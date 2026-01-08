México

El CJNG estaría detrás del asesinato del empresario “El Prieto” en Zapopan, señalan autoridades

Por su parte, el gobernador Pablo Lemus declaró que Prieto Valencia estaría ligado con tráfico de armas

(FOTO: RRSS)
(FOTO: RRSS)

Las autoridades de Jalisco investigan la posible responsabilidad del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el ataque armado que provocó la muerte de Alberto Prieto Valencia en Zapopan, según indicaron autoridades estatales.

El 7 de enero el titular de la Fiscalía de Jalisco, Salvador González de los Santos, habló en una conferencia de prensa sobre las averiguaciones que continúan por el ataque armado en contra del hombre apodado El Prieto y/o Don Beto.

El fiscal de Jalisco fue cuestionado acerca de la posible participación del CJNG en los hechos violentos registrados el 29 de diciembre pasado y que dejaron tres personas muertas, entre ellas la hija de Prieto Valencia.

González de los Santos expresó que el empresario asesinado contaba con antecedentes penales, por lo que hay averiguaciones de las actividades que realizaba y si tendría nexos con algún grupo delictivo.

Los atacantes ocuparon armamento de alto calibre durante el enfrentamiento. Crédito: @Jalisco Rojo

Lo anterior es consistente con lo informado un día antes por el gobernador de la entidad, Pablo Lemus, el cual señaló que el hombre asesinado a finales de 2025 no era un empresario y hasta podría haber estado relacionado con actividades de trafico de armas y rifas colombianas.

Atacantes serían miembros del CJNG

Durante la conferencia, el fiscal fue cuestionado directamente si en los hechos estaría implicado el también llamado cártel de las cuatro letras.

“El que se tiene ubicado, bueno, pues todos sabrán, pues es precisamente el Nueva Generación. Y como lo decía, pues en sus propios chalecos tácticos traían las siglas de este grupo”, es parte de lo compartido por el funcionario.

Autoridades durante conferencia de prensa
Autoridades durante conferencia de prensa del 7 de enero (Fiscalía de Jalisco)

Salvador González agregó que la labor de la Fiscalía estatal es el de resolver el homicidio mientras que las averiguaciones relacionadas con el crimen organizado son competencia federal.

“Hemos tenido mucha comunicación y contacto con las autoridades federales para hacer intercambio de información de lo que nosotros tenemos, de lo que ellos pudieran tener y que nos pudiera dar un poquito de luz para poder esclarecer el hecho”, dijo el fiscal.

Civiles disparan contra un Lamborghini

La mañana del 29 de diciembre sujetos vestidos con chalecos tácticos accionaron sus arma en contra de un Lamborghini Urus de color naranja, acciones que dejaron tres personas muertas y cuatro heridas.

Tras el ataque, las autoridades detallaron que:

  • El vehículo donde viajaba Alberto Prieto, el cual no estaba blindado
  • La víctima contaba con al menos siete escoltas, algunos de ellos militares en retiro
  • Un vehículos fueron abandonados en el sitio de la balacera
  • Dos vehículos fueron abandonados en calles aledañas al ataque
  • Tres vehículos portaban placas del estado de Michoacán
  • Un vehículo no portaba placas vehiculares

La agresión fue realizada en el cruce de la avenida Topacio y calle Brillante, en las colonias Santa Eduwiges y Bosques de la Victoria.

