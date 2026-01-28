México

Ataque a diputados en Sinaloa: Sergio Torres está grave y Elizabeth Montoya se encuentra fuera de peligro, afirma gobernador

Rubén Rocha Moya afirmó que habló con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch

Sergio Torres Félix y Elizabeth
Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, diputados de MC, fueron atacados a balazos en Sinaloa este miércoles 28 de enero de 2026.

La tarde de este miércoles 28 de enero de 2026, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, comunicó que la diputada local de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya Ojeda, permanece fuera de peligro, mientras que su compañero de bancada, Sergio Torres Félix, se encuentra en estado grave.

La información sobre el estado de salud de los emecistas se dio a conocer tras la visita del mandatario a los hospitales donde ambos legisladores reciben atención médica, luego del atentado con arma de fuego que vivieron la tarde de este miércoles.

Rocha Moya informó sobre el estado de salud de los emecistas

El gobernador afirmó que Sergio Torres continúa en el quirófano, “no nos dan una seguridad de algo en particular más que grave y por fortuna está, está siendo atendido”. Rocha Moya confirmó que pudo hablar con Elizabeth Montoya, “ella está bien. Necesita que le hagan algunas operaciones, tiene que ver temas reconstructivos, una serie de cositas”.

Aseguró que el chófer, quien conducía el vehículo donde ambos legisladores se trasladaban, se encuentra bien: “el muchacho que iba manejando igual no tiene mayor problema”.

Sheinbaum y Harfuch mantienen comunicación con el gobernador de Sinaloa

Rocha Moya detalló que la presidenta Claudia Sheinbaum lo contactó telefónicamente para pedirle que permanezca atento a la evolución del caso, con el fin de esclarecer los hechos y garantizar que no haya impunidad.

Además, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, también mantiene comunicación con el gobernador. Asimismo, aseguró que ya habló con el exdirigente de MC, Dante Delgado, y con el que al día de hoy encabeza a los emecistas a nivel nacional, Jorge Álvarez Máynez.

Gobernador dice que hay seguridad suficiente en Sinaloa

Ante los cuestionamientos sobre lo abordado con Harfuch durante la llamada y si se necesitará reforzar la seguridad en Sinaloa, el gobernador aseguró que tienen lo suficiente: “Es un atentado que ocurre, que estaban esperando por ahí... Tenemos la seguridad suficiente para atenderlo”.

Aseguró que secretarios de estado, autoridades y él, estarán al pendiente del caso hasta que se esclarezca.

Información en desarrollo...

