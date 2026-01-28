México

Pensión ISSSTE: fecha exacta para el pago correspondiente a febrero 2026

El Instituto de los Trabajadores del Estado emitió su calendario de pagos para personas pensionadas durante este año

Guardar
El ISSSTE dio a conocer
El ISSSTE dio a conocer el día de pago de la pensión correspondiente a febrero de 2026. (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) anunció el calendario oficial de pagos de pensiones para 2026, confirmando que los depósitos seguirán realizándose de forma anticipada.

Esta modalidad permite que los pensionados y jubilados cuenten con sus ingresos antes del inicio de cada mes, lo que les facilita la planeación de sus gastos.

Depósito adelantado para febrero de 2026

La pensión correspondiente al mes de febrero se depositará de manera anticipada, como parte de la estrategia de pagos adelantados que mantiene el ISSSTE desde hace años. Según la programación oficial, el depósito se realizará el viernes 30 de enero de 2026, permitiendo a los beneficiarios acceder a sus recursos antes del inicio del segundo mes del año.

Este sistema de anticipación busca brindar mayor tranquilidad financiera a los pensionados, quienes suelen recibir sus pagos en el último día hábil del mes anterior al que corresponde la pensión.

Fechas confirmadas para los pagos durante 2026

El calendario de pagos de pensiones ISSSTE 2026 contempla doce depósitos ordinarios a lo largo del año, además del pago de aguinaldo. Las fechas definidas para los depósitos en las cuentas bancarias de los beneficiarios son las siguientes:

  • Enero: 2 de enero de 2026
  • Febrero: 30 de enero de 2026
  • Marzo: 27 de febrero de 2026
  • Abril: 27 de marzo de 2026
  • Mayo: 29 de abril de 2026
  • Junio: 29 de mayo de 2026
  • Julio: 29 de junio de 2026
  • Agosto: 30 de julio de 2026
  • Septiembre: 28 de agosto de 2026
  • Octubre: 30 de septiembre de 2026
  • Noviembre: 29 de octubre de 2026
  • Diciembre: 27 de noviembre de 2026

Estos depósitos se realizan a través de transferencias bancarias, el método más utilizado por el organismo.

Fechas de pagos a pensionados
Fechas de pagos a pensionados del ISSSTE. (Imagen: ISSSTE)

Proceso de dispersión y recomendaciones para los beneficiarios

El ISSSTE efectúa los depósitos directamente en las cuentas bancarias registradas por los pensionados. Los fondos suelen estar disponibles desde las primeras horas del día señalado en el calendario, aunque el horario puede variar según la institución financiera.

El organismo recomienda a los beneficiarios no acudir a las sucursales bancarias si no es indispensable, ya que el dinero permanece seguro y disponible en la cuenta. También recuerda que, en caso de no ver reflejado el pago en la fecha prevista, los usuarios pueden solicitar apoyo a través de los canales de atención institucional o acudir a los módulos correspondientes para revisar su situación.

Puntos destacados del calendario de pagos ISSSTE 2026

  • La pensión de febrero se deposita el 30 de enero de 2026.
  • El esquema de pagos anticipados se mantiene para todo el año.
  • Los depósitos se realizan directamente en cuentas bancarias.
  • El ISSSTE recomienda evitar acudir a sucursales para reducir traslados innecesarios.
  • Ante cualquier incidencia, los beneficiarios pueden solicitar revisión en los canales oficiales del instituto.

Para consultas adicionales, el Instituto pone a disposición sus canales oficiales de atención, donde los beneficiarios pueden resolver dudas y recibir orientación sobre el proceso de pago de pensiones.

Temas Relacionados

Pensión ISSSTEAdultos MayoresPago MensualFebrero2026mexico-noticias

Más Noticias

Cuál es la calidad del aire en CDMX y Edomex este 28 de enero

Distintos tipos de contaminantes se encuentran en el ambiente, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades capitalinas advierten sobre el estado del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

Cuál es la calidad del

Cómo preparar licuado de espinaca con papaya para limpiar el cuerpo y reforzar el sistema inmunológico

Esta bebida preparada con ingredientes naturales ayuda a depurar el organismo

Cómo preparar licuado de espinaca

Atole de anís: cómo preparar esta deliciosa bebida, ideal para cuando hace frío

Esta receta especial aporta beneficios intestinales y es fácil de preparar en casa

Atole de anís: cómo preparar

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este 28 de enero

Si vas a tomar un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información es de tu interés

Vuelos demorados y cancelados en

Metro CDMX y Metrobús hoy 28 de enero

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gael García y Diego Luna

Gael García y Diego Luna producen documental sobre Ryan Wedding, exatleta olímpico y narco

Entre desesperación y pánico: revelan video de los minutos posteriores al ataque en cancha de futbol de Salamanca

¿Qué pasó el 28 de enero? La historia detrás del corrido de Lamberto Quintero

Aseguran tractocamiones con más de 50 mil litros de huachicol en Jalisco

Detienen a un presunto integrante de “La Línea” con más de 80 explosivos en Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

¿Nuevo amor en la vida

¿Nuevo amor en la vida de Cazzu? El tatuaje que comparte con su guardaespaldas genera especulaciones

¿Qué pasó el 28 de enero? La historia detrás del corrido de Lamberto Quintero

Estos son los fan projects para los conciertos de My Chemical Romance en México

Estadio GNP Seguros: objetos permitidos y artículos que no puedes ingresar al recinto

La “venganza ARMY”: fans de BTS doxean a revendedores de boletos en México tras polémica venta de Ticketmaster

DEPORTES

Carlos Salcido explica la razón

Carlos Salcido explica la razón por la que los futbolistas se divorcian tras retirarse de las canchas: “Yo lo viví”

Guillermo Ochoa podría regresar a la Selección para enfrentar a Portugal en el Estadio Azteca

Santiago Gimenez habla sobre su lazo con Christian Pulisic: “Somos mejores amigos si no juega contra México”

México listo para ser sede de cuatro partidos de repechaje para el Mundial, confirman autoridades

A dos meses de su reapertura, así luce el remodelado Estadio Azteca