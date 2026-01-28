México

Pensión IMSS: ¿Cómo, cuándo y dónde tramitarla en 2026?

La institución otorga a los trabajadores prestaciones económicas con la finalidad de protegerse como persona asegurada, pensionada o beneficiada, cuando se encuentre en un riesgo o contingencia

Guardar
Pensión IMSS. (Freepik)
Pensión IMSS. (Freepik)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicó en su portal web una guía para las personas que estén interesadas en comenzar con su trámite de pensión para este 2026, en especial para los adultos mayores.

La institución otorga a los trabajadores prestaciones económicas con la finalidad de protegerse como persona asegurada, pensionada o beneficiada, cuando se encuentre en un riesgo o contingencia.

Existen dos remuneraciones activas para los empleados de empresas afiliadas al IMSS, que de acuerdo con el Régimen Obligatorio de la Ley de Seguro Social, son:

  • Pensiones y rentas vitalicias, asignaciones familiares, ayuda asistencial y préstamos institucionales a cuenta de pensión.
  • Subsidios, gastos de matrimonio, ayudas de gastos de funeral y licencias para padres o madres de menores con diagnóstico de cáncer (Licencia 140 Bis).

El primer paso para dar inicio al proceso de pensión es consultar la información del interesado o interesada directamente en el portal de internet de pensiones IMSS, ahí se puede acceder a la información general sobre requisitos y documentos que se necesitan para trámite, así como algunos otros datos relevantes y actualizados de interés.

Antes de acudir a las ventanillas es fundamental reconocer el tipo de pensión que se requiere para un procedimiento más claro y eficaz, estas son las disponibles dentro del programa del Seguro Social:

  • CEA y VE
  • Orfandad
  • Viudez
  • Invalidez
  • IMSS/ISSSTE
  • Ascendientes
  • Retiro
  • Incapacidad permanente
Pensión IMSS. (especial)
Pensión IMSS. (especial)

¿Cómo y cuándo tramitar tu pensión IMSS?

Para la solicitud de pensión de Cesantía en Edad Avanzada o Vejez, el instituto informó que las personas que están en este sector pueden comenzar con el proceso a través del sitio web de: Tu retiro con MI PENSIÓN DIGITAL, así como de forma presencial en las ventanillas del Control de Prestaciones de la Unidad de Medicina Familiar que corresponda, en un horario de 8:00 a 15:00 horas.

Este trámite se puede iniciar entre los 60 a 65 años, dependiendo el tipo de jubilación que se necesite. Los requisitos para los trabajadores son los siguientes:

Ley del Seguro Social 1973- 1997

  • Tener al menos 60 años (CEA) y 65 años (VE): tener la edad requerida
  • En baja ante el IMSS: registro como trabajador del IMSS
  • Semanas registradas: 500 para la LSS 1973 y 825 para la LSS 1997

Estatus del registro de semanas: dentro del periodo de gracia para solicitar pensión (cuarta parte del número de semanas registradas) para la LSS 1973, mientras que para la LSS 1997 no aplica.

Una vez realizada la presolicitud, es necesario acudir a las instalaciones del IMSS en la Unidad de Medicina Familiar asignada a cada persona, para poder continuar con el proceso. Es necesario los documentos requeridos para cada tipo de pensión.

Temas Relacionados

Pensión IMSSSeguro socialpensionadosmexico-noticias

Más Noticias

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 28 de enero: manifestantes sobre Eje 1 Poniente Bucareli rumbo a la Segob

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Sheinbaum destaca récord de exportaciones a EEUU al cierre de 2025 pese a aranceles

La mandataria señaló que aunque el sector automotriz disminuyó un poco, la industria electrónica aumentó de manera significativa

Sheinbaum destaca récord de exportaciones

Accidente entre camiones de pasajeros en la carretera Salamanca–Celaya deja al menos dos heridos

Hasta el momento se desconoce la identidad de los lesionados pero fueron trasladados a hospitales de la zona

Accidente entre camiones de pasajeros

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 28 de enero

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Garitas de Tijuana: cuál es

Detienen a tres presuntos responsables de agresión a balazos contra abogado fiscalista en Zapopan

Las autoridades estatales informaron que los individuos vinculados al atentado fueron ubicados poco después del incidente, luego de una persecución en la que resultaron heridos

Detienen a tres presuntos responsables
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina destruye tres plantíos de

Marina destruye tres plantíos de Amapola ligados al CJNG en el estado de Nayarit

Gael García y Diego Luna producen documental sobre Ryan Wedding, exatleta olímpico y narco

Entre desesperación y pánico: revelan video de los minutos posteriores al ataque en cancha de futbol de Salamanca

¿Qué pasó el 28 de enero? La historia detrás del corrido de Lamberto Quintero

Aseguran tractocamiones con más de 50 mil litros de huachicol en Jalisco

ENTRETENIMIENTO

Esposa de Alexis Ortega publica

Esposa de Alexis Ortega publica desgarrador mensaje tras la muerte del actor que interpretó al Spider-Man de Tom Holland

El día que ‘El Tigre’ Azcárraga insultó a Verónica Castro pero le dio un contrato millonario en Televisa: “Pendej* para cobrar”

Jesse & Joy tendrán gira nacional e internacional

Yolanda Andrade reacciona a la hospitalización de Verónica Castro y le manda un mensaje

Novio de Andrea Legarreta reacciona a críticas por su romance y revela cómo se lleva con Erik Rubín

DEPORTES

Definidas las semifinales del Australian

Definidas las semifinales del Australian Open 2026: cuándo son y dónde verlas en México

Atlantis Jr. somete a Niebla Roja con su propia llave y reafirma su reinado histórico en la Arena México

Boletos para ir al Super Bowl LX superan el millón y medio de pesos en reventa

Puebla vs Toluca: cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026

Christian Mbilli y el mensaje para Canelo Álvarez tras convertirse en nuevo campeón mundial: “Sigue siendo el número uno”