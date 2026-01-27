México

Internautas comparan a Christian Nodal y Santa Fe Klan por la manutención de sus hijos

Usuarios señalaron como ejemplo el aporte que el rapero da a su hijo, contrastando la situación con la de Nodal

Guardar
Internautas han criticado a Nodal
Internautas han criticado a Nodal por la polémica sobre la manutención de su hija con Cazzu. (Captura de pantalla @nodal / @santafeklan)

La polémica sobre la manutención de los hijos de figuras públicas volvió a encenderse en redes sociales tras recientes declaraciones de Santa Fe Klan sobre su aporte económico a su familia. Usuarios compararon de inmediato la actitud del rapero con la de Christian Nodal, a quien señalan por disputas legales relacionadas con el apoyo a su hija.

Durante una entrevista con el youtuber Gusgri, Ángel Jair Quezada Jasso, conocido como Santa Fe Klan, habló sin reservas sobre su relación con Maya Nazor, madre de su hijo Luca. El músico subrayó que, aunque la relación de pareja terminó, mantiene el compromiso con el bienestar de su hijo. “Quiero tener unos 10 o 15”, expresó el rapero, dejando ver su deseo de una familia numerosa más allá de su situación sentimental.

Santa Fe Klan explicó que la relación con Maya Nazor se mantiene cordial y prioriza la estabilidad de Luca. “Siempre la voy a querer, es bonita y es la mamá de mi hijo”, declaró. El músico insistió en que, pese a la separación, la madre de su hijo seguirá formando parte esencial de su vida por el vínculo que comparten con el niño.

El rapero aseguró que lo
El rapero aseguró que lo más importante para él es su familia aunque esté separado de Maya. (Instagram)

El tema de la manutención económica ocupó un lugar central en la conversación. Pues dejó claro que el apoyo financiero a su expareja es una decisión propia y no una obligación legal impuesta. “Yo le doy una feria, pero ¿qué tiene? Yo se la quiero dar. Yo hasta le quiero dar más. Le pudiera dar más. Ya le dije: ‘No, dame esa troca y te voy a dar una más chida’. Es... Pues es la mamá de mi niño, es mi familia”, afirmó el rapero. Estas palabras evidenciaron su postura sobre el respaldo económico y la importancia de la armonía familiar.

El artista también abordó los comentarios externos sobre cuánto dinero aporta y cómo lo utiliza Maya Nazor para el bienestar de su hijo. “A la Maya le toca también una feria pa’ que tenga ahí todo pa’ Luca. Y si le sobra, ta bien, que lo guarde y que lo ahorre, pues todos somos... Siempre va a ser la mamá de Luca, ni modo que lo vaya a dejar abajo. Ta bien, yo hasta le puedo dar más, pero la gente die-- piensa como que: ‘Ay, ¿por qué le das tanto?’”, comentó. Añadió: “Pues que se lo gasten en lo que quieran, pues pa’ eso es el dinero”.

Cazzu y Nodal se encuentran
Cazzu y Nodal se encuentran en medio de una situación legal relacionada con permisos de viaje para la bebé Inti. (Captura de pantalla // Telemundo: Hoy Día // IG: @cazzu)

En contraste, las redes sociales retomaron el caso de Christian Nodal, quien enfrenta disputas legales con su expareja Cazzu por la manutención de su hija Inti. Diversos usuarios destacaron que, mientras Santa Fe Klan se muestra presente en la vida de Luca y cubre sus necesidades, Nodal ha sido criticado por no cumplir adecuadamente con la pensión alimenticia y por su ausencia en la crianza de su hija.

“Que le de unas clases a Nodal”, “Enséñale a Nodal”, “Mil respetos para él, no como otro”, “Etiqueten a Christian Nodal”, “Checa esto Nodal”, se lee en plataformas como TikTok.

Temas Relacionados

Santa Fe KlanMaya NazorChristian NodalCazzumexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Abogados de narcos enviados a EEUU denuncian traición a la patria ante la FGR

Autoridades mexicanas han argumentado que el envío de capos respondió a razones de seguridad nacional y cooperación bilateral, una postura respaldada por EEUU

Abogados de narcos enviados a

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 27 de enero de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy en México: noticias

ARMY firma petición para exigir la salida de Ticketmaster y OCESA de México tras polémica venta con BTS

Tras la fallida venta, fans de BTS presionan para que en México se implementen nuevas reglas, transparencia y protección al consumidor en la venta de entradas para conciertos

ARMY firma petición para exigir

Los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores del Chispazo

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Los números que dieron la

Santa Fe Klan confiesa que le gustaría tener más hijos con Maya Nazor pese al fin de su relación

El rapero habló sobre la madre de su hijo Luca, y aseguró que, aunque la relación terminó, ella siempre será parte de su familia

Santa Fe Klan confiesa que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Abogados de narcos enviados a

Abogados de narcos enviados a EEUU denuncian traición a la patria ante la FGR

Vinculan a proceso a “Bravo”, presunto jefe de plaza del CJNG en Guadalajara

Quién era Charly Moreno, músico de la banda Reencuentro Norteño que murió en ataque armado en Salamanca

Quién es Mario Eleazar Lara Belman, presunto líder de “Los Marros”, ligados con la masacre de Salamanca

EEUU asegura que detuvo a más de mil integrantes del Cártel de Sinaloa en menos de dos meses

ENTRETENIMIENTO

ARMY firma petición para exigir

ARMY firma petición para exigir la salida de Ticketmaster y OCESA de México tras polémica venta con BTS

Santa Fe Klan confiesa que le gustaría tener más hijos con Maya Nazor pese al fin de su relación

Kunno responde si Nodal extraña a Inti y revela que a veces lo ve “agüitado”

Muere a los 38 Alexis Ortega, voz en español del Spider-Man de Tom Holland en el UCM

Quién es Adan Banuelos, el jinete de ascendencia mexicana que terminó su relación con Bella Hadid tras dos años juntos

DEPORTES

Qué se sabe de Henry

Qué se sabe de Henry Martín y el supuesto interés de Cruz Azul para ficharlo este Clausura 2026

Canelo Álvarez “esta viejo” para seguir boxeando, asegura ex campeón del CMB

Así reaccionó Julio César Chávez a la victoria de su hijo Junior por nocaut en su regreso al boxeo

Por qué Christian Martinoli no narró el México vs Bolivia

Carlos Hermosillo recuerda cuando Laura Flores lo terminó para salir con un cantante: “Todos los días lloraba”