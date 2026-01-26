México

Este estado del país modificará horarios de entrada y salida de clases durante una semana en escuelas de nivel básico por ambiente frío

La medida aplicará para escuelas de nivel básico en esta entidad de la República Mexicana, de acuerdo con autoridades locales

Guardar
La medida se aplicará para
La medida se aplicará para estudiantes de educación básica del lunes 26 al jueves 29 de enero, de acuerdo con la información proporcionada. (Cuartoscuro/ARCHIVO)

Debido a las bajas temperaturas que se han registrado en varias partes del país en los últimos días, un estado de la República Mexicana indicó que modificará los horarios de entrada y salida de estudiantes por el ambiente frío.

Autoridades locales indicaron que será por una semana esta modificación para alumnas y alumnos de educación básica de los turnos matutino y vespertino.

Asimismo, dio a conocer cómo quedarán los horarios asignados tras esta modificación que se realizará con la finalidad de salvaguardar la salud de los menores de edad.

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

En este estado de la República Mexicana será modificado el horario de entrada y salida de estudiantes durante una semana por ambiente frío

Se trata del estado de Sonora, quien durante una semana modificará el horario de entrada y salida de los estudiantes por el ambiente frío derivado del Frente Frío Número 31.

El Gobierno de Sonora anunció la modificación temporal de los horarios escolares en todos los planteles de educación básica de la entidad ante el pronóstico de bajas temperaturas para la próxima semana.

La medida fue implementada por la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), dependencia local que busca proteger la salud de la comunidad estudiantil en los 72 municipios del estado.

De acuerdo con información proporcionada, la disposición estará vigente del lunes 26 al jueves 29 de enero. Durante esos días, la entrada a clases en el turno matutino será una hora más tarde, mientras que la salida en el turno vespertino se adelantará una hora.

El horario de entrada y
El horario de entrada y salida de clases en Sonora será modificado durante una semana. Foto: X/@SECSonora.

Esta decisión responde al análisis realizado por la Coordinación Estatal de Protección Civil, que advirtió sobre riesgos para la integridad física de los estudiantes debido a las bajas temperaturas.

El secretario de Educación y Cultura, Froylán Gámez Gamboa, explicó que la prioridad es reducir la exposición de niños y adolescentes al frío extremo.

Según las autoridades, el grupo más vulnerable corresponde a los menores de edad, quienes presentan mayor susceptibilidad a enfermedades respiratorias y otros padecimientos relacionados.

El grupo más vulnerable corresponde
El grupo más vulnerable corresponde a los menores de edad, quienes presentan mayor susceptibilidad a enfermedades respiratorias. Crédito: Cuartoscuro.

Estrategia para mitigar riesgos en la comunidad escolar

La SEC detalló que la modificación de horarios se aplicará tanto en escuelas públicas como particulares. Esta medida permitirá a las familias y al personal docente adaptar sus actividades diarias para proteger a los estudiantes durante el periodo de bajas temperaturas.

Principales disposiciones oficiales

  • Entrada retrasada una hora en turno matutino en todas las escuelas de nivel básico de Sonora.
  • Salida adelantada una hora en turno vespertino para el mismo nivel educativo.
  • Aplicación de la medida en los 72 municipios del estado, abarcando tanto planteles públicos como privados.
  • Coordinación con Protección Civil para monitorear las condiciones climáticas y definir posibles ajustes adicionales.
  • Recomendación a padres de familia de enviar a sus hijos bien abrigados y permanecer atentos a los avisos oficiales.

Temas Relacionados

SEPSecretaría de Educación PúblicaFríoClimaSonoraFrente Frío Número 31ClasesClases SEPmexico-noticias

Más Noticias

Resultados Lotería Nacional Sorteo Zodiaco 1732: premio mayor y números ganadores 25 de enero de 2026

Las personas que resulten vencedoras disponen de un periodo de 60 días desde la publicación de los resultados para reclamar su premio

Resultados Lotería Nacional Sorteo Zodiaco

La empresa detras del reencuentro de ‘Otro Rollo’ se defiende y afirma que realizó ‘todos los esfuerzos posibles’

La productora MusicVibe aseguró que aplicará el proceso habitual para devolver el dinero, mientras desvincula al elenco de las decisiones sobre organización y fechas, tras intensas semanas de incertidumbre

La empresa detras del reencuentro

IMSS gastó casi 300 millones de pesos en 178 montacargas

Un proceso basado en etapas permitió la incorporación de este tipo de vehículos para los almacenes del Instituto

IMSS gastó casi 300 millones

Ataque armado en Salamanca, Guanajuato deja al menos 11 muertos

Los hechos fueron registrados en un campo de futbol

Ataque armado en Salamanca, Guanajuato

Alcaldía Benito Juárez de CDMX divide horarios para partido de América vs Necaxa y concierto de Kanye West

De acuerdo con cifras de la demarcación de la Ciudad de México, se espera la visita de alrededor de 70 mil personas entre ambos eventos

Alcaldía Benito Juárez de CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen tres sujetos armados en

Caen tres sujetos armados en Zacatecas tras enfrentamiento con agentes de seguridad: uno es de Venezuela

Trasladan al Botox, presunto líder de Los Blancos de Troya, al penal del Altiplano

Inhabilitan antena de internet en Apatzingán, Michoacán, ligada con Los Blancos de Troya

Vinculan a proceso a 7 integrantes de “Los Rugrats” detenidos en bodega con metanfetamina, fentanilo y armas en Culiacán

Detienen a joven que llevaba más de 70 kilos de metanfetamina ocultos en un auto en Baja California

ENTRETENIMIENTO

La empresa detras del reencuentro

La empresa detras del reencuentro de ‘Otro Rollo’ se defiende y afirma que realizó ‘todos los esfuerzos posibles’

Muere a los 57 Gabriel Garzón, muppetero y voz mexicana de Topo Gigio, tras solicitar donadores de sangre

Galilea Montijo hace ‘Galy Fest’ rodeada de famosos, sería grabado para su nuevo reality show ‘estilo Kardashian’

Maribel Guardia y Marco Chacón llegan a levantar rating de ‘¿Apostarías por mí?’: cuándo y a qué hora ver

Álex Gou defiende talento de su hija, la nueva ‘Matilda’ y afirma que fue elegida por director de Londres

DEPORTES

Preocupa repentina ausencia de Christian

Preocupa repentina ausencia de Christian Martinoli en el partido de la Selección Mexicana

México vs. Bolivia: concluye 1-0 el partido amistoso desde el Estadio Ramón “Tahuichi”

Se encienden las alarmas: lesión de Edson Álvarez preocupa a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

Serie del Caribe 2026: un repaso por los equipos mexicanos que han sido campeones del torneo

Terremoto, cancelaciones y ‘la mano de Dios’: así fue como México salvó el Mundial de 1986