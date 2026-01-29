México

Sheinbaum sostuvo nueva llamada telefónica con Trump sobre temas comerciales y relación bilateral: “Saludé a su esposa”

Ambos mandatarios sostuvieron un encuentro telefónico productivo y cordial

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció por medio de su cuenta oficial de X, la llamada con el presidente de Estados Unidos Donald Trump, el cual fue un encuentro productivo y cordial donde ambos avanzaron en varios acuerdos.

Dentro de los principales temas que se tocaron durante la conversación se encuentran la relación bilateral y los tratados comerciales que existen entre ambos países.

“Convenimos que ambos equipos seguirán trabajando conjuntamente”, expresó la mandataria en el comunicado de redes sociales.

Durante la mañanera del pueblo de este 29 de enero, Sheinbaum aseguró que el diálogo telefónico tuvo una duración de aproximadamente 40 minutos, donde se abordaron múltiples asuntos de interés mutuo.

“Quedamos en seguir avanzando, hay bastantes avances pero todavía no podemos comunicar mucho más, pero fue una conversación muy cordial”, dijo.

Declaró que en el tema de seguridad, ambos acordaron que “van muy bien”, mientras que para los acuerdos comerciales, principalmente en el T-MEC, continúan las pláticas para seguir progresando.

Encuentro de Sheinbaum con Melania

Por otro lado, informó que tuvo el gusto de saludar a Melania, esposa del presidente Trump, a quien aseguró que conoció durante su reciente visita a Washington.

“Mientras hablábamos llegó su esposa, Melania, entonces tuve oportunidad de saludarla, ya saben que la conocí cuando estuvimos en lo de la FIFA, y cerramos la conservación”, comunicó Sheinbaum.

Por último, agregó que fue invitada por el mandatario estadounidense a Estados Unidos, pero por el momento no hay fecha próxima para su visita al país del norte.

Claudia Sheinbaum a través de
Claudia Sheinbaum a través de su cuenta oficial de X. (captura de pantalla)

¿Cuántas llamadas han sostenido Sheinbaum y Trump?

Claudia Sheinbaum y Donald Trump han sostenido llamadas constantes a lo largo de los últimos meses, desde la llegada del mandatario estadounidense por segunda ocasión a la Casa Blanca.

La primera vez fue el 3 de febrero de 2025, por motivo de la pausa arancelaria y cooperación de seguridad, donde ambos acordaron posponer la imposición de aranceles del 25% anunciados para productos mexicanos.

Las siguientes ocho conversaciones telefónicas se han mantenido casi en los mismos temas, destacando los acuerdos comerciales y las acciones militares contra los cárteles mexicanos, así como estrategias para frenar la entrada de fentanilo a Estados Unidos.

