Tamales de frijol: el acompañante perfecto para tu café de olla

La popularidad de este platillo se sostiene por su facilidad de elaboración y la capacidad de adaptarse tanto a festividades como a la vida cotidiana. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se acerca el Día de la Candelaria y el tamal de frijol sigue siendo uno de los platillos más representativos y accesibles de la cocina mexicana, presente en celebraciones y desayunos en distintas regiones del país.

Su popularidad radica en la preparación sencilla y la capacidad de adaptarse a reuniones familiares, fiestas comunitarias y momentos cotidianos, especialmente en el centro y sur de México.

Este platillo destaca por su preparación sencilla y su presencia en festividades a lo largo del centro y sur de México. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cocción al vapor proporciona la textura suave y el sabor característico que lo distingue. Se trata de un platillo versátil, ideal para acompañar con café de olla, atole o incluso salsas caseras.

Ingredientes para preparar tamales de frijol

La receta tradicional utiliza masa de maíz, frijol crudo remojado y manteca, todo envuelto en hojas de totomoxtle (hoja seca de maíz).

2 kg de masa de maíz

1 l de frijol

250 g de manteca

40 hojas de totomoxtle

Sal al gusto

La receta tradicional necesita masa de maíz, frijol crudo remojado, manteca y hojas de totomoxtle para elaborar tamales caseros auténticos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, se recomienda remojar los frijoles desde la noche anterior y escurrirlos bien antes de integrarlos a la masa, lo cual evita que la mezcla quede demasiado húmeda.

Paso a paso, cómo preparar tamales de frijol

PASO 1: Remojar los frijoles en agua la noche previa. Secar y escurrir bien antes de usarlos.

PASO 2: Mezclar la masa de maíz con el frijol crudo, la manteca y la sal, hasta que todo esté bien integrado.

PASO 3: Formar porciones de la mezcla y envolverlas en hojas de totomoxtle. Atar firmemente con fibras de la misma hoja.

PASO 4: Colocar los tamales en una olla con agua hirviendo, cuidando de no sobrecargarla.

PASO 5: Cocinar al vapor durante 25 minutos. El punto ideal se alcanza cuando la masa se despega fácilmente de la hoja.

PASO 6: Servir calientes, acompañados de café de olla o atole.

La cocción al vapor permite obtener una textura suave y mantener el perfil nutritivo del tamal de frijol, el cual incluye masa de maíz, frijol y manteca. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De igual manera, se sugiere evitar levantar la tapa de la olla durante la cocción para que el vapor circule y la textura quede adecuada. Además, es recomendable atar bien las hojas para que el relleno no se escape.

Conservación y valor nutricional

Rinde: 40 tamales individuales.

Conservación: Se pueden refrigerar hasta 5 días, bien envueltos, en recipiente hermético. También es posible congelarlos hasta 2 meses. Para recalentar, se prefiere el vapor.

Valor nutricional por tamal: 180 kcal, 5 g de proteína, 7 g de grasa, 25 g de carbohidratos, 3 g de fibra.

Cada tamal de frijol aporta 180 kcal, 5 g de proteína y 3 g de fibra, representando un alimento práctico y nutritivo de la gastronomía mexicana. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De esta manera, el tamal de frijol no sólo sobresale como un alimento práctico y lleno de sabor, sino que también representa una herencia viva de la cocina mexicana. Su presencia en celebraciones, reuniones familiares y desayunos cotidianos refleja la importancia de las recetas tradicionales en la vida diaria y en la memoria colectiva.