Carrera judicial 2026: publican en el DOF nuevas reglas y requisitos, incluyen medidas antinepotismo

El Pleno del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de la Federación aprobó nuevas reglas y requisitos para la carrera judicial federal, incorporando medidas y mecanismos contra el nepotismo.

El acuerdo, publicado el pasado 12 de enero de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), redefine los procesos de ingreso, promoción, especialización y permanencia de las personas juzgadoras federales en México.

Estructura y requisitos para la carrera judicial

Según el documento publicado en el DOF, el Órgano de Administración Judicial asume la administración total de la carrera judicial federal, función que antes correspondía al Consejo de la Judicatura Federal. El nuevo marco normativo establece que el ingreso y la promoción a cargos jurisdiccionales deberán realizarse a través de concursos de oposición abiertos o internos, organizados por la Escuela Nacional de Formación Judicial.

Los requisitos para acceder a la carrera judicial incluyen la obligatoriedad de contar con título de licenciatura en Derecho, experiencia profesional específica según la categoría, y la ausencia de sanciones por delitos graves o faltas administrativas.

Además, el acuerdo resalta la necesidad de garantizar la independencia, imparcialidad, profesionalización y especialización del personal, así como el respeto a la paridad de género en los procesos de selección y ascenso.

Capacitación, evaluación y movilidad del personal

El acuerdo introduce un sistema de capacitación continua y especialización obligatoria gestionado por la Escuela Nacional de Formación Judicial, la cual coordinará programas académicos, evaluaciones periódicas y actividades de formación para el personal jurisdiccional.

La normativa prevé mecanismos de evaluación del desempeño para asegurar la calidad y eficiencia en la impartición de justicia, y determina que los resultados incidirán en la permanencia y promoción de los funcionarios.

La movilidad dentro de la carrera judicial queda regulada por listas de acceso y promoción, actualizadas anualmente, que integran a quienes resulten vencedores en los concursos de oposición. El documento también detalla reglas para el otorgamiento de licencias, estímulos académicos, becas y procedimientos de sustitución en caso de ausencias temporales.

Medidas antinepotismo y puntos clave del acuerdo

La nueva reglamentación incorpora medidas detalladas para prevenir el nepotismo en la designación y promoción del personal judicial. Se prohíbe el nombramiento de personas con vínculos familiares o de pareja con titulares de órganos jurisdiccionales y se implementa un registro único de relaciones familiares y posibles conflictos de interés:

“Como requisito indispensable en toda convocatoria se deberá establecer la obligación de la persona aspirante de manifestar bajo protesta de decir verdad todas las relaciones familiares por afinidad o consanguinidad hasta el cuarto grado en el Poder Judicial de la Federación”.

Estos son los principales puntos de acuerdo publicados en el DOF en cuanto a la carrera judicial

Concursos de oposición obligatorios para ingreso y promoción en todas las categorías jurisdiccionales, abiertos al público y bajo reglas de equidad. Requisitos claros y homologados para cada puesto, incluyendo experiencia, formación profesional y no contar con antecedentes penales o sanciones graves. Sistema de listas para asignación de plazas y movilidad del personal, con actualizaciones periódicas y criterios de paridad de género. Capacitación y evaluación continua, con programas coordinados por la Escuela Nacional de Formación Judicial y consecuencias directas en la permanencia y ascenso. Medidas antinepotismo vinculantes, que incluyen la obligación de declarar relaciones familiares y el impedimento para designar o promover a personas con vínculos hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad con titulares jurisdiccionales.