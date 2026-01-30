México

Feria del Caballo Texcoco 2026: estos son los artistas que se presentarán gratis en el Teatro del Pueblo

A diferencia del palenque, el acceso al ahora Mega Domo Victoria está incluido en el costo de la entrada general a la feria

Los conciertos en el este recinto son completamente gratis.

La Feria Internacional del Caballo Texcoco 2026 alista su regreso con una cartelera de gran convocatoria en el Teatro del Pueblo, ahora conocido como el Mega Domo Victoria uno de los escenarios más concurridos del evento. Del 13 de marzo al 12 de abril, Texcoco recibirá a miles de visitantes que buscan disfrutar de espectáculos en vivo, música y tradiciones mexicanas. La edición de este año coincide con el periodo vacacional de Semana Santa, lo que anticipa una afluencia destacada.

La Feria del Caballo Texcoco mantiene una trayectoria de más de cuatro décadas en el Estado de México, consolidándose como un referente nacional por su oferta artística y su vinculación con la cultura ecuestre. El evento se desarrolla en el Rancho El Consuelo, un recinto que ofrece la infraestructura necesaria para albergar conciertos, muestras ganaderas, exposiciones comerciales y actividades familiares.

El cartel del Mega Domo Victoria contará con artistas nacionales e internacionales.

El Teatro del Pueblo (Mega Domo Victoria) forma parte de las atracciones incluidas en la entrada general, cuyo precio se mantiene accesible, cercano a los 60 pesos. Este escenario ha recibido en años anteriores a figuras de la música regional y urbana. A diferencia del palenque, donde los boletos se venden por separado y a precios variables, el acceso al Teatro del Pueblo está integrado en el costo de ingreso general.

Durante las noches de la feria, los asistentes podrán disfrutar de conciertos gratuitos de artistas reconocidos y emergentes, en un espacio diseñado para garantizar la experiencia de los espectadores.

Además de la oferta musical, la Feria del Caballo Texcoco 2026 incorpora una expo ganadera y ecuestre, zona gastronómica, juegos mecánicos, espectáculos infantiles y exposiciones artesanales, tanto nacionales como internacionales.

Adriel Favela es uno de los artistas que llegará al Teatro del Pueblo (Mega Domo Victoria).

Estos son los artistas que se presentarán en el Teatro del Pueblo (Mega Domo Victoria)

  • Adriel Favela (13 de marzo)
  • El Komander (14 de marzo)
  • Vagon Chicano (15 de marzo)
  • Distinto Norte (16 de marzo)
  • Tigrillos (17 de marzo)
  • Aaron y su Grupo Ilusión (18 de marzo)
  • Bellakath / Dj Foxy (19 de marzo)
  • Legitimo (20 de marzo)
  • 8uno (22 de marzo)
  • Los Bybys (23 de marzo)
  • Los Hijos Del Pueblo (24 de marzo)
  • Alacranes Musical (25 de marzo)
  • Cachirula & Loojan (26 de marzo)
  • Sayuri & Sopholov (26 de marzo)
  • Espinoza Paz (28 de marzo)
  • 31 Fans (29 de marzo)
  • Shinigamis Del Norte (29 de marzo)
  • Festival de Rock (30 de marzo)
  • Tremenda Korte + Festival de Ska (31 de marzo)
  • La Kumbre con K (1 de abril)
  • Marco Flores y La Jerez (2 de abril)
  • Los Plebes Del Rancho (3 de abril)
  • División Minúscula (4 de abril)
  • Sonora Dinamita de Lucho Argain (5 de abril)
  • Raymix (7 de abril)
  • Alan Arrieta y Kevin Amf (8 de abril)
  • Conjunto Nuevo Amanecer (9 de abril)
  • Cardenales De Nuevo León (10 de abril)
  • La Maquinaria Norteña (11 de abril)
  • Los Yaguarú (12 de abril)

Cabe señalar que el cartel del Mega Domo Victoria, tendrá dos artistas sorpresa por anunciarse.

