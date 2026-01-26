¿Habrá clases este lunes 26 de enero? La SEP responde

La SEP aclaró si habrá clases este lunes 26 de enero. Crédito: Cuartoscuro.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró si este lunes 26 de enero habrá clases o no para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en todo el país.

La duda surge entre padres de familia, así como los propios estudiantes de nivel básico, quienes se preguntan si habrá actividades académicas para arrancar la última semana de enero.

Lo anterior debido a que se acerca el fin de mes y se lleva a cabo la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE). Asimismo, también por las vacaciones decembrinas por las celebraciones de Navidad, Año Nuevo, Reyes Magos y demás,

Cabe mencionar que el regreso a clases para todas las escuelas de nivel básico en todo el país ocurrió el pasado lunes 12 de enero. En tanto las vacaciones por las fiestas decembrinas comenzaron el 22 de diciembre de 2025.

La meta presidencial busca aumentar la cobertura de educación media superior al 85% con 120,000 nuevos lugares disponibles. (Presidencia)

Además de la información proporcionada por la SEP, también se consultó el calendario oficial de la dependencia del Gobierno de México para saber si habrá clases este lunes 26 de enero o no.

De acuerdo a lo comunicado por la SEP, este lunes 26 de enero sí habrá actividades académicas para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Este lunes 26 de enero sí hay clases para todos los estudiantes de las escuelas de la SEP en el país. Foto: Cuartoscuro.

El calendario de la SEP y la propia dependencia marcaron que no existe razón alguna para cancelar actividades académicas y se realizarán clases este lunes 26 de enero con normalidad.

Por lo tanto, alumnas y alumnos de nivel básico deben asistir a las aulas educativas en el país este lunes 26 de enero.

En tanto, ya hay fecha para que se lleve a cabo la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE) en todo el país.

Esta es la fecha exacta de la junta de CTE para este mes de enero de 2026

La junta de CTE se realizará este próximo viernes 30 de enero, de acuerdo a lo comunicado por la SEP y su calendario oficial.

Señaló que esta reunión entre docentes, personal académico y directivo se realiza el último viernes de cada mes.

Por lo tanto, el viernes 30 de enero no habrá actividades en los salones de clases de preescolar, primaria y secundaria.

La junta de Consejo Técnico Escolar (CTE) se realizará el viernes 30 de enero en todas las escuelas de preescolar, primaria y secundaria del país. Crédito: Cuartoscuro.

¿Qué es la junta de Consejo Técnico Escolar?

La junta de Consejo Técnico Escolar (CTE) es una reunión periódica realizada en las escuelas de educación básica en México. Está conformada por directivos, docentes y personal de apoyo.

El CTE tiene como objetivo analizar, planificar y tomar decisiones sobre el funcionamiento escolar para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

En las sesiones se revisan avances académicos, se identifican áreas de oportunidad y se diseñan estrategias para atender las necesidades educativas de los alumnos.

Estas juntas suelen realizarse al final de cada mes y están programadas oficialmente por la SEP.

Los estudiantes no asisten a estas reuniones, ya que están destinadas exclusivamente al personal escolar.

Las decisiones tomadas en el CTE son fundamentales para la gestión escolar y la mejora continua de la calidad educativa.

Además, favorecen el trabajo colaborativo y la actualización profesional de los docentes.