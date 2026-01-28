México

Cuál es el mejor colágeno para los huesos y las articulaciones

Una guía sencilla para quienes buscan fortalecer su salud ósea a través de suplementos con respaldo científico

El colágeno es fundamental para
El colágeno es fundamental para la estructura y funcionamiento de huesos y articulaciones, aportando resistencia, elasticidad y regeneración de tejidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es bien sabido que el colágeno es una de las proteínas más abundantes en el cuerpo humano y cumple un papel esencial en la estructura y el funcionamiento de huesos y articulaciones.

Su presencia garantiza la resistencia, elasticidad y regeneración de los tejidos, permitiendo la movilidad y la protección frente al desgaste cotidiano.

Con el paso del tiempo, la producción natural de colágeno disminuye, lo que puede afectar la salud ósea y articular, y aumentar el riesgo de lesiones o molestias.

Por este motivo, mantener niveles adecuados de colágeno resulta fundamental para preservar la calidad de vida y la funcionalidad del sistema musculoesquelético.

Sin embargo, muchas veces puede ser difícil saber cuál es el mejor suplemento de colágeno y la forma correcta de consumirlo para este beneficio específico, de acuerdo con información de Cleveland Clinic.

La disminución natural de colágeno
La disminución natural de colágeno con el paso del tiempo puede afectar la salud ósea y articular y aumentar el riesgo de lesiones.

Cuál es el mejor colágeno para los huesos y las articulaciones

El mejor colágeno para huesos y articulaciones depende del objetivo específico que se busque alcanzar:

  • Colágeno tipo I: Es el más abundante en el cuerpo y esencial para la estructura de los huesos. Los suplementos de colágeno bovino y marino suelen contener principalmente este tipo y son recomendados para fortalecer huesos y tejidos conectivos.
  • Colágeno tipo II: Es el principal componente del cartílago articular. Los suplementos de colágeno de pollo (tipo II, preferentemente no desnaturalizado) resultan los más indicados para el cuidado de las articulaciones, ya que ayudan a preservar el cartílago y pueden reducir molestias articulares.
  • Colágeno hidrolizado: Se absorbe con mayor facilidad y está disponible en la mayoría de presentaciones en polvo o cápsulas.

Recomendaciones clave para elegir el mejor tipo de colágeno para los huesos y articulaciones

  • Para salud ósea: Prioriza suplementos con colágeno tipo I (bovino o marino).
  • Para articulaciones: Elige colágeno tipo II (de pollo, preferentemente no desnaturalizado).
  • Para beneficio integral: Existen fórmulas que combinan varios tipos (I, II y III) y añaden vitamina C, magnesio o ácido hialurónico para potenciar la síntesis y el efecto.
  • Busca productos certificados, sin aditivos innecesarios, y sigue las indicaciones del fabricante.
El colágeno hidrolizado, en polvo
El colágeno hidrolizado, en polvo o cápsulas, ofrece una alta absorción y es la forma más frecuente en suplementos para huesos y articulaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo y cuanto colageno tomar para mejorar la salud de las articulaciones

La dosis recomendada de colágeno para mejorar la salud de las articulaciones varía según el tipo de suplemento y la presentación, pero la mayoría de los estudios clínicos sugieren lo siguiente:

  • Colágeno hidrolizado (tipos I o II): Una dosis diaria de entre 5 y 10 gramos suele ser suficiente para obtener beneficios en la función y el confort articular. La mayoría de los suplementos en polvo o cápsulas brindan esta cantidad por porción.
  • Colágeno tipo II no desnaturalizado: Las investigaciones respaldan el uso de dosis mucho menores, generalmente entre 40 y 50 miligramos al día, por su alta biodisponibilidad y efecto específico sobre el cartílago.

Modo de consumo:

  • Se recomienda tomar el colágeno con el estómago vacío o junto con una fuente de vitamina C, que favorece su absorción.
  • Puede mezclarse en agua, jugos o bebidas calientes, según las indicaciones del fabricante.
  • El uso debe ser constante por al menos 8 a 12 semanas para notar efectos en la movilidad, la reducción del dolor y la protección del cartílago.

Consideraciones:

  • Consulta siempre a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier suplemento, especialmente si tienes condiciones médicas previas.
  • Elige productos certificados y libres de aditivos innecesarios para asegurar su calidad y eficacia.

