Hot cakes de kéfir, una alternativa ideal para aprovechar los probióticos de los búlgaros

¿Tienes mucho kéfir en casa y no sabes qué hacer? A continuación te compartimos una receta ideal para preparar hot cakes con yogurt de búlgaros que no tienen un delicioso sabor, también aportan probióticos.

Y es que la leche filtrada de búlgaros -también conocida como kéfir- se caracteriza por su contenido probiótico, microorganismos vivos que mejorar la flora intestinal y contribuyen a tener una buena salud digestiva.

“Cuando los probióticos se encuentran en cantidades adecuadas, mantienen a raya a microorganismos patógenos que producen infecciones, además de promover la absorción de calcio, hierro y magnesio y estimular a nuestro sistema inmune para que nos proteja más efectivamente, entre otros beneficios”, se lee en un artículo publicado por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo.

Hot cakes de kéfir | Receta Fácil

Tiempo de preparación

Total: 25 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

1 1/2 tazas de yogur de kéfir

1 huevo

1 cucharada de azúcar o endulzante de tu preferencia

1 cucharadita de esencia de vainilla

2 cucharadas de mantequilla derretida (puede ser de kéfir)

1 1/2 tazas de harina de trigo

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

1 pizca de sal

Procedimiento

Bate el huevo con el azúcar en un bol hasta que la mezcla esté espumosa. Agrega el yogur de kéfir y la esencia de vainilla, mezclando bien. Incorpora la mantequilla derretida, integrando suavemente. En otro recipiente, tamiza la harina con el bicarbonato y la sal. Añade los ingredientes secos a los líquidos, mezclando con espátula hasta que no queden grumos (evita batir de más para lograr hot cakes esponjosos). Calienta una sartén antiadherente a fuego medio y engrasa con mantequilla con una servilleta. Coloca un poco de masa sobre la sartén. Cocina hasta que aparezcan burbujas en la superficie y los bordes se vean secos. Dales la vuelta y cocina entre 1 y 2 minutos más, hasta que estén dorados. Repite el proceso con el resto de la mezcla, agregando mantequilla a la sartén cuando haga falta. Sirve los hot cakes calientes, acompañados con miel, frutas o tu topping favorito.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 180 kcal

Grasas: 6 g

Carbohidratos: 26 g

Proteínas: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En el refrigerados dura hasta 3 días en un recipiente hermético.