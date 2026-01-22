Pensión IMSS 2026: ¿por qué los pensionados no recibirán su pago el próximo 1 de febrero?

Los pagos de los pensionados del IMSS se encuentran programados conforme al calendario emitido. (Crédito: Jesús Avilés/Infobae México)

Quienes reciben pensión del IMSS en México enfrentarán este febrero una modificación en la fecha habitual de depósito, el cual se encuentra previsto en la información oficial emitida por la Institución.

Este ajuste, que responde a normas administrativas y al calendario bancario, ha generado dudas entre las personas beneficiarias. Sin embargo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) asegura que la transferencia se mantiene garantizada.

¿Por qué no se deposita la pensión IMSS el 1 de febrero?

El Instituto Mexicano del Seguro Social ha informado que el pago correspondiente al mes de febrero no se realizará el día primero, como suele ocurrir mes con mes. El motivo radica en que el primer día de febrero de 2026 no es hábil para el sistema bancario.

Según las reglas internas del IMSS, los depósitos de pensión se realizan el primer día hábil de cada mes. Cuando esa fecha coincide con un día no laborable para los bancos, el instituto traslada el depósito al siguiente día hábil disponible. Así, el objetivo es asegurar que el dinero llegue a las cuentas cuando las instituciones financieras se encuentren en operación normal.

Este procedimiento no representa una situación extraordinaria. Se trata de una medida administrativa que se aplica cada vez que el calendario lo exige, sin alterar el derecho de las personas pensionadas ni el monto que reciben mes con mes.

¿A quiénes afecta el ajuste y cómo se realizará el depósito?

El cambio en la fecha de pago aplica a todas las personas que reciben pensión del IMSS, sin importar el tipo de pensión. La medida incluye a quienes cuentan con pensiones por cesantía en edad avanzada, vejez, invalidez, riesgos de trabajo, así como a quienes reciben asignaciones familiares o ayudas asistenciales.

Calendario de pagos de pensionados del IMSS para 2026.

El IMSS aclara que el monto depositado será el mismo que corresponde según la resolución de pensión de cada individuo. No habrá descuentos, retenciones ni modificaciones en la cantidad transferida.

El martes 3 de febrero se realizará el depósito de la pensión del IMSS, ya que el 1 de febrero corresponde a un domingo y el 2 de febrero es feriado por el aniversario de la Constitución de 1917, conmemoración que tiene lugar el 5 de febrero.

En caso de que, al término de la jornada bancaria, el depósito no se vea reflejado, el IMSS sugiere primero consultar con la institución financiera. Si el problema continúa, las personas pueden comunicarse con los canales oficiales del IMSS para recibir orientación.

A pesar del ajuste en la fecha, el IMSS garantiza que los derechos y beneficios de las personas pensionadas se mantienen intactos. La periodicidad mensual del pago continúa conforme a la normatividad del instituto, al igual que el acceso a servicios médicos y otras prestaciones relacionadas con la pensión.

Puntos clave sobre el depósito de pensión IMSS en febrero

El pago correspondiente a febrero no se realizará el día 1, ya que no es hábil para los bancos.

El depósito se efectuará el 3 de febrero sin trámite adicional por parte de la persona pensionada.

El ajuste en la fecha no altera el monto ni los derechos adquiridos.

La medida aplica a todas las personas pensionadas del IMSS , sin distinción de tipo de pensión.

El IMSS recomienda verificar el depósito en la cuenta bancaria y, si hay retrasos, acudir primero a la institución financiera.

La modificación en la fecha de depósito de la pensión IMSS para febrero responde a consideraciones operativas y no afecta los derechos ni los montos que reciben las personas pensionadas.