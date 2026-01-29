México

Tamales de frijol: el acompañante perfecto para tu café de olla

Este clásico del Día de la Candelaria y los desayunos familiares destaca por su sabor, facilidad de preparación y versatilidad

Se acerca el Día de la Candelaria y el tamal de frijol sigue siendo uno de los platillos más representativos y accesibles de la cocina mexicana, presente en celebraciones y desayunos en distintas regiones del país.

Su popularidad radica en la preparación sencilla y la capacidad de adaptarse a reuniones familiares, fiestas comunitarias y momentos cotidianos, especialmente en el centro y sur de México.

La cocción al vapor proporciona la textura suave y el sabor característico que lo distingue. Se trata de un platillo versátil, ideal para acompañar con café de olla, atole o incluso salsas caseras.

Ingredientes para preparar tamales de frijol

La receta tradicional utiliza masa de maíz, frijol crudo remojado y manteca, todo envuelto en hojas de totomoxtle (hoja seca de maíz).

  • 2 kg de masa de maíz
  • 1 l de frijol
  • 250 g de manteca
  • 40 hojas de totomoxtle
  • Sal al gusto
Por otro lado, se recomienda remojar los frijoles desde la noche anterior y escurrirlos bien antes de integrarlos a la masa, lo cual evita que la mezcla quede demasiado húmeda.

Paso a paso, cómo preparar tamales de frijol

PASO 1: Remojar los frijoles en agua la noche previa. Secar y escurrir bien antes de usarlos.

PASO 2: Mezclar la masa de maíz con el frijol crudo, la manteca y la sal, hasta que todo esté bien integrado.

PASO 3: Formar porciones de la mezcla y envolverlas en hojas de totomoxtle. Atar firmemente con fibras de la misma hoja.

PASO 4: Colocar los tamales en una olla con agua hirviendo, cuidando de no sobrecargarla.

PASO 5: Cocinar al vapor durante 25 minutos. El punto ideal se alcanza cuando la masa se despega fácilmente de la hoja.

PASO 6: Servir calientes, acompañados de café de olla o atole.

De igual manera, se sugiere evitar levantar la tapa de la olla durante la cocción para que el vapor circule y la textura quede adecuada. Además, es recomendable atar bien las hojas para que el relleno no se escape.

Conservación y valor nutricional

  • Rinde: 40 tamales individuales.
  • Conservación: Se pueden refrigerar hasta 5 días, bien envueltos, en recipiente hermético. También es posible congelarlos hasta 2 meses. Para recalentar, se prefiere el vapor.
  • Valor nutricional por tamal: 180 kcal, 5 g de proteína, 7 g de grasa, 25 g de carbohidratos, 3 g de fibra.
De esta manera, el tamal de frijol no sólo sobresale como un alimento práctico y lleno de sabor, sino que también representa una herencia viva de la cocina mexicana. Su presencia en celebraciones, reuniones familiares y desayunos cotidianos refleja la importancia de las recetas tradicionales en la vida diaria y en la memoria colectiva.

