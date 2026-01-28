México

¿Habrá clases este viernes 30 de enero? La SEP responde

La Secretaría de Educación Pública confirmó que habrá un megapuente escolar, por lo que alumnas y alumnos de educación básico no asistirán a clases en los próximos días

La SEP aclaró si habrá
La SEP aclaró si habrá clases este viernes 30 de enero. (Cuartoscuro)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró si este jueves 29 de enero habrá clases para todos los estudiantes de nivel básico en todo el país.

La duda surgió entre los padres de familia, así como entre los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Esto ya que comenzó el rumor sobre un puente vacacional para alumnas y alumnos de estos grados educativos escolares, por lo que los estudiantes desconocen la fecha oficial en que comenzarán los cuatro días seguidos sin clases.

Asimismo, también se preguntan cuándo será la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE), la cual se lleva a cabo a finales de mes.

La meta presidencial busca aumentar la cobertura de educación media superior al 85% con 120,000 nuevos lugares disponibles. (Presidencia)

Además de la información proporcionada por la SEP, también se consultó el calendario oficial de esta dependencia de educación del Gobierno de México para saber si habrá clases este próximo jueves 29 de enero.

De acuerdo con lo anunciado por la SEP, este viernes 30 de enero no habrá clases para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en el país.

La razón es por la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE), la cual se lleva a cabo el último viernes de cada mes.

Por lo tanto, este viernes 30 de enero no habrá clases para alumnas y alumnos de nivel básico en todo el país por la CTE. Cabe destacar que personal docente, académico, directivo y demás sí tendrá que acudir a clases.

Es importante mencionar que la fecha coincidirá con un megapuente vacacional, por lo que no habrá clases durante cuatro días y la vuelta a las aulas será el próximo martes 3 de febrero.

La SEP anuncia suspensión de
La SEP anuncia suspensión de clases este viernes 30 de enero por la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE). Crédito: Cuartoscuro.

SEP anuncia cuatro días sin clases para todos los estudiantes

La SEP reveló las fechas exactas en que las clases serán suspendidas y dio a conocer qué días son.

Se trata del viernes 30 de enero y el lunes 2 de febrero cuando las clases sean canceladas para todos los estudiantes de preescolar y primaria y secundaria.

Aunque solamente son dos días, estas fechas se juntan con el fin de semana, tiempo en que las alumnas y alumnos no asisten a clases, por lo que serán en total cuatro seguidos sin asistir a clases.

La SEP dio a conocer
La SEP dio a conocer las fechas en que las clases serán suspendidas por cuatro días seguidos. (Cuartoscuro)
  • Viernes 30 de enero: Junta de Consejo Técnico Escolar (CTE).
  • Sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero: Serán fines de semana, días en que alumnos no asisten a clases.
  • Lunes 2 de febrero: Por el aniversario de la Constitución Politica Mexicana. Aunque la fecha oficial es el 5 del presente mes, se recorre al lunes de esa misma semana.

¿Qué es la junta de Consejo Técnico Escolar?

La junta de Consejo Técnico Escolar (CTE) es una reunión periódica realizada en las escuelas de educación básica en México. Está conformada por directivos, docentes y personal de apoyo.

  • El CTE tiene como objetivo analizar, planificar y tomar decisiones sobre el funcionamiento escolar para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
  • En las sesiones se revisan avances académicos, se identifican áreas de oportunidad y se diseñan estrategias para atender las necesidades educativas de los alumnos.

Estas juntas suelen realizarse al final de cada mes y están programadas oficialmente por la SEP.

  • Los estudiantes no asisten a estas reuniones, ya que están destinadas exclusivamente al personal escolar.

Las decisiones tomadas en el CTE son fundamentales para la gestión escolar y la mejora continua de la calidad educativa.

  • Además, favorecen el trabajo colaborativo y la actualización profesional de los docentes.

