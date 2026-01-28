Hot cakes de kéfir, una alternativa ideal para aprovechar los probióticos de los búlgaros

¿Tienes mucho kéfir en casa y no sabes qué hacer? A continuación te compartimos una receta ideal para preparar hot cakes con yogurt de búlgaros que no tienen un delicioso sabor, también aportan probióticos.
Y es que la leche filtrada de búlgaros -también conocida como kéfir- se caracteriza por su contenido probiótico, microorganismos vivos que mejorar la flora intestinal y contribuyen a tener una buena salud digestiva.
“Cuando los probióticos se encuentran en cantidades adecuadas, mantienen a raya a microorganismos patógenos que producen infecciones, además de promover la absorción de calcio, hierro y magnesio y estimular a nuestro sistema inmune para que nos proteja más efectivamente, entre otros beneficios”, se lee en un artículo publicado por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo.
Hot cakes de kéfir | Receta Fácil
Tiempo de preparación
- Total: 25 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 1 1/2 tazas de yogur de kéfir
- 1 huevo
- 1 cucharada de azúcar o endulzante de tu preferencia
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 2 cucharadas de mantequilla derretida (puede ser de kéfir)
- 1 1/2 tazas de harina de trigo
- 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
- 1 pizca de sal
Procedimiento
- Bate el huevo con el azúcar en un bol hasta que la mezcla esté espumosa.
- Agrega el yogur de kéfir y la esencia de vainilla, mezclando bien.
- Incorpora la mantequilla derretida, integrando suavemente.
- En otro recipiente, tamiza la harina con el bicarbonato y la sal.
- Añade los ingredientes secos a los líquidos, mezclando con espátula hasta que no queden grumos (evita batir de más para lograr hot cakes esponjosos).
- Calienta una sartén antiadherente a fuego medio y engrasa con mantequilla con una servilleta.
- Coloca un poco de masa sobre la sartén. Cocina hasta que aparezcan burbujas en la superficie y los bordes se vean secos.
- Dales la vuelta y cocina entre 1 y 2 minutos más, hasta que estén dorados.
- Repite el proceso con el resto de la mezcla, agregando mantequilla a la sartén cuando haga falta.
- Sirve los hot cakes calientes, acompañados con miel, frutas o tu topping favorito.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 6 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 180 kcal
- Grasas: 6 g
- Carbohidratos: 26 g
- Proteínas: 6 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En el refrigerados dura hasta 3 días en un recipiente hermético.