Cómo preparar atole de fresa con chía, bebida tradicional llena de fibra

Si buscas una bebida caliente, cremosa y diferente, ésta es la opción ideal para consentirte sin culpa

Nada anuncia la llegada de la primavera como el aroma y color de las fresas frescas en la cocina mexicana.

El atole de fresa con chía es una bebida que fusiona lo mejor de la tradición con el toque saludable de la chía, famosa por su aporte de fibra y omega 3.

Este atole es perfecto para desayunos y meriendas saludables, o para acompañar tamales y panes en cualquier reunión familiar. Su textura cremosa y el contraste de semillas lo hacen una opción novedosa, ideal para quienes buscan algo diferente y nutritivo.

Receta de atole de fresa con chía

El atole de fresa con chía se elabora con fresas frescas, masa de maíz o fécula de maíz, leche y semillas de chía. La técnica principal es licuar la fruta, cocer a fuego lento y añadir la chía al final para una textura especial y un aporte extra de nutrientes.

(Gemini)
(Gemini)

Tiempo de preparación

  • Total: 25 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  1. 2 tazas de fresas frescas (lavadas y desinfectadas)
  2. 1/2 taza de azúcar (ajusta al gusto)
  3. 1/2 taza de masa de maíz disuelta en 1 taza de agua (o 3 cucharadas de fécula de maíz)
  4. 4 tazas de leche (puede ser vegetal)
  5. 2 tazas de agua
  6. 1 raja de canela
  7. 2 cucharadas de semillas de chía

Cómo hacer atole de fresa con chía, paso a paso

  1. Licúa las fresas con 1 taza de agua hasta obtener un puré homogéneo.
  2. Cuela el puré para eliminar semillas grandes y reserva.
  3. Calienta la leche con la canela y el azúcar en una olla grande.
  4. Agrega el puré de fresa y mezcla bien.
  5. Incorpora la masa disuelta (o fécula de maíz), moviendo constantemente para evitar grumos.
  6. Cocina a fuego medio, sin dejar de mover, hasta que espese y tenga textura cremosa (aprox. 10-12 minutos).
  7. Añade las semillas de chía y cocina 2 minutos más. Mezcla constantemente para que no se pegue.
  8. Sirve caliente y disfruta la textura y sabor únicos.

Consejos técnicos:

  • Disuelve bien la masa antes de añadirla para evitar grumos.
  • Agrega la chía justo al final para que mantenga su textura crujiente.
  • No dejes de mover el atole durante la cocción para lograr una consistencia cremosa.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6 tazas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 130
  • Carbohidratos: 25 g
  • Grasas: 3 g
  • Proteínas: 4 g
  • Azúcares: 13 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Puedes refrigerar el atole de fresa con chía hasta 2 días en recipiente hermético. Para recalentar, hazlo a fuego bajo y agrega un poco de agua o leche si espesa demasiado.

