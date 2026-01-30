Mafia Veracruzana incendia restaurante en Coatzacoalcos y deja narcomanta de amenaza

El restaurante El Calamar quedó reducido a cenizas tras el ataque incendiario ocurrido a plena luz del día en el malecón de Coatzacoalcos. (X @JJDiazMachuca)

Un ataque incendiario ejecutado a plena luz del día ha devastado el restaurante El Calamar, un conocido establecimiento ubicado en el malecón de Coatzacoalcos, Veracruz. La agresión, atribuida públicamente a la Mafia Veracruzana mediante una narcomanta, marca una escalada en la violencia ligada a disputas criminales y amenazas a empresarios que, según el mensaje, estarían aliados a un grupo rival denominado “Lacras Charras”. La situación pone en foco el impacto directo de la delincuencia organizada sobre el sector comercial y sus eventuales implicaciones para la seguridad local.

Tras la intervención de los equipos de emergencia y cuerpos policiales, las autoridades constataron la destrucción total del local y la ausencia de lesionados. Milenio indicó que, en el operativo, participaron más de una docena de elementos de Protección Civil municipal y grupos voluntarios, quienes batallaron durante más de una hora contra las llamas hasta sofocar el incendio. Este episodio no constituye un hecho aislado: es el segundo siniestro grave que sufre El Calamar desde su inauguración, ya que el 16 de mayo de 2025 fue escenario de otro incendio. En esa ocasión, según El Financiero, se atribuyó el origen del fuego a un corto circuito.

Las primeras indagatorias señalan que fue cerca de las 13:40 horas cuando hombres a bordo de una moto arrojaron bombas molotov hacia la palapa del restaurante. Latinus recoge testimonios de vecinos que identificaron a dos jóvenes como los autores materiales del ataque antes de darse a la fuga. Los reportes coinciden en que, poco antes de perpetrar el atentado, los agresores colocaron una narcomanta en la entrada principal del establecimiento, donde se advirtió: “Para que vean lo que es andar quemando negocios, tal como lo hacían ustedes. Todos los negocios que apoyen así quedarán. Sabemos quienes apoyan a las ‘Lacras Charras’”, firma atribuida al Cártel Mafia Veracruzana.

Distintos medios detallan que este grupo delictivo estaría relacionado con otras acciones violentas recientes en Veracruz, incluyendo el asesinato de Irma Hernández Cruz, taxista secuestrada a mediados del año pasado. La lona con el mensaje amenazante fue retirada posteriormente por agentes ministeriales que, junto a la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional y las policías estatal y municipal, acordonaron la zona para permitir el levantamiento de pruebas y el inicio de las investigaciones.

La narcomanta atribuida a la Mafia Veracruzana fue colocada antes del atentado y retirada por agentes ministeriales. (X @JJDiazMachuca)

Las autoridades investigan si este atentado responde a un patrón de extorsión o de represalias entre bandas rivales que disputan el control de actividades ilícitas en la región. En redes sociales, la imagen de la narcomanta viralizó el contenido de las amenazas y amplificó el temor entre comerciantes locales y la ciudadanía.

No se reportaron víctimas entre los empleados o los clientes del restaurante, que lograron evacuar el inmueble a tiempo. La violencia ejercida en esta jornada contra El Calamar ilustra la vulnerabilidad persistente de los negocios establecidos en la costa veracruzana y su exposición directa a las pugnas de la delincuencia organizada.