los operativos realizados entre el 15 y el 18 de enero, agentes ministeriales llevaron a cabo detenciones y cateos que resultaron en el aseguramiento de armas de fuego, equipo táctico y vehículos con reporte de robo. La FGJES difundió imágenes de los indicios recogidos, entre los que destacan chalecos tácticos y al menos cinco armas largas.

La Fiscalía General de Justicia de Sonora reiteró que continuará con el proceso penal para acreditar la responsabilidad plena de los acusados y solicitar la pena máxima que permita la ley, conforme reportó Infobae. El caso ha generado consternación social e incrementado la presión sobre las autoridades para esclarecer los hechos y garantizar justicia para la víctima y su familia.

Contexto del caso y antecedentes

El caso de Nancy Jazmín cobró notoriedad luego de que su desaparición, registrada el 10 de enero, la cual generó movilizaciones y protestas en Sonora.

Según la cobertura realizada por Infobae México, familiares y amigos se manifestaron para exigir la búsqueda y localización de la víctima.

El 16 de enero, tras una protesta, el cuñado de Nancy, Román Ernesto “N”, fue asesinado a tiros luego de participar activamente en las exigencias por esclarecer el caso. Al día siguiente la joven fue hallada sin vida en las inmediaciones de la calle Cuauhtémoc y 100, cerca del domicilio de su familia.

(X @rosaliliatorrs)

Las investigaciones de la FGJES han señalado que la principal línea de indagatoria se relaciona con el entorno personal de la víctima, así como con su presunta relación con el “Chino Rivotril“.

Quién es el “Chino Rivotril”

José Manuel Lucio Valenzuela, conocido como “Chino Rivotril”, ha sido identificado por autoridades estatales como presunto generador de violencia en Cajeme y otras zonas de Sonora.

De acuerdo con las investigaciones de la FGJES, mantiene presuntos vínculos con células delictivas dedicadas al secuestro, homicidio y otros delitos de alto impacto en la región.

Sobre “Chino Rivotril” pesan diversas órdenes de aprehensión y su nombre aparece relacionado con investigaciones recientes sobre violencia organizada en Ciudad Obregón.

Foto: Fiscalía de Sonora

Su apodo ha sido mencionado en varias carpetas de investigación y las autoridades lo señalan como posible líder de una estructura criminal que opera en el sur de Sonora.

Es señalado como líder de La Línea, un brazo armado del Cártel de Caborca.

Los hechos que derivaron en el asesinato de Nancy Jazmín y la detención de los dos sujetos procesados, se encuentran vinculados a la disputa entre grupos delictivos en la zona y a la presunta relación de la víctima con este personaje, según los reportes de la Fiscalía estatal.