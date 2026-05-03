México

Caso Rocha Moya: exembajadora de Estados Unidos revela que Washington lo usa como palanca en el T-MEC

Roberta Jacobson, exembajadora de Estados Unidos en México, analizó el escándalo del gobernador de Sinaloa y sus implicaciones para la relación bilateral

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Las advertencias de una antigua diplomática resaltan que el contexto judicial reciente influye en las negociaciones comerciales y en la frágil relación institucional entre ambos países, exigiendo estrategias políticas cuidadosas. (Infobae-Itzallana)
Las advertencias de una antigua diplomática resaltan que el contexto judicial reciente influye en las negociaciones comerciales y en la frágil relación institucional entre ambos países, exigiendo estrategias políticas cuidadosas. (Infobae-Itzallana)

En uno de los momentos más delicados de la relación entre México y Estados Unidos en años, el conductor Enrique Acevedo entrevistó este domingo en N+ a Roberta Jacobson, exembajadora de Estados Unidos en México y exsubsecretaria para América Latina en el Departamento de Estado — una figura respetada tanto por republicanos como por demócratas — para analizar el escándalo que tiene en vilo a los dos países: el indiciamiento del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

“Es un hecho sin precedente”

Jacobson no minimizó la gravedad del momento. Cuando Acevedo le señaló que nunca antes se había indiciado en Estados Unidos a funcionarios mexicanos en pleno ejercicio de sus cargos —no exgobernadores ni exlegisladores, sino titulares activos— la exembajadora fue directa:

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“Es un nivel distinto que en el pasado.”

Y fue más allá: advirtió que todo lo que Washington haga o busque obtener de México en este momento debe leerse dentro del contexto de las próximas negociaciones del T-MEC, cuya revisión formal está a punto de arrancar.

“Tenemos que mirar todo como parte de ese juego. El gobierno quiere usar esto para presionar a México en áreas dentro del Tratado y afuera”, señaló.

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(X- @USAmbMex)
(X- @USAmbMex)

¿Cuánta evidencia debe exigir Sheinbaum?

Ante la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha exigido pruebas “contundentes e irrefutables” antes de actuar, Jacobson explicó que para una solicitud de extradición, Estados Unidos no necesita presentar evidencia suficiente para condenar a una persona desde el principio, pero sí debe entregar elementos muy explícitos que demuestren que el caso ya pasó por un gran jurado hacia un juicio formal.

La pregunta que dejó flotando en el aire fue más política que jurídica: ¿Qué pasa si esa evidencia nunca se hace pública ni se transparenta?

El gobernador de Sinaloa aseguró haber hablado con la presidenta Claudia Sheinbaum tras las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. (Fotos: EFE)
El gobernador de Sinaloa aseguró haber hablado con la presidenta Claudia Sheinbaum tras las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. (Fotos: EFE)

La línea delicada entre presión y soberanía

Jacobson planteó uno de los dilemas más complejos de la crisis: ¿Cuándo la presión de Estados Unidos fortalece el orden institucional y cuándo lo debilita?

Su respuesta fue cautelosa pero clara: demasiada presión, o acciones que el pueblo mexicano no pueda aceptar, no van a prosperar y solo empeorarán la relación bilateral. Subrayó que, pese a las tensiones en los niveles más altos de ambos gobiernos, la cooperación operativa y técnica entre agencias continúa — y ambos países quieren que así siga.

“Ninguno de los países puede hacerlo solo. Los cárteles son un problema no solo binacional, sino global”, enfatizó.

Un caso que reescribe las reglas

El escándalo de Rocha Moya llega, además, en medio de otro episodio sin resolver: la supuesta participación de agentes de la CIA en un operativo antidrogas en Chihuahua sin conocimiento del gobierno federal mexicano — otro golpe a la confianza entre ambas naciones.

Para Jacobson, el reto ahora es encontrar una forma de cooperación que proteja la soberanía de cada país pero que al mismo tiempo permita avanzar en beneficio de ambos pueblos. Un equilibrio que, en este momento, parece más frágil que nunca.

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