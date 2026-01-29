Gelatina de yogurt griego: un postre ligero, sin azúcar y con salsa de mango

La gelatina de yogurt griego sin azúcar combina cremosidad y frescura con el sabor natural del mango mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gelatina de yogurt griego sin azúcar es un postre suave, cremoso y fresco. Además, es ligera gracias a que está endulzada solo con frutas, una forma moderna de complacer un antojo sin culpa.

En México, el mango es símbolo de frescura y verano, por lo que la combinación de yogurt griego sin azúcar y salsa de mango crea un equilibrio perfecto entre lo cremoso y lo frutal.

De esta forma, se posiciona como un postre ideal para quienes buscan opciones saludables, sin sacrificar el sabor ni la tradición.

Este postre saludable de yogurt griego sin azúcar es ideal para quienes buscan controlar el peso y la diabetes.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de gelatina de yogurt griego

Tiempo de preparación

Tiempo total: 3 horas (incluye refrigeración)

Preparación: 15 minutos

Cuajado en refrigeración: 2 horas 45 minutos

Ingredientes

2 sobres de grenetina

1/2 taza de agua hirviendo

3 tazas de yogurt griego sin azúcar

1/4 taza de monkfruit

1/2 taza de leche de almendra o de coco (de lata)

2 mangos ataulfo o manila

Jugo de 1 limón verde o amarillo

Preparación

Disuelve la grenetina en 1/2 taza de agua hirviendo hasta que no queden grumos. Licúa el yogurt griego con 1/4 taza de monkfruit, la leche de almendra o coco y la grenetina disuelta hasta obtener una mezcla homogénea. Vierte la mezcla en un molde para gelatina ligeramente engrasado o húmedo. Refrigera por mínimo 2 horas, hasta que cuaje firme.

Preparación para la salsa

Licúa los mangos con el jugo de limón y, si deseas, añade una cucharadita de monkfruit. Sirve la gelatina fría, desmolda y acompaña con la salsa fresca encima.

Consejos técnicos:

Disolver bien la grenetina evita grumos.

Engrasar ligeramente el molde facilita desmoldar la gelatina.

Licuar bien la salsa da una textura sedosa.

La gelatina de yogurt griego destaca por su bajo contenido de lactosa, permitiendo su consumo a personas sensibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Valor nutricional de cada porción de la receta

Calorías: 90 kcal

Proteínas: 7 g

Grasas: 2 g

Carbohidratos: 12 g

Azúcares añadidos: 0 g

Tiempo que se puede conservar

La gelatina puede conservarse en refrigeración, bien tapada, hasta por 4 días. La salsa de mango se mantiene fresca por 2 días en refrigeración.

Porciones que rinde la receta

Rinde 8 porciones

El postre con yogurt griego y mango destaca por su bajo contenido calórico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios de la gelatina de yogurt griego:

Bajo contenido de azúcar: es apta para personas que buscan bajar de peso y controlar la diabetes.

Aporte alto de proteínas: gracias al yogur griego, contribuye a la saciedad y al mantenimiento muscular.

Bajo en lactosa: el proceso de elaboración del yogur griego reduce la lactosa, facilitando su consumo para quienes son sensibles a este componente.

Bajo aporte calórico: es una alternativa saludable para postres dentro de regímenes alimenticios controlados.

Textura cremosa y sabor natural: el yogur griego proporciona cremosidad y la fruta fresca realza el sabor.

Fácil conservación: manteniendo la gelatina entre 4 y 10 ℃ en recipiente hermético, se conserva fresca y apetecible durante los primeros tres días.

Sin azúcares añadidos: se emplean endulzantes naturales y la receta evita el uso de azúcar refinada.