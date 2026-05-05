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México condena intercepción contra Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza

La cancillería mexicana expresó su agradecimiento por el respaldo del gobierno de Grecia y Turquía

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México condena intercepción contra Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza
México condena intercepción contra Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó a través de su cuenta oficial de X, la llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) de la ciudadana mexicana Abril Rojas Ángel, detenida en alta mar por autoridades de Israel a bordo de la embarcación “Flotilla Global Sumud”.

La funcionaria Abril Rojas Ángel, directoral general de Protección Consular fue la persona encargada de recibirla tras su retorno al país el pasado fin de semana.

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Durante su estancia en Grecia, la connacional recibió asistencia directa del Embajador de México en Grecia, Alejandro García Moreno, quien junto con el Cónsul de México en Estambul, Alberto Fierro Garza, coordinó los tramites necesarios para lograr su regreso a territorio mexicano, permitiendo así su reencuentro con sus seres queridos.

La cancillería mexicana expresó su agradecimiento por el respaldo de ambos gobiernos, cuya colaboración facilitó el proceso de repatriación. Además, la institución aseguró que la mexicana recibirá el respaldo y orientación requeridos, siempre en apego a sus garantías correspondientes.

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Respecto a las demás personas que no fueron interceptadas, las representaciones diplomáticas continúan en comunicación constante con ellas. El estado de salud de estos individuos es estable, según los reportes más recientes. La SRE mantiene también un contacto sostenido con los familiares para brindar respaldo y seguimiento.

En relación con los acontecimientos, el gobierno mexicano ha hecho saber a Israel a través de vías diplomáticas que exige el respeto a los derechos de quienes viajaban en las embarcaciones, así como la protección de su integridad física y psicológica, además de su derecho al libre desplazamiento.

Finalmente, autoridades mexicanas manifestaron una protesta contundente ante la intercepción de las flotillas, calificando este acto como una violación directa a los principios básicos del derecho internacional y de los derechos humanos, postura que el país considera inaceptable bajo cualquier escenario.

El gobierno federal realizó gestiones diplomáticas para facilitar el regreso de Abril Rojas Ángel, quien fue interceptada por fuerzas israelíes en el mar cuando formaba parte de una misión internacional humanitaria con destino a Gaza. (Infobae-Itzallana)
El gobierno federal realizó gestiones diplomáticas para facilitar el regreso de Abril Rojas Ángel, quien fue interceptada por fuerzas israelíes en el mar cuando formaba parte de una misión internacional humanitaria con destino a Gaza. (Infobae-Itzallana)

Israel detiene activistas de la Flotilla Global Sumud

La fotógrafa y activista mexicana zarpó el 26 de abril a bordo de la embarcación desde el puerto italiano de Augusta como parte de una misión para entregar ayuda humanitaria al pueblo de Gaza.

Al intentar cruzar el Mediterráneo, la flotilla integrada por 58 barcos y cientos de personas de diversas nacionalidades fue interceptada por autoridades israelíes.

La operación se realizó durante la madrugada del 30 de abril, a más de mil kilómetros de Israel, en aguas entre la península griega del Peloponeso y la isla de Creta.

De acuerdo con información preliminar 22 de las 58 embarcaciones fueron interceptadas, en lo que la propia flotilla denunció como “incidentes” con drones y barcos militares.

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