Leonardo DiCaprio hace historia en los BAFTA con su séptima nominación a Mejor Actor

Leonardo DiCaprio iguala el récord de siete nominaciones a Mejor Actor en los BAFTA 2026, alcanzando la histórica marca de Daniel Day-Lewis y Dustin Hoffman (REUTERS/Katie Collins/File Photo)

Leonardo DiCaprio logró este martes 27 de enero su séptima nominación como Mejor Actor en los premios BAFTA, alcanzando la marca histórica de Daniel Day-Lewis y Dustin Hoffman. Sin embargo, cuenta con un detalle que lo posiciona aún más alto: es el más joven en conseguirlo.

En la edición 2026 de la gala británica, competirá con Robert Aramayo, Timothée Chalamet, Ethan Hawke, Michael B. Jordan y Jesse Plemmons, según informó People. Los premios BAFTA son los galardones otorgados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión para reconocer la excelencia en el cine, la televisión y los videojuegos.

Los siete históricos de los BAFTA

Con este logro, DiCaprio se suma a un grupo exclusivo de actores masculinos que han alcanzado siete candidaturas en la categoría de Mejor Actor.

La nominación de DiCaprio en los BAFTA destaca su vigencia y lo posiciona como el actor más joven en conseguir siete candidaturas a Mejor Actor en la historia del premio (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Además de Day-Lewis y Hoffman, la lista la completan Michael Caine, Laurence Olivier, Jack Lemmon y Peter Finch. Ser parte de este selecto grupo consolida la presencia de DiCaprio en la historia de los premios BAFTA.

DiCaprio también marca una diferencia generacional en este círculo: es el más joven de todos ellos en lograr la séptima nominación, alcanzada a los 51 años. Dustin Hoffman llegó a esa cifra a los 52, lo que lo posiciona como un referente de longevidad y vigencia en la industria.

Trayectoria y reconocimiento

Leonardo DiCaprio en "El Renacido"

A lo largo de su carrera, el actor ha sido reconocido por su trabajo en películas como “El aviador”, “Los infiltrados”, “El lobo de Wall Street”, “El renacido”, “Érase una vez en… Hollywood” y “No miren arriba”.

De estas actuaciones, solo obtuvo el BAFTA por “El renacido”, título que también le permitió llevarse el Premio Oscar. Su filmografía ha sido aclamada tanto por la crítica como por el público, reforzando su reputación internacional.

En la categoría femenina, el récord de nominaciones en los BAFTA lo comparten Meryl Streep y Judi Dench, con 15 menciones cada una.

Streep suma 12 candidaturas como Mejor Actriz, mientras que Dench ostenta 6 premios BAFTA, la mayor cantidad histórica entre los intérpretes, de acuerdo con datos de People.

Rivalidad generacional y nuevas figuras

La edición 2026 de los BAFTA resalta la rivalidad generacional entre Leonardo DiCaprio y jóvenes talentos como Timothée Chalamet, una de las figuras con mayor proyección internacional (ZUMA VÍA EUROPA PRESS)

La edición 2026 destaca por la rivalidad generacional entre figuras consolidadas y jóvenes talentos. Timothée Chalamet aparece como uno de los principales contendientes, tras conquistar los Globos de Oro y los Critics Choice Awards con su papel en “Marty Supreme”.

Chalamet se perfila como un competidor fuerte y suma atractivo a la ceremonia.

El listado de nominados refleja una renovación en la industria, donde actores experimentados como DiCaprio comparten protagonismo con nuevas voces. Este equilibrio genera expectativas renovadas en una edición marcada por la diversidad de estilos y trayectorias.

Novedades entre las películas nominadas

La película 'One Battle After Another' encabeza las nominaciones a los BAFTA 2026 con catorce candidaturas, seguida de cerca por 'Sinners', 'Hamnet' y 'Marty Supreme' (HBO MAX)

En la edición 2026 de los BAFTA, la película “One Battle After Another” encabeza la lista con catorce nominaciones. “Sinners” le sigue de cerca con trece, mientras que “Hamnet” y “Marty Supreme” obtuvieron once cada una.

Estas producciones figuran también entre las favoritas a Mejor Película en los Premios Oscar, donde “Sinners” logró dieciséis nominaciones y “One Battle After Another” alcanzó trece.

Las mismas películas compiten en otros galardones destacados, como los Actor Awards, entregados anteriormente bajo el nombre de Premios SAG. El reconocimiento internacional de estas cintas subraya el alto nivel de la competencia en la temporada de premios.

Expectativas para la ceremonia

La ceremonia de los BAFTA 2026, conducida por Alan Cumming en Londres, reunirá a lo mejor del cine internacional y promete momentos de tensión y emoción en la entrega de premios (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

La entrega de los BAFTA se realizará el domingo 22 de febrero en el Royal Festival Hall del Southbank Centre de Londres, bajo la conducción de Alan Cumming. La gala reunirá a destacados representantes del cine internacional y promete momentos de tensión y emoción.

Al inicio de la temporada, DiCaprio figuró entre los nominados tanto en los Globos de Oro como en los Critics Choice Awards.

Aunque obtuvo reconocimiento, fue Chalamet quien se llevó el premio en ambas ceremonias por su interpretación en “Marty Supreme”, consolidando su posición como uno de los nombres más relevantes del momento, según People.

El impacto de las nominaciones

La séptima nominación de Leonardo DiCaprio a los BAFTA refleja la evolución de la industria cinematográfica, donde conviven experiencia y nuevos talentos en busca del máximo reconocimiento (Reuters)

La séptima nominación de DiCaprio no solo lo coloca en la historia de los BAFTA, sino que refleja la evolución de una industria en constante cambio, donde la experiencia y la juventud conviven en la competencia por el máximo reconocimiento actoral.

La edición 2026 promete una ceremonia inolvidable, marcada por el talento, la diversidad y la expectativa de un nuevo capítulo en la historia del cine.