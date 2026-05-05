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¿Ramón Juárez al Atlante?: Miguel Herrera ya lo tiene en la mira

El Atlante volverá a la Liga MX para el Apertura 2026 tras 12 años de ausencia, luego de adquirir la franquicia del Mazatlán FC

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(REUTERS)
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Aún sin asumir formalmente el cargo, pero ya confirmado como próximo técnico del Atlante, Miguel Herrera dejó ver su interés en reforzar al equipo azulgrana con Ramón Juárez, actual defensa del Club América.

El comentario surgió durante la transmisión del partido entre América y Pumas, correspondiente a la ida de los cuartos de final del Clausura 2026.

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El comentario que evidenció su interés

Miguel Herrera comenzará a dirigir al Atlante a partir de la próxima temporada (X@Atlante)
(X / @Atlante)

Juárez comenzó el encuentro en el banquillo, pero ingresó tras la lesión de Cristian Borja en el primer tiempo. Fue entonces cuando Herrera, presente en la transmisión televisiva, lanzó la frase: “¡Que me lo presten!”, en alusión directa al defensa central.

El zaguero de 24 años, ha tenido actividad irregular bajo la dirección de André Jardine. Aunque ha sido considerado en convocatorias de la Selección Mexicana, no ha logrado consolidarse como titular en el conjunto azulcrema.

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Atlante perfila su plantel para el Apertura 2026

De cara al inicio del Apertura 2026, previsto para el 16 de julio, el Atlante ya planifica su plantel, mientras el ‘Piojo’ Herrera perfila posibles refuerzos antes de asumir el cargo.

Su relación con Santiago Baños, responsable del área deportiva del América, podría abrir la puerta a una negociación por Ramón Juárez, quien tendría mayor regularidad en caso de concretarse un préstamo.

Por ahora, no existe confirmación oficial de acercamientos entre los clubes.

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