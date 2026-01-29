México

La fruta que interactúa mal con muchos medicamentos y puede causar efectos adversos, pero pocas personas lo saben

Una interacción inesperada puede modificar la acción de ciertas pastillas, generando riesgos para quienes buscan controlar su salud

Algunos tratamientos aumentan su potencia
Algunos tratamientos aumentan su potencia y efectos indeseados si se consumen con este cítrico que es popular en desayunos.

Sin duda las frutas son uno de los grupos de alimentos más saludables que existen, por lo cual, es difícil pensar que alguna de ellas pueda tener efectos adversos.

Sin embargo, pocas personas saben que existe una fruta cuyo consumo debe realizarse con mucha precaución en caso de que seamos personas que tomamos medicamentos de manera regular, ya que está cientificamente comprobado que puede tener una mala interacción con diversas medicinas.

Se trata de la toronja (tambíén conocida como pomelo) la cual se sabe que brinda enormes beneficios nutricionales, pero no sobre los riesgos que implica su consumo combinado con ciertos medicamentos.

Diversos estudios han demostrado que esta fruta puede alterar la forma en que el organismo metaboliza numerosos fármacos, incrementando la posibilidad de efectos adversos.

Comprender estas interacciones resulta fundamental para evitar complicaciones de salud y garantizar la eficacia de los tratamientos médicos y es por eso que aquí te decimos cuáles son los principales medicamentos con los que llega a tener una mala interaccion de acuerdo con información de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA)

Un compuesto natural de la
Un compuesto natural de la toronja altera el metabolismo de varias pastillas y esto puede provocar complicaciones no esperadas.

Cuales son los medicamentos con lo que interactua mal la toronja y por qué

Como mencionamos, la toronja (pomelo) puede interactuar de forma negativa con numerosos medicamentos debido a la presencia de compuestos llamados furanocumarinas.

Estas sustancias inhiben la enzima CYP3A4 en el intestino, responsable de metabolizar muchos fármacos.

Cuando la actividad de esta enzima disminuye, los medicamentos pueden alcanzar niveles más altos en la sangre, lo que aumenta el riesgo de efectos secundarios graves o toxicidad.

Medicamentos que interactúan mal con la toronja

  • Estatinas: Atorvastatina, simvastatina, lovastatina (usadas para reducir el colesterol).
  • Calcioantagonistas: Amlodipino, felodipino, nifedipina (usados para la hipertensión y problemas cardíacos).
  • Inmunosupresores: Ciclosporina, tacrolimus, sirolimus.
  • Benzodiacepinas: Triazolam, midazolam (ansiolíticos y sedantes).
  • Antiarritmicos: Amiodarona, dronedarona.
  • Antihistamínicos: Fexofenadina.
  • Medicamentos para disfunción eréctil: Sildenafil, tadalafil.
  • Algunos antidepresivos y antipsicóticos: Sertindol, quetiapina.
  • Anticoagulantes: Rivaroxabán, apixabán.
  • Medicamentos para el VIH: Algunos inhibidores de proteasa.

Es importante mencionar que no todas las personas presentan el mismo grado de interacción, ya que la actividad de la enzima CYP3A4 varía entre individuos por lo que se recomienda consultar siempre con un profesional de la salud antes de consumir toronja si se toman medicamentos crónicos.

Especialistas recomiendan consultar a un
Especialistas recomiendan consultar a un profesional antes de integrar toronja a la dieta si se siguen tratamientos crónicos.

Cómo prevenir la mala interaccion de la toronja con los medicamentos

Para prevenir efectos adversos derivados de la interacción entre la toronja y los medicamentos, se recomienda seguir estas pautas:

  • Consultar siempre al médico o farmacéutico antes de consumir toronja si se está bajo tratamiento con fármacos de uso crónico o reciente.
  • Leer atentamente los prospectos de los medicamentos, donde suele advertirse sobre posibles interacciones con la toronja o sus derivados.
  • Evitar el jugo y productos derivados de toronja en caso de que el medicamento figure en la lista de aquellos que interactúan con esta fruta.
  • No suspender ni modificar la medicación por cuenta propia si se ha ingerido toronja. Ante cualquier duda o reacción inesperada, comunicarlo de inmediato al equipo de salud.
  • Informar al profesional de la salud sobre todos los alimentos, suplementos o jugos que se consumen durante el tratamiento.
  • Optar por otras frutas que no presenten riesgos de interacción si se requiere mantener una dieta variada y equilibrada.
El consumo de toronja afecta
El consumo de toronja afecta la enzima CYP3A4, responsable de metabolizar numerosos fármacos en el intestino humano.

Estas medidas ayudan a reducir el riesgo de reacciones adversas y aseguran que la medicación cumpla su función de manera segura.

