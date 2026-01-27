SEP anuncia cuatro días seguidos sin clases: estas serán las fechas

La SEP informó que habrá cuatro días seguidos sin clases para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Crédito: Cuartoscuro.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán cuatro días seguidos sin clases.

La dependencia del Gobierno de México indicó que las fechas de descanso para alumnas y alumnos de nivel básico en el país serán en los próximos días.

Asimismo, dio a conocer las fechas exactas en las que se cancelarán las actividades escolares en todos los planteles públicos y privados de preescolar, primaria y secundaria.

De igual manera, también la SEP reveló las razones por las que serán canceladas las clases y por qué las alumnas y alumnos tendrán cuatro días seguidos sin clases.

La mandataria capitalina acudió a una secundaria en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México para presentar la estrategia. Crédito: X/@ClaraBrugadaM.

Estas son las fechas en que las clases serán suspendidas para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria durante cuatro días

La SEP reveló las fechas exactas en que las clases serán suspendidas y dio a conocer qué días son.

Se trata del viernes 30 de enero y el lunes 2 de febrero cuando las clases sean canceladas para todos los estudiantes de preescolar y primaria.

Aunque solamente son dos días, estas fechas se juntan con el fin de semana, tiempo en que las alumnas y alumnos no asisten a clases, por lo que serán en total cuatro seguidos sin asistir a clases.

Las razones fueron explicadas por la SEP, quien especificó el por qué los estudiantes se ausentarán de las aulas educativas.

La SEP explicó las razones por las que estudiantes se ausentarán cuatro días de clases. Crédito: Cuartoscuro.

¿Por qué se cancelarán las clases durante cuatro días para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria? La SEP lo explica

De acuerdo con datos de la SEP, estas son las razones por las que serán suspendidas las clases el viernes 30 de enero y el lunes 2 de febrero:

Viernes 30 de enero : Junta de Consejo Técnico Escolar (CTE).

Sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero : Serán fines de semana, días en que alumnos no asisten a clases.

Lunes 2 de febrero: Por el aniversario de la Constitución Politica Mexicana. Aunque la fecha oficial es el 5 del presente mes, se recorre al lunes de esa misma semana.

Cabe destacar que se tratará de un megapuente vacacional. Personal docente, académico y administrativo sí acudirá el viernes 30 para la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE), la cual se lleva a cabo a fin de mes.

Se tratará de un megapuente vacacional, por lo que la SEP reveló las fechas exactas. Crédito: Cuartoscuro.

¿Qué es la junta de Consejo Técnico Escolar?

La junta de Consejo Técnico Escolar (CTE) es una reunión periódica realizada en las escuelas de educación básica en México. Está conformada por directivos, docentes y personal de apoyo.

El CTE tiene como objetivo analizar, planificar y tomar decisiones sobre el funcionamiento escolar para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

En las sesiones se revisan avances académicos, se identifican áreas de oportunidad y se diseñan estrategias para atender las necesidades educativas de los alumnos.

Estas juntas suelen realizarse al final de cada mes y están programadas oficialmente por la SEP.

Los estudiantes no asisten a estas reuniones, ya que están destinadas exclusivamente al personal escolar.

Las decisiones tomadas en el CTE son fundamentales para la gestión escolar y la mejora continua de la calidad educativa.

Además, favorecen el trabajo colaborativo y la actualización profesional de los docentes.