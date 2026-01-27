Vinculan a proceso a “Bravo”, presunto jefe de plaza del CJNG en Guadalajara

Detuvieron a 4 personas vinculadas a un grupo criminal responsable de actividades de extorsión, secuestro, homicidio, tráfico de armas y trasiego de droga procedente de Centroamérica. (Gabinete de Seguridad)

Un total de tres personas fueron vinculadas a proceso por su presunta responsabilidad en delitos de contra la salud, posesión de arma de fuego y de cartuchos, ambos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita. Uno de los ahora investigados es identificado como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Guadalajara, Jalisco.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó el 26 de enero que José Gabriel “N”, Carlos “N” y Mauricio “N” fueron procesados por los delitos antes referidos. Los tres sujetos fueron asegurados como resultado de un operativo en Zapopan.

Respecto a José Gabriel “N”, un sujeto de 26 años de edad, datos obtenidos por Infobae México indican que es un cabecilla que operaba en Tlajomulco de Zúñiga y en la zona metropolitana de Guadalajara.

El reporte reciente de la FGR indica que los tres sujetos estarían relacionados con una organización delictiva y fueron capturados junto con metanfetamina, cocaína, un par de armas de fuego tipo pistola, una más tipo fusil, así como cargadores y cartuchos.

Uno de los investigados es "El Uber" y /o "Bravo", considerado generador de violencia. Crédito: FGR

Además de ser vinculados a proceso, se les determinó la medida de prisión preventiva, la cual cumplirán en el Centro Penitenciario de Jalisco, así como un plazo de dos mese para realizar las averiguaciones pertinentes.

Les aseguraron vehículos y droga

De igual manera, fueron incautados cinco vehículos, entre ellos un vehículo Razr y un par de camionetas, según puede verse en el material compartido por la institución encabezada por Ernestina Godoy.

Los reportes indican que Bravo o El Uber, como también es conocido, recibía órdenes de Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, un sujeto apodado El Sapo.

Fue el 13 de enero pasado las autoridades federalas informaron sobre la captura de presuntos integrantes del CJNG en Zapopan. En dicha ocasión reportes de inteligencia indicaron que Bravo era uno de los principales generadores de violencia en la región, ligado con actividades de extorsión, secuestro, narcotráfico y trafico de armas.

Foto: FGR

Fueron elementos militares en conjunto con agentes de la Guardia Nacional los que realizaron el cateo que derivó en la detención de las tres personas mencionadas.

Ronald Johnson celebra arrestos

Luego de las detenciones, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó las acciones de las autoridades mexicanas.

“Los arrestos de individuos vinculados al CJNG realizados por @FGRMexico en Jalisco golpean a esta organización narcoterrorista que genera violencia y envenena con sus drogas a nuestras comunidades. Colaborando haremos que la justicia prevalezca y juntos construiremos un futuro más brillante”, escribió el funcionario.

El CJNG es uno de los grupos criminales que cuenta con mayor presencia en el país, su líder es Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, un hombre por el que EEUU ofrece una recompensa por datos que lleven a su captura.