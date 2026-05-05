México

Detienen a camillero del IMSS en Tlalnepantla por presunto abuso sexual contra paciente

Autoridades municipales arrestaron a un trabajador de la Clínica 72 del IMSS, identificado como Alfredo “N”, tras ser señalado por una paciente de 28 años de haber cometido abuso sexual durante la madrugada; el caso es investigado por la Fiscalía del Estado de México

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Vista trasera de un hombre con camiseta blanca y shorts blancos, con las manos esposadas a la espalda sobre un fondo oscuro.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México investiga el caso de presunto abuso sexual ocurrido en instalaciones del IMSS en Tlalnepantla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un camillero de la Clínica 72 del IMSS en Tlalnepantla, Estado de México, fue detenido por presunto abuso sexual en agravio de una paciente, luego de que la víctima solicitó auxilio tras una agresión ocurrida al interior del hospital. La Policía Municipal informó que el trabajador, identificado como Alfredo “N”, fue señalado directamente por la mujer de 28 años, quien se encontraba recibiendo atención médica en el centro de salud ubicado en la calle Emilio Cárdenas.

La autoridad municipal indicó que, tras el reporte, se activaron los protocolos de atención integral y acudió la Unidad de Género para brindar acompañamiento y asesoría a la víctima.

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La víctima denuncia el ataque en el hospital

La mujer relató a los oficiales que durante la madrugada, mientras recibía atención médica, el camillero aprovechó un momento de vulnerabilidad para realizar tocamientos e intentar una agresión sexual.

El jefe de seguridad del nosocomio informó que la usuaria solicitó auxilio tras ser víctima de una agresión física por parte de un trabajador del lugar. De inmediato, personal médico intervino para realizar la valoración de la paciente y brindar las indicaciones médicas correspondientes, según la Policía Municipal.

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La víctima identificó de manera directa al camillero, de 44 años, y las autoridades le informaron los derechos que le asisten por ley.

El presunto responsable, camillero del IMSS, fue trasladado a la Fiscalía del Estado de México tras ser identificado por la víctima. (Facebook El Bunker de la Información)
El presunto responsable, camillero del IMSS, fue trasladado a la Fiscalía del Estado de México tras ser identificado por la víctima. (Facebook El Bunker de la Información)

El probable responsable queda a disposición de la Fiscalía

La Policía Municipal señaló que el trabajador fue detenido y trasladado para quedar a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que ahora lo investiga por presunto abuso sexual. Hasta el momento, no existe información oficial respecto a la postura del IMSS sobre este hecho.

La denuncia y detención del camillero ocurre en un contexto donde las instituciones de salud reforzaron la aplicación de protocolos de género para garantizar la seguridad y atención de las usuarias. La Unidad de Género del municipio fue activada para acompañar a la víctima durante el proceso legal y médico.

La autoridad ministerial define la situación jurídica de Alfredo “N” tras ser señalado por la paciente y puesto a disposición por la policía municipal. La investigación continúa para determinar el grado de responsabilidad y las posibles sanciones conforme a la ley.

IMSS brindará atención y apoyo a afectada

Por su parte, el IMSS dio a conocer detalles sobre el hecho. Por medio de una tarjeta informativa, dio a conocer que el pasado lunes, por la mañana, fue detenido el trabajador al interior de la unidad, derivada de la notificación de una familiar de la paciente que estaba hospitalizada, sobre hechos atribuibles a conductas de intento de abuso sexual.

Se señaló que el IMSS brindaría atención y apoyo a la usuaria afectada, dará seguimiento a la investigación del caso y colaborará con los requerimientos de la autoridad para el esclarecimiento de los hechos.

También, se informó, se inició una investigacón interna a fin de determinar las responsabilidades y acciones a las que haya lugar.

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