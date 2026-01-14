Embajador de EEUU celebra detención de operadores de El Mencho, líder del CJNG

El CJNG de El Mencho ha recibido duros golpes en las últimas horas. (Departamento de Estado)

La reciente captura de líderes regionales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en México fue celebrada públicamente por el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien destacó el impacto de la operación en la lucha bilateral contra el narcotráfico.

Las detenciones, ocurridas en los estados de Jalisco y Nayarit, involucran a figuras identificadas como generadores de violencia y operadores clave del grupo liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

¿Qué dijo el embajador?

Imagen de archivo del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. EFE/ José Méndez

El embajador de EEUU en México, Ronald Johnson, expresó a través de sus redes sociales que los arrestos efectuados por la Fiscalía General de la República (FGR) en Jalisco representan un golpe relevante para el CJNG, al que calificó como una organización narcoterrorista responsable de la violencia y el tráfico de drogas que afecta a ambos países.

“Los arrestos de individuos vinculados al CJNG realizados por @FGRMexico en Jalisco golpean a esta organización narcoterrorista que genera violencia y envenena con sus drogas a nuestras comunidades. Colaborando haremos que la justicia prevalezca y juntos construiremos un futuro más brillante”.

La postura del diplomático estadounidense se dio después de que, en la víspera, los presidentes de México, Claudia Sheinbaum, y Estados Unidos, Donald Trump, sostuvieron una llamada telefónica en la que abordaron la cooperación en materia de seguridad y el combate al narcotráfico con México pidiendo respeto a la soberanía y con EEUU exigiendo resultados tangibles.

En el operativo realizado en el municipio de Zapopan, Jalisco, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional (GN) lograron la detención de José Gabriel Soto Martínez, alias “El Uber” o “Bravo”, identificado como jefe de plaza del CJNG en la zona metropolitana de Guadalajara. Junto a él fueron arrestados Mauricio Cruz Arzola y Carlos Alberto Quezada Ceja.

Las autoridades aseguraron armas largas y cortas, cargadores, cientos de dosis de metanfetamina, vehículos y dispositivos electrónicos, todos ellos vinculados a actividades de narcotráfico, extorsión, secuestro y homicidio.

Detuvieron a 4 personas vinculadas a un grupo criminal responsable de actividades de extorsión, secuestro, homicidio, tráfico de armas y trasiego de droga procedente de Centroamérica. (Gabinete de Seguridad)

En un operativo paralelo en la ciudad de Tepic, Nayarit, fuerzas federales detuvieron a Luis Ignacio Cárdenas de Luna, alias “El Cárdenas”, señalado como operador regional de la organización en Nayarit, Jalisco y el sureste de Zacatecas. Las investigaciones oficiales indican que coordinaba el trasiego de drogas por vía aérea y marítima, además de mantener contacto con agentes financieros para operaciones de lavado de dinero.

Ambos detenidos operaban bajo la estructura de mando de El Mencho, y de mandos regionales como Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo”, y Audias Flores Silva, “El Jardinero”.

Otros golpes recientes contra el CJNG y sus alianzas

En los últimos días, las fuerzas de seguridad mexicanas han ejecutado diversas acciones contra integrantes y estructuras aliadas del CJNG en distintas regiones del país.

Foto: FGR

En Baja California, fue capturado Issac Neftaly “N”, de 22 años, identificado como miembro de la alianza entre el CJNG y La Chapiza, grupo escindido del Cártel de Sinaloa. El sujeto, originario de Guadalajara y con orden de aprehensión en Jalisco por secuestro, fue interceptado en Mexicali a bordo de una camioneta con placas estadounidenses. Al momento de su detención, se le aseguró un arsenal compuesto por un arma larga, miles de cartuchos, cargadores, placas balísticas, un aditamento lanza granadas, equipo táctico y fundas para armas cortas.

En Michoacán, la Secretaría de Marina implementó operativos que resultaron en el aseguramiento de vehículos robados, presunta droga, armas de fuego, cargadores, cartuchos y equipo táctico perteneciente a la alianza del CJNG y Los Viagras.

Durante estas acciones, también se localizaron inmuebles ligados a actividades ilícitas y se incautaron máquinas tragamonedas presuntamente utilizadas por organizaciones criminales. Además, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reportó la incautación de 36 armas de fuego y la detención de tres personas como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

El sujeto capturado tiene 22 años (SSC-BC)

La detención de los operadores del CJNG ocurre en un momento en que la ciudad de Guadalajara se prepara para albergar partidos del Mundial 2026 y la Serie del Caribe de béisbol, eventos que incrementan la presión sobre las autoridades para garantizar la seguridad en la región.