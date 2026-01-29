México

Claudia Sheinbaum encabeza reunión con la industria automotriz para impulsar plan integral del sector

El Gobierno federal y las automotrices avanzan en una estrategia conjunta para fortalecer una industria clave del PIB

Guardar
Claudia Sheinbaum encabezó el diálogo
Claudia Sheinbaum encabezó el diálogo con la industria automotriz para definir un plan integral del sector.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en Palacio Nacional una reunión con directores ejecutivos de la industria automotriz que opera en México, sector que representa alrededor del 4.5 por ciento del Producto Interno Bruto.

El encuentro tuvo como objetivo fortalecer la coordinación entre el Gobierno federal y las empresas del ramo, en un contexto de retos globales para la producción, la inversión y la competitividad.

Durante la reunión se acordó avanzar en la construcción de un plan integral para el desarrollo de la industria automotriz, a través de una comisión intersecretarial que permitirá articular políticas públicas en materia de inversión, innovación, empleo y transición tecnológica.

El Gobierno federal destacó la importancia estratégica del sector y su papel en el crecimiento económico del país.

Información en desarrollo...

