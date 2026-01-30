Frente frío 32 provoca lluvias intensas, evento de Norte y descenso térmico en estos estados

Frente frío 32 provoca lluvias intensas en el noreste del país, principalmente en Veracruz (Crédito: Cuartoscuro)

El frente frío número 32 recorrerá este viernes el noreste y oriente de la República Mexicana, generando condiciones meteorológicas adversas en amplias regiones del país, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Este sistema interactúa con una vaguada en altura y con el aporte de humedad de las corrientes en chorro polar y subtropical, lo que incrementará el potencial de lluvias fuertes, descenso de temperaturas y vientos intensos.

Durante el día se esperan chubascos y lluvias fuertes en entidades del norte, noreste y oriente del territorio nacional, con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, principalmente en las regiones de:

Nautla

Los Tuxtlas

Zona Olmeca

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento, lo que eleva el riesgo de encharcamientos, crecida de ríos y deslaves en zonas montañosas.

Evento de “Norte” y oleaje elevado

La masa de aire ártica que impulsa al frente frío 32 provocará un evento de Norte con vientos sostenidos de 40 a 50 km/h y rachas de 70 a 90 km/h en las costas de:

Tamaulipas

Veracruz

A partir de la tarde, este fenómeno se extenderá hacia el istmo y golfo de Tehuantepec, y durante la noche o primeras horas del sábado alcanzará:

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Además, se prevé oleaje elevado en zonas costeras, por lo que autoridades recomiendan extremar precauciones en actividades marítimas y portuarias.

Posible caída de aguanieve y lluvia engelante

Las condiciones atmosféricas también favorecerán la caída de lluvia engelante o aguanieve en zonas altas de:

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Este fenómeno se mantendrá durante la madrugada del sábado y podría extenderse a las cimas de los principales volcanes del centro del país, entre ellos:

Popocatépetl

Iztaccíhuatl

Pico de Orizaba

Cofre de Perote

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Chiapas.

Contrastes térmicos en el país

Mientras el norte y oriente del país enfrentarán descenso de temperaturas, el ingreso de humedad del océano Pacífico incrementará la probabilidad de chubascos con descargas eléctricas en Guerrero.

En contraste, una circulación anticiclónica en niveles medios mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso en estados del occidente y sur, como:

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca (istmo)

Chiapas (costa)

Pronóstico para el Valle de México

Ambiente muy frío con posibles heladas en zonas serranas del Estado de México (Capturas Twitter)

En el Valle de México, se prevé para este viernes:

Cielo parcialmente nublado

Ambiente frío a fresco por la mañana

Presencia de bruma

Ambiente muy frío con posibles heladas en zonas serranas del Estado de México

Por la tarde, el clima será de templado a cálido, con cielo medio nublado y posibles lluvias aisladas en el Estado de México, mientras que en la Ciudad de México no se esperan precipitaciones.

Temperaturas estimadas:

Ciudad de México: Mínima: 7 a 9 °C Máxima: 24 a 26 °C

Toluca, Estado de México: Mínima: 3 a 5 °C Máxima: 21 a 23 °C



Por la noche, aumentará la nubosidad y se registrará un notable descenso de la temperatura, con viento del oeste y noroeste de 10 a 20 km/h y rachas de hasta 50 km/h.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada, abrigarse adecuadamente y atender los avisos de Protección Civil ante las condiciones meteorológicas adversas que traerá el frente frío 32.