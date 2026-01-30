México

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 30 de enero

A través de las tres garitas que se ubican en el municipio fronterizo se puede cruzar de forma terrestre a territorio estadounidense, particularmente a San Diego, California

Guardar
Las tres garitas de Tijuana
Las tres garitas de Tijuana son Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro (Infobae Imagen Ilustrativa)

Las garitas que conectan Tijuana, en Baja California, con San Diego, California, en Estados Unidos son un punto clave para el tránsito binacional, impactando a trabajadores, turistas y comercio internacional.

Con tiempos de espera que pueden extenderse y cambios constantes en la operación, mantenerse informado es esencial.

Es por eso que aquí ofrecemos un panorama actualizado del estado de las principales garitas: OtayMesa, Chaparral y San Ysidro este viernes 30 de enero, con datos clave y consejos útiles para un cruce más eficiente.

En vivo: cómo está la línea en Tijuana

Revisa en tiempo real
Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)

Garita San Ysidro

Tiempo de espera por automóvil:

General

5 líneas abiertas

49 minutos

Sentri

12 líneas abiertas

24 minutos

ReadyLane

11 líneas abiertas

1:22 horas

Tiempo de espera caminando:

General

19 líneas abiertas

1:04 horas

ReadyLane

1 línea abierta

8 minutos

Garita Otay Mesa

Tiempo de espera por automóvil:

General

2 líneas abiertas

1:01 horas

Sentri

3 líneas abiertas

40 minutos

ReadyLane

5 líneas abiertas

32 minutos

Tiempo de espera caminando:

General

6 líneas abiertas

48 minutos

Garita Chaparral

Tiempo de espera caminando:

General

4 líneas abiertas

40 minutos

ReadyLane

1 línea abierta

8 minutos

Los horarios de las garitas de Tijuana

El cruce de Tijuana
El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)

Además del tiempo de espera, otra información importante que debes tener en cuenta al cruzar la frontera es el horario, pues depende de la forma y la garita por la que pases los días y horas de servicio.

Es por eso que aquí te dejamos los horarios de las tres garitas, de acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

La garita de San Ysidro, el cruce fronterizo más transitado del mundo, tiene dos horarios:

Para el cruce vehícular funciona de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Mientras que el peatonal, ya sea el Estándar o el Ready Lane, está abierta también de lunes a domingo, pero de 6:00 horas a 14:00 horas.

En el caso de la garita de de Otay Mesa el horario, tanto de vehículos como de peatones, es de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Sin embargo, el cruce comercial de esta garita es, también todos los días, pero de las 6:00 horas hasta las 22:00 horas.

En cuanto a la garita del Chaparral, que es exclusivamente peatonal, el cruce tiene un horario de lunes a domingo de las 6:00 horas y hasta las 14:00 horas.

Temas Relacionados

GaritasTijuanaBaja Californiamexico-noticiasnoticiasnarrativa

Más Noticias

Inauguran puente desnivel en Hermosillo, ciudadanos lo reciben con aplausos y efusividad

Antonio Asitazarán, el alcalde de la ciudad, fue el encargado de la inauguración de esta obra que beneficiará a más de 75 mil automovilistas

Inauguran puente desnivel en Hermosillo,

Policías de CDMX aseguran 150 toneladas de autopartes robadas en falso hotel de la colonia Peralvillo

Sus 42 habitaciones eran utilizadas como bodega clandestina

Policías de CDMX aseguran 150

Allan Saint-Maximin, jugador del América, denuncia racismo en contra de sus hijos

Maximin señaló que, aunque ha enfrentado ataques personales a lo largo de su carrera, no permitirá agresiones hacia sus hijos

Allan Saint-Maximin, jugador del América,

Homicidio doloso disminuyó 28% en Baja California, extorsión bajó 9.2% en un año

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo, indicó que los delitos de alto impacto disminuyeron 32%

Homicidio doloso disminuyó 28% en

El mundo del espectáculo despide al reconocido productor Pedro Torres con emotivos mensajes

El creativo murió el 30 de enero a los 72 años tras una batalla contra la ELA

El mundo del espectáculo despide
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamiento entre militares y sicarios

Enfrentamiento entre militares y sicarios del Cártel de Tepalcatepec deja tres muertos en Michoacán

Ryan Wedding habría sido traicionado por ‘Mayito Flaco’, según versión revelada por Anabel Hernández

Emma Coronel solicita el fin anticipado de su libertad condicional en EEUU

FGR incineró más de 300 kilos de marihuana, cocaína y metanfetamina en Reynosa, Tamaulipas

Aseguran call center clandestino utilizado para extorsionar y cometer fraudes bancarios en Edomex

ENTRETENIMIENTO

El mundo del espectáculo despide

El mundo del espectáculo despide al reconocido productor Pedro Torres con emotivos mensajes

Lucía Méndez reacciona a la muerte de su exesposo, Pedro Torres: “Me dio el regalo más grande en la vida”

El día en que Pedro Torres y Luis Miguel revolucionaron los videoclips con ‘Cuando calienta el sol’: “Fue un reality”

Una flor y un embarazo repentino: así fue la historia de amor de Lucía Méndez y Pedro Torres

Pedro Torres tenía ELA, la misma enfermedad degenerativa que padece Yolanda Andrade

DEPORTES

Allan Saint-Maximin, jugador del América,

Allan Saint-Maximin, jugador del América, denuncia racismo en contra de sus hijos

Santiago Giménez lanza advertencia a los 47 equipos que quieran enfrentarse a México en el Mundial 2026

Checo Pérez reaparece en pista con Cadillac y cierra penúltimo en Barcelona

WWE Royal Rumble: conoce a los mexicanos que ganaron la batalla real para ir a WrestleMania

Kikin Fonseca explica por qué elegiría a la “Hormiga” González sobre Berterame rumbo al Mundial 2026