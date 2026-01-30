México

Frente frío 32 provoca lluvias intensas, evento de Norte y descenso térmico en estos estados

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y abrigada

Guardar
Frente frío 32 provoca lluvias
Frente frío 32 provoca lluvias intensas en el noreste del país, principalmente en Veracruz (Crédito: Cuartoscuro)

El frente frío número 32 recorrerá este viernes el noreste y oriente de la República Mexicana, generando condiciones meteorológicas adversas en amplias regiones del país, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Este sistema interactúa con una vaguada en altura y con el aporte de humedad de las corrientes en chorro polar y subtropical, lo que incrementará el potencial de lluvias fuertes, descenso de temperaturas y vientos intensos.

Durante el día se esperan chubascos y lluvias fuertes en entidades del norte, noreste y oriente del territorio nacional, con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, principalmente en las regiones de:

  • Nautla
  • Los Tuxtlas
  • Zona Olmeca

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento, lo que eleva el riesgo de encharcamientos, crecida de ríos y deslaves en zonas montañosas.

Evento de “Norte” y oleaje elevado

La masa de aire ártica que impulsa al frente frío 32 provocará un evento de Norte con vientos sostenidos de 40 a 50 km/h y rachas de 70 a 90 km/h en las costas de:

  • Tamaulipas
  • Veracruz

A partir de la tarde, este fenómeno se extenderá hacia el istmo y golfo de Tehuantepec, y durante la noche o primeras horas del sábado alcanzará:

  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Además, se prevé oleaje elevado en zonas costeras, por lo que autoridades recomiendan extremar precauciones en actividades marítimas y portuarias.

Posible caída de aguanieve y lluvia engelante

Las condiciones atmosféricas también favorecerán la caída de lluvia engelante o aguanieve en zonas altas de:

  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Nuevo León

Este fenómeno se mantendrá durante la madrugada del sábado y podría extenderse a las cimas de los principales volcanes del centro del país, entre ellos:

  • Popocatépetl
  • Iztaccíhuatl
  • Pico de Orizaba
  • Cofre de Perote

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Chiapas.

Contrastes térmicos en el país

Mientras el norte y oriente del país enfrentarán descenso de temperaturas, el ingreso de humedad del océano Pacífico incrementará la probabilidad de chubascos con descargas eléctricas en Guerrero.

En contraste, una circulación anticiclónica en niveles medios mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso en estados del occidente y sur, como:

  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca (istmo)
  • Chiapas (costa)

Pronóstico para el Valle de México

Ambiente muy frío con posibles
Ambiente muy frío con posibles heladas en zonas serranas del Estado de México (Capturas Twitter)

En el Valle de México, se prevé para este viernes:

  • Cielo parcialmente nublado
  • Ambiente frío a fresco por la mañana
  • Presencia de bruma
  • Ambiente muy frío con posibles heladas en zonas serranas del Estado de México

Por la tarde, el clima será de templado a cálido, con cielo medio nublado y posibles lluvias aisladas en el Estado de México, mientras que en la Ciudad de México no se esperan precipitaciones.

Temperaturas estimadas:

  • Ciudad de México:
    • Mínima: 7 a 9 °C
    • Máxima: 24 a 26 °C
  • Toluca, Estado de México:
    • Mínima: 3 a 5 °C
    • Máxima: 21 a 23 °C

Por la noche, aumentará la nubosidad y se registrará un notable descenso de la temperatura, con viento del oeste y noroeste de 10 a 20 km/h y rachas de hasta 50 km/h.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada, abrigarse adecuadamente y atender los avisos de Protección Civil ante las condiciones meteorológicas adversas que traerá el frente frío 32.

Temas Relacionados

ClimaFríoFrente fríolluviasBajas TemperaturasSMNmexico-noticias

Más Noticias

Chucky Lozano se queda fuera de la Concacaf Champions Cup con San Diego FC por esta razón

El club californiano afrontará su primera Concacaf Champions Cup sin uno de los nombres más mediáticos de su plantilla

Chucky Lozano se queda fuera

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 30 de enero: carga vehicular en ambos sentidos de la caseta de Tepotzotlán

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

México: cotización de apertura del euro hoy 30 de enero de EUR a MXN

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

México: cotización de apertura del

Captan a Kanye West en lujoso restaurante de CDMX

El rapero ofrecerá un concierto en la Monumental Plaza de Toros México

Captan a Kanye West en

Temblor en Guerrero: se registra sismo de 4.0 en San Marcos

El sismo ocurrió a las 6:02 horas, a una distancia de 16 km de San Marcos y tuvo una profundidad de 14.8 km

Temblor en Guerrero: se registra
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ryan Wedding habría sido traicionado

Ryan Wedding habría sido traicionado por ‘Mayito Flaco’, según versión revelada por Anabel Hernández

Emma Coronel solicita el fin anticipado de su libertad condicional en EEUU

FGR incineró más de 300 kilos de marihuana, cocaína y metanfetamina en Reynosa, Tamaulipas

Aseguran call center clandestino utilizado para extorsionar y cometer fraudes bancarios en Edomex

Procesan a sujeto que llevaba más de 200 kilos de metanfetamina en un auto en Sonora

ENTRETENIMIENTO

Captan a Kanye West en

Captan a Kanye West en lujoso restaurante de CDMX

¿Cuánto tiempo tardó Christian Nodal en tatuarse a Belinda y a Ángela Aguilar?

Christian Nodal sorprende al revelar su nuevo tatuaje dedicado a Ángela Aguilar

Nodal y su violinista Esmeralda Camacho se reencuentran en concierto y así reaccionaron

Expogan Sonora 2026: cartelera oficial del Palenque en Hermosillo y fechas de conciertos

DEPORTES

Chucky Lozano se queda fuera

Chucky Lozano se queda fuera de la Concacaf Champions Cup con San Diego FC por esta razón

Liga MX confirma mantenimiento del Estadio Cuauhtémoc: estas son las mejoras a la cancha

Nico Ibañez dejaría Tigres: estos son los clubes a los que podría llegar

Recuento de los diseños más memorables de Chivas en los últimos años

Pumas hace oficial la contratación de Uriel Antuna