Este estado del país modificará horarios de entrada y salida de clases durante una semana en escuelas de nivel básico por ambiente frío

La medida se aplicará para estudiantes de educación básica del lunes 26 al jueves 29 de enero, de acuerdo con la información proporcionada. (Cuartoscuro/ARCHIVO)

Debido a las bajas temperaturas que se han registrado en varias partes del país en los últimos días, un estado de la República Mexicana indicó que modificará los horarios de entrada y salida de estudiantes por el ambiente frío.

Autoridades locales indicaron que será por una semana esta modificación para alumnas y alumnos de educación básica de los turnos matutino y vespertino.

Asimismo, dio a conocer cómo quedarán los horarios asignados tras esta modificación que se realizará con la finalidad de salvaguardar la salud de los menores de edad.

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

Se trata del estado de Sonora, quien durante una semana modificará el horario de entrada y salida de los estudiantes por el ambiente frío derivado del Frente Frío Número 31.

El Gobierno de Sonora anunció la modificación temporal de los horarios escolares en todos los planteles de educación básica de la entidad ante el pronóstico de bajas temperaturas para la próxima semana.

La medida fue implementada por la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), dependencia local que busca proteger la salud de la comunidad estudiantil en los 72 municipios del estado.

De acuerdo con información proporcionada, la disposición estará vigente del lunes 26 al jueves 29 de enero. Durante esos días, la entrada a clases en el turno matutino será una hora más tarde, mientras que la salida en el turno vespertino se adelantará una hora.

El horario de entrada y salida de clases en Sonora será modificado durante una semana. Foto: X/@SECSonora.

Esta decisión responde al análisis realizado por la Coordinación Estatal de Protección Civil, que advirtió sobre riesgos para la integridad física de los estudiantes debido a las bajas temperaturas.

El secretario de Educación y Cultura, Froylán Gámez Gamboa, explicó que la prioridad es reducir la exposición de niños y adolescentes al frío extremo.

Según las autoridades, el grupo más vulnerable corresponde a los menores de edad, quienes presentan mayor susceptibilidad a enfermedades respiratorias y otros padecimientos relacionados.

El grupo más vulnerable corresponde a los menores de edad, quienes presentan mayor susceptibilidad a enfermedades respiratorias. Crédito: Cuartoscuro.

Estrategia para mitigar riesgos en la comunidad escolar

La SEC detalló que la modificación de horarios se aplicará tanto en escuelas públicas como particulares. Esta medida permitirá a las familias y al personal docente adaptar sus actividades diarias para proteger a los estudiantes durante el periodo de bajas temperaturas.

Principales disposiciones oficiales

Entrada retrasada una hora en turno matutino en todas las escuelas de nivel básico de Sonora .

Salida adelantada una hora en turno vespertino para el mismo nivel educativo.

Aplicación de la medida en los 72 municipios del estado, abarcando tanto planteles públicos como privados.

Coordinación con Protección Civil para monitorear las condiciones climáticas y definir posibles ajustes adicionales.

Recomendación a padres de familia de enviar a sus hijos bien abrigados y permanecer atentos a los avisos oficiales.