Pensión ISSSTE: fecha exacta para el pago correspondiente a febrero 2026

El ISSSTE dio a conocer el día de pago de la pensión correspondiente a febrero de 2026. (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) anunció el calendario oficial de pagos de pensiones para 2026, confirmando que los depósitos seguirán realizándose de forma anticipada.

Esta modalidad permite que los pensionados y jubilados cuenten con sus ingresos antes del inicio de cada mes, lo que les facilita la planeación de sus gastos.

Depósito adelantado para febrero de 2026

La pensión correspondiente al mes de febrero se depositará de manera anticipada, como parte de la estrategia de pagos adelantados que mantiene el ISSSTE desde hace años. Según la programación oficial, el depósito se realizará el viernes 30 de enero de 2026, permitiendo a los beneficiarios acceder a sus recursos antes del inicio del segundo mes del año.

Este sistema de anticipación busca brindar mayor tranquilidad financiera a los pensionados, quienes suelen recibir sus pagos en el último día hábil del mes anterior al que corresponde la pensión.

Fechas confirmadas para los pagos durante 2026

El calendario de pagos de pensiones ISSSTE 2026 contempla doce depósitos ordinarios a lo largo del año, además del pago de aguinaldo. Las fechas definidas para los depósitos en las cuentas bancarias de los beneficiarios son las siguientes:

Enero: 2 de enero de 2026

Febrero: 30 de enero de 2026

Marzo: 27 de febrero de 2026

Abril: 27 de marzo de 2026

Mayo: 29 de abril de 2026

Junio: 29 de mayo de 2026

Julio: 29 de junio de 2026

Agosto: 30 de julio de 2026

Septiembre: 28 de agosto de 2026

Octubre: 30 de septiembre de 2026

Noviembre: 29 de octubre de 2026

Diciembre: 27 de noviembre de 2026

Estos depósitos se realizan a través de transferencias bancarias, el método más utilizado por el organismo.

Fechas de pagos a pensionados del ISSSTE. (Imagen: ISSSTE)

Proceso de dispersión y recomendaciones para los beneficiarios

El ISSSTE efectúa los depósitos directamente en las cuentas bancarias registradas por los pensionados. Los fondos suelen estar disponibles desde las primeras horas del día señalado en el calendario, aunque el horario puede variar según la institución financiera.

El organismo recomienda a los beneficiarios no acudir a las sucursales bancarias si no es indispensable, ya que el dinero permanece seguro y disponible en la cuenta. También recuerda que, en caso de no ver reflejado el pago en la fecha prevista, los usuarios pueden solicitar apoyo a través de los canales de atención institucional o acudir a los módulos correspondientes para revisar su situación.

Puntos destacados del calendario de pagos ISSSTE 2026

La pensión de febrero se deposita el 30 de enero de 2026 .

El esquema de pagos anticipados se mantiene para todo el año.

Los depósitos se realizan directamente en cuentas bancarias.

El ISSSTE recomienda evitar acudir a sucursales para reducir traslados innecesarios.

Ante cualquier incidencia, los beneficiarios pueden solicitar revisión en los canales oficiales del instituto.

Para consultas adicionales, el Instituto pone a disposición sus canales oficiales de atención, donde los beneficiarios pueden resolver dudas y recibir orientación sobre el proceso de pago de pensiones.