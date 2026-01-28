El colágeno es fundamental para la estructura y funcionamiento de huesos y articulaciones, aportando resistencia, elasticidad y regeneración de tejidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es bien sabido que el colágeno es una de las proteínas más abundantes en el cuerpo humano y cumple un papel esencial en la estructura y el funcionamiento de huesos y articulaciones.

Su presencia garantiza la resistencia, elasticidad y regeneración de los tejidos, permitiendo la movilidad y la protección frente al desgaste cotidiano.

Con el paso del tiempo, la producción natural de colágeno disminuye, lo que puede afectar la salud ósea y articular, y aumentar el riesgo de lesiones o molestias.

Por este motivo, mantener niveles adecuados de colágeno resulta fundamental para preservar la calidad de vida y la funcionalidad del sistema musculoesquelético.

Sin embargo, muchas veces puede ser difícil saber cuál es el mejor suplemento de colágeno y la forma correcta de consumirlo para este beneficio específico, de acuerdo con información de Cleveland Clinic.

La disminución natural de colágeno con el paso del tiempo puede afectar la salud ósea y articular y aumentar el riesgo de lesiones.

Cuál es el mejor colágeno para los huesos y las articulaciones

El mejor colágeno para huesos y articulaciones depende del objetivo específico que se busque alcanzar:

Colágeno tipo I : Es el más abundante en el cuerpo y esencial para la estructura de los huesos. Los suplementos de colágeno bovino y marino suelen contener principalmente este tipo y son recomendados para fortalecer huesos y tejidos conectivos.

Colágeno tipo II : Es el principal componente del cartílago articular. Los suplementos de colágeno de pollo (tipo II, preferentemente no desnaturalizado) resultan los más indicados para el cuidado de las articulaciones, ya que ayudan a preservar el cartílago y pueden reducir molestias articulares.

Colágeno hidrolizado: Se absorbe con mayor facilidad y está disponible en la mayoría de presentaciones en polvo o cápsulas.

Recomendaciones clave para elegir el mejor tipo de colágeno para los huesos y articulaciones

Para salud ósea: Prioriza suplementos con colágeno tipo I (bovino o marino).

Para articulaciones: Elige colágeno tipo II (de pollo, preferentemente no desnaturalizado).

Para beneficio integral: Existen fórmulas que combinan varios tipos (I, II y III) y añaden vitamina C, magnesio o ácido hialurónico para potenciar la síntesis y el efecto.

Busca productos certificados, sin aditivos innecesarios, y sigue las indicaciones del fabricante.

El colágeno hidrolizado, en polvo o cápsulas, ofrece una alta absorción y es la forma más frecuente en suplementos para huesos y articulaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo y cuanto colageno tomar para mejorar la salud de las articulaciones

La dosis recomendada de colágeno para mejorar la salud de las articulaciones varía según el tipo de suplemento y la presentación, pero la mayoría de los estudios clínicos sugieren lo siguiente:

Colágeno hidrolizado (tipos I o II): Una dosis diaria de entre 5 y 10 gramos suele ser suficiente para obtener beneficios en la función y el confort articular. La mayoría de los suplementos en polvo o cápsulas brindan esta cantidad por porción.

Colágeno tipo II no desnaturalizado: Las investigaciones respaldan el uso de dosis mucho menores, generalmente entre 40 y 50 miligramos al día, por su alta biodisponibilidad y efecto específico sobre el cartílago.

Modo de consumo:

Se recomienda tomar el colágeno con el estómago vacío o junto con una fuente de vitamina C, que favorece su absorción.

Puede mezclarse en agua, jugos o bebidas calientes, según las indicaciones del fabricante.

El uso debe ser constante por al menos 8 a 12 semanas para notar efectos en la movilidad, la reducción del dolor y la protección del cartílago.

Consideraciones:

Consulta siempre a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier suplemento, especialmente si tienes condiciones médicas previas.

Elige productos certificados y libres de aditivos innecesarios para asegurar su calidad y eficacia.