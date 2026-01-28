México

Detuvieron a Israel Vizcarra, alias “Palillo”, jefe de plaza de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa

En el mismo operativo, realizado en el municipio de Culiacán, también fue capturado Alexis Vizcarra

Guardar
Dos hombres fueron detenidos tras
Dos hombres fueron detenidos tras el operativo. Crédito: Secretaría de Marina.

En un operativo reciente, personal de la Secretaría de Marina en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvo en Sinaloa a Israel Vizcarra Beltrán, alias “Palillo”, y a Alexis Arnoldo Vizcarra Beltrán, señalados como operadores de segundo y tercer nivel de “Los Mayos”.

De acuerdo con fuentes federales consultadas por Infobae México, Israel Vizcarra Beltrán es identificado como jefe de plaza en la zona de El Dorado y presunto líder de una celular dedicada a la elaboración de drogas con presencia en Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Hidalgo, Puebla y Estado de México.

Su relevancia lo posicionaría como colaborador de segundo nivel en la estructura criminal de “Los Mayos”, solo por detrás Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”.

Además, mantiene una orden de aprehensión vigente en el estado de Guanajuato.

Por su parte, Alexis Arnoldo Vizcarra Beltrán, es identificado como segundo al mando en las plazas de Quilá y El Dorado, ocupando un tercer nivel en la estructura criminal.

La acción se enmarca en labores de inteligencia realizados durante varios meses y patrullajes terrestres en la zona de Tierra y Libertad Uno, municipio de Culiacán, donde se concretó la detención de ambos sujetos.

Niveles en la estructura criminal
Niveles en la estructura criminal de "Los Mayos" del Cártel de Sinaloa. (Especial)

Las autoridades federales destacan la coordinación interinstitucional como factor clave para el resultado de este operativo.

Coordinación interinstitucional y desarrollo del operativo

El despliegue que permitió la detención de Israel Vizcarra Beltrán y Alexis Arnoldo Vizcarra Beltrán fue resultado de una estrategia coordinada entre la Marina y la SSPC.

El operativo formó parte de acciones conjuntas que involucraron meses de labores de campo y gabinete, enmarcadas en el intercambio de información y la inteligencia institucional.

Según reportes de autoridades, el punto clave de esta intervención fue un recorrido de vigilancia terrestre en el área denominada Tierra y Libertad Uno, dentro del municipio de Culiacán, Sinaloa. En ese contexto, las autoridades lograron ubicar y detener a los presuntos integrantes de la estructura criminal.

La participación de distintas dependencias federales permitió fortalecer la capacidad de reacción y consolidar la operación, según refieren fuentes federales.

Este esfuerzo conjunto buscó neutralizar actividades ilícitas en una zona de alta incidencia delictiva y con presencia de grupos ligados al narcotráfico, específicamente contra estos dos hombres, presuntamente relacionados con la el grupo criminal de “Los Mayos”, liderados por Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”.

Objetos asegurados durante la detención

Durante la detención de Israel Vizcarra Beltrán y Alexis Arnoldo Vizcarra Beltrán, el personal de la Secretaría de Marina incautó diversos objetos relacionados con las actividades ilícitas que presuntamente encabezaban los detenidos.

Entre los bienes asegurados se encuentran un fusil y un arma corta, así como 220 cartuchos de diferentes calibres.

Además, informes oficiales revelaron que los efectivos confiscaron aproximadamente un kilo de presunta droga, equipos de comunicación y un vehículo de la marca Dodge, el cual era utilizado por los ahora detenidos al momento de su captura.

Automóvil asegurado en la detención.
Automóvil asegurado en la detención. (Especial)

Estos artículos fueron decomisados en el lugar de la detención y forman parte de las pruebas que las autoridades pusieron a disposición de las instancias competentes, con el objetivo de fortalecer el proceso judicial y esclarecer la naturaleza de las operaciones del grupo criminal.

Acusaciones y antecedentes judiciales de Israel Vizcarra

Israel Vizcarra Beltrán, alias “Palillo”, enfrenta diversas acusaciones relacionadas con su presunta participación en actividades delictivas.

Fuentes federales refirieron a Infobae México que se le vincula con los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, dentro de una organización criminal con presencia en varios estados de la República.

Además, cuenta con una orden de aprehensión vigente en el estado de Guanajuato por presunta asociación delictuosa.

La información proporcionada a indica que estas acusaciones se suman a su rol como jefe de plaza y líder operativo dentro de la facción “Mayos” del Cártel de Sinaloa.

Estos antecedentes judiciales refuerzan el señalamiento de las autoridades sobre el nivel de liderazgo y la relevancia de Israel Vizcarra Beltrán dentro de la estructura criminal desmantelada en el operativo.

Temas Relacionados

Los MayosCártel de SinaloaDetenidosCuliacánArrestoPalilloVizcarraSeguridadSecretaría de MarinaNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Plátano: la fruta cotidiana que impulsa músculos, nervios y energía

Su perfil nutricional y su versatilidad en la cocina lo convierten en un alimento clave para el bienestar diario

Plátano: la fruta cotidiana que

Búlgaros con leche de almendra o soya: así se prepara la potente mezcla que contiene beneficios que los lácteos no aportan

El uso de bebidas vegetales facilita la inclusión del kéfir en dietas veganas y para quienes evitan productos lácteos

Búlgaros con leche de almendra

Euro: cotización de cierre hoy 28 de enero en México

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Euro: cotización de cierre hoy

Hoy No Circula del 29 de enero: qué autos descansan en CDMX y Edomex

Esto es de interés para quienes van a conducir en la laCiudad de México y el Estado de México este jueves

Hoy No Circula del 29

Dirigencia de MC condena el ataque contra dos diputados en Sinaloa

El llamado de atención subraya el desafío institucional ante la escalada de inseguridad y el reclamo de acciones concretas para enfrentar la crisis

Dirigencia de MC condena el
MÁS NOTICIAS

NARCO

CJNG vs Santa Rosa de

CJNG vs Santa Rosa de Lima: el origen del conflicto que dejó 11 muertos un campo de futbol en Guanajuato

Detienen a dos involucrados con masacre de Salamanca que dejó 11 muertos

Defensa de los Farías Laguna denuncia entrega parcial y testada de carpeta investigadora por parte de la FGR

Detienen a tres presuntos responsables de agresión a balazos contra abogado fiscalista en Zapopan

Marina destruye tres plantíos de Amapola ligados al CJNG en el estado de Nayarit

ENTRETENIMIENTO

Hermano de Elisa Beristain da

Hermano de Elisa Beristain da actualización de la salud de la conductora tras perforación de un intestino

Sebastián Yatra anuncia gira por 10 ciudades de México: fecha y preventa para ‘Entre Tanta Gente Tour’

Edén Muñoz en la Plaza de Toros de la CDMX: fechas, precios, preventa y venta de boletos

Britney Spears reaparece en México y reactiva genera expecttiva por posibles presentaciones musicales en el país

Laura Flores responde a críticas por su imagen y aclara rumores sobre retoques

DEPORTES

Hubertus von Hohenlohe reconoce a

Hubertus von Hohenlohe reconoce a Donovan Carrillo, pero descarta medalla en Milano-Cortina 2026: “No vamos a ganar una presea todavía”

Lokomotiv rechaza la oferta del Besiktas por César Montes y permanecerá en la Liga Rusa

Clausura 2026: partidos de la jornada 4 de la Liga MX que se podrán ver por TV abierta

Monterrey vs Tijuana: cuándo y dónde ver el juego de la jornada 4 de la Liga Mx

¿Por qué Checo Pérez no salió a pista en los días 2 y 3 del test de F1 en Barcelona?