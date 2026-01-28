Por qué el frío incrementa el riesgo de sufrir infecciones urinarias

Los hábitos diarios y algunas respuestas corporales modifican el riesgo de desarrollar estas molestias durante la estación fría

Durante la temporada de frío, el número de casos de infecciones urinarias suele aumentar, especialmente entre mujeres y personas con factores de riesgo.

Esta tendencia se relaciona con cambios en los hábitos diarios y respuestas fisiológicas del organismo ante las bajas temperaturas.

Es así que durante esta época las bacterias encuentran condiciones favorables para desarrollarse en el tracto urinario lo cual incrementa su incidencia.

Conocer los motivos detrás de este incremento permite adoptar medidas preventivas y cuidar la salud durante el invierno, según señala información del MedicalNewsToday.

El frío aumenta la incidencia de infecciones urinarias, especialmente en mujeres y personas con factores de riesgo durante el invierno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La razón por la cual el frío incrementa el riesgo de sufrir infecciones urinarias

El frío incrementa el riesgo de sufrir infecciones urinarias por varios mecanismos fisiológicos y de comportamiento:

Disminución del consumo de agua : Durante el clima frío, suele reducirse la ingesta de líquidos, lo que provoca una menor frecuencia de micción. Esto facilita que las bacterias permanezcan más tiempo en las vías urinarias y se multipliquen.

Contracción de los vasos sanguíneos : El frío produce vasoconstricción, lo que puede disminuir el flujo sanguíneo en la zona pélvica y afectar la respuesta inmunitaria local, dificultando la eliminación de microorganismos.

Retraso en la micción : Las personas tienden a postergar ir al baño cuando hace frío, lo que permite que la orina y las bacterias se acumulen más tiempo en la vejiga.

Debilitamiento del sistema inmunológico: Las bajas temperaturas pueden impactar negativamente sobre el sistema inmunitario, haciendo al organismo más susceptible a infecciones, incluidas las urinarias.

Estos factores combinados aumentan la probabilidad de que bacterias, como Escherichia coli, colonicen y provoquen infecciones en el tracto urinario durante los meses fríos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo prevenir las infecciones urinarias en temporada de frío

Para prevenir las infecciones urinarias durante la temporada de frío, especialistas recomiendan lo siguiente:

Mantener una adecuada hidratación : Beber suficiente agua favorece la eliminación de bacterias a través de la orina.

No retrasar la micción : Acudir al baño tan pronto se sienta la necesidad impide que las bacterias permanezcan y se multipliquen en la vejiga.

Abrigar la zona pélvica : Usar ropa adecuada ayuda a mantener la temperatura corporal y protege las vías urinarias.

Higiene adecuada : Realizar una limpieza correcta, especialmente después de ir al baño, reduce el riesgo de contaminación bacteriana.

Evitar ropa ajustada y materiales sintéticos : Optar por ropa interior de algodón y prendas holgadas permite una mejor ventilación y disminuye la humedad local.

No descuidar el consumo de líquidos : Aunque la sensación de sed sea menor, es importante mantener la ingesta regular de agua durante el día.

Orinar después de las relaciones sexuales : Esta práctica ayuda a eliminar posibles bacterias que hayan ingresado durante el contacto.

Alimentación balanceada: Consumir frutas y verduras ricas en vitamina C contribuye a fortalecer el sistema inmunológico.

Mantenerse bien hidratado es vital para prevenir las infecciones en temporada de invierno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adoptar estos hábitos puede ayudar a reducir el riesgo de infecciones urinarias, incluso en los meses fríos.