La popular Muñeca Lele de Querétaro ahora está protegida por esta medida del IMPI

La Muñeca Lele obtuvo la protección de indicación geográfica. (Foto: IMPI)

La muñeca Lele de Santiago Mexquititlán, ícono de la tradición otomí de Querétaro, ha alcanzado un nuevo nivel de reconocimiento y protección legal. Con la reciente decisión del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), este símbolo artesanal adquiere una defensa oficial frente a la piratería y un respaldo para su proyección nacional e internacional.

¿Qué implica la protección de la Muñeca Lele?

La publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Declaración de Protección de la Indicación Geográfica “Muñeca Lele de Santiago de Mexquititlán” establece un marco jurídico que reconoce la originalidad y el valor cultural de esta pieza.

Esta medida busca impedir que terceros lucren con su imagen y nombre, garantizando que solo quienes cuenten con la autorización del IMPI puedan comercializarla bajo esta denominación.

Según explicó Santiago Nieto, director general del IMPI, la muñeca cuenta con “características y cualidades únicas que la destacan de otras muñecas que se elaboran en el resto del país”.

El reconocimiento legal pretende otorgar beneficios económicos y jurídicos a las y los artesanos, al tiempo que protege su propiedad intelectual y refuerza la identidad cultural de la comunidad otomí.

Identidad cultural y empoderamiento de las y los artesanos

La determinación de proteger la muñeca Lele a través de la Indicación Geográfica no solo representa una estrategia para preservar la autenticidad del producto. También constituye, en palabras del IMPI, un impulso a la perspectiva de género, ya que la mayoría de las personas dedicadas a su elaboración son mujeres indígenas.

Existen dos estilos reconocidos: la Lele tradicional y la que porta el traje típico de Santiago Mexquititlán. (Cuartoscuro)

En las últimas dos décadas, el municipio de Amealco y el gobierno estatal de Querétaro han puesto en marcha programas de apoyo y promoción que han favorecido el desarrollo socioeconómico de las artesanas de Santiago Mexquititlán. La muñeca Lele, que comenzó a comercializarse en los años setenta, hoy es considerada un pilar de la identidad otomí y un emblema nacional.

Características protegidas y zona de origen

La protección abarca la artesanía textil cuya cabeza circular da origen al nombre de “muñeca de bola”, adornada con dos trenzas, tocado de listones y vestido de telas variadas. Existen dos estilos reconocidos: la Lele tradicional y la que porta el traje típico de Santiago Mexquititlán.

La Indicación Geográfica limita el uso del distintivo a la zona otomí de Santiago Mexquititlán, en el sur de Querétaro, asegurando que la autenticidad y el origen permanezcan ligados a la comunidad creadora.

Puntos destacados sobre la protección de la Muñeca Lele

La muñeca Lele está reconocida oficialmente como Indicación Geográfica Protegida .

Solo quienes cuenten con autorización del IMPI pueden utilizar esta denominación.

La medida busca frenar la piratería y proteger la propiedad intelectual de las y los artesanos.

La zona protegida es la comunidad otomí de Santiago Mexquititlán, en Amealco, Querétaro.

El distintivo I.G.P. será obligatorio en las piezas autorizadas.

La declaración del IMPI representa un avance sustancial en la defensa del patrimonio cultural mexicano y en la valorización del trabajo artesanal. La muñeca Lele ya no solo es símbolo de identidad otomí, sino también un ejemplo de protección legal en favor de las tradiciones vivas de México.