Frío CDMX: activan doble alerta por bajas temperaturas para este martes 27 de enero

Activan doble alerta en la CDMX para las primeras horas de este martes 27 de enero. Crédito: Cuartoscuro.

Continuarán las bajas temperaturas para el amanecer en la Ciudad de México y tal será el caso para este martes 27 de enero, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este lunes 26 de enero en sus redes sociales oficiales.

Serán las 16 alcaldías las que registrarán bajas temperaturas para el amanecer de este próximo martes 27 de enero. En algunas demarcaciones se percibirá más ambiente frío que en otras.

Protección Civil de la capital del país hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a otras demarcaciones o vivir en ellas.

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

Doble alerta por bajas temperaturas en la CDMX al amanecer de este martes 27 de enero

Las bajas temperaturas en la Ciudad de México para este martes 27 de enero provocarán doble alerta, que será la amarilla y naranja, de acuerdo con Protección Civil local.

14 demarcaciones estarán en alerta amarilla y dos en naranja, indicó la dependencia local.

Se trata de las alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán; Cuauhtémoc, Cuajimalpa Gustavo A. madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, que registrarán temperaturas bajas para el amanecer de este próximo martes 27 de enero.

Se prevén temperaturas de 4 a 6 grados Celsius. Las recomendaciones emitidas para estas alcaldías en alerta amarilla son:

Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca.

Evita cambios bruscos de temperatura.

Resguarda mascotas del frío; no las dejes a la intemperie.

Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

Activan alerta amarilla en la CDMX para este martes 27 de enero. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

En tanto: Milpa Alta y Tlalpan, que registrará alerta naranja para las primeras horas de este próximo martes 27 de enero.

Las temperaturas estimadas serán de 1 a 3 grados Celsius. Las recomendaciones emitidas para estas alcaldías en alerta naranja son:

Protege niños, niñas, personas de la tercera edad y embarazadas.

Si usas calentadores y/o chimeneas mantén una ventilación adecuada.

Usa crema para hidratar y proteger tu piel del frío.

Mantener esquema de vacunación actualizado (COVID, Influenza y neumococo)

Activan alerta naranja en estas alcaldías de CDMX por bajas temperaturas. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

¿A qué hora comenzarán las bajas temperaturas en las 16 alcaldías para la mañana de este martes 27 de enero?

Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de las 00:00 a 08:00 horas cuando se registren las temperaturas bajas en las s16 alcaldías mencionadas anteriormente para el amanecer de este martes 27 de enero, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.