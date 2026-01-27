Internautas comparan a Christian Nodal y Santa Fe Klan por la manutención de sus hijos

Internautas han criticado a Nodal por la polémica sobre la manutención de su hija con Cazzu. (Captura de pantalla @nodal / @santafeklan)

La polémica sobre la manutención de los hijos de figuras públicas volvió a encenderse en redes sociales tras recientes declaraciones de Santa Fe Klan sobre su aporte económico a su familia. Usuarios compararon de inmediato la actitud del rapero con la de Christian Nodal, a quien señalan por disputas legales relacionadas con el apoyo a su hija.

Durante una entrevista con el youtuber Gusgri, Ángel Jair Quezada Jasso, conocido como Santa Fe Klan, habló sin reservas sobre su relación con Maya Nazor, madre de su hijo Luca. El músico subrayó que, aunque la relación de pareja terminó, mantiene el compromiso con el bienestar de su hijo. “Quiero tener unos 10 o 15”, expresó el rapero, dejando ver su deseo de una familia numerosa más allá de su situación sentimental.

Santa Fe Klan explicó que la relación con Maya Nazor se mantiene cordial y prioriza la estabilidad de Luca. “Siempre la voy a querer, es bonita y es la mamá de mi hijo”, declaró. El músico insistió en que, pese a la separación, la madre de su hijo seguirá formando parte esencial de su vida por el vínculo que comparten con el niño.

El rapero aseguró que lo más importante para él es su familia aunque esté separado de Maya. (Instagram)

El tema de la manutención económica ocupó un lugar central en la conversación. Pues dejó claro que el apoyo financiero a su expareja es una decisión propia y no una obligación legal impuesta. “Yo le doy una feria, pero ¿qué tiene? Yo se la quiero dar. Yo hasta le quiero dar más. Le pudiera dar más. Ya le dije: ‘No, dame esa troca y te voy a dar una más chida’. Es... Pues es la mamá de mi niño, es mi familia”, afirmó el rapero. Estas palabras evidenciaron su postura sobre el respaldo económico y la importancia de la armonía familiar.

El artista también abordó los comentarios externos sobre cuánto dinero aporta y cómo lo utiliza Maya Nazor para el bienestar de su hijo. “A la Maya le toca también una feria pa’ que tenga ahí todo pa’ Luca. Y si le sobra, ta bien, que lo guarde y que lo ahorre, pues todos somos... Siempre va a ser la mamá de Luca, ni modo que lo vaya a dejar abajo. Ta bien, yo hasta le puedo dar más, pero la gente die-- piensa como que: ‘Ay, ¿por qué le das tanto?’”, comentó. Añadió: “Pues que se lo gasten en lo que quieran, pues pa’ eso es el dinero”.

Cazzu y Nodal se encuentran en medio de una situación legal relacionada con permisos de viaje para la bebé Inti. (Captura de pantalla // Telemundo: Hoy Día // IG: @cazzu)

En contraste, las redes sociales retomaron el caso de Christian Nodal, quien enfrenta disputas legales con su expareja Cazzu por la manutención de su hija Inti. Diversos usuarios destacaron que, mientras Santa Fe Klan se muestra presente en la vida de Luca y cubre sus necesidades, Nodal ha sido criticado por no cumplir adecuadamente con la pensión alimenticia y por su ausencia en la crianza de su hija.

“Que le de unas clases a Nodal”, “Enséñale a Nodal”, “Mil respetos para él, no como otro”, “Etiqueten a Christian Nodal”, “Checa esto Nodal”, se lee en plataformas como TikTok.