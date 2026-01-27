A qué estrella no quiere Lupita Jones en La Casa de los Famosos: “Con esa gente yo no puedo”

Lupita Jones es confirmada como la primera habitante oficial de La Casa de los Famosos, el reality estelar de Telemundo (Foto: Telemundo)

En las horas previas al inicio de la nueva edición de La Casa de los Famosos, el nombre de Lupita Jones se posicionó como el gran atractivo. La ex Miss Universo fue confirmada como la primera habitante oficial del popular reality de Telemundo, un regreso que no solo despierta expectativas por su presencia mediática, sino que anticipa tensiones internas.

La empresaria mexicana acordó un contrato considerado millonario para participar en el programa, cuya nueva temporada dará comienzo el martes 17 de febrero a las 19h (18h Centro), bajo la conducción de Jimena Gállego y Javier Poza.

Durante una entrevista emitida en el programa Hoy Día de Telemundo, Jones fue categórica sobre las condiciones para aceptar su ingreso a la casa: declaró que no participaría si Sofía Aragón formaba parte del elenco.

“Ya vamos a empezar con los haters. Sofía Aragón, esa mujer saca lo peor de mí. Con ella no puedo”, manifestó la ex reina de belleza. Añadió que Aragón buscó inicialmente una oportunidad en Mexicana Universal y tras ello se sintió traicionada por ella.

“Ella se acercó a mi concurso buscando una oportunidad, ya pateó el pesebre bien gacho y con esa gente yo no puedo”.

De este modo, la empresaria dejó patente la permanencia de un vínculo tenso y distante con Aragón, segunda finalista de Miss Universo 2019 y figura destacada en certámenes nacionales. “Les dije: ‘Voy, pero no quiero a esa persona allá adentro’”, recalcó Lupita Jones en el programa Hoy Día.

Una figura polémica al interior de la casa

La participación de Jones ha generado debate antes incluso del estreno, alimentando la expectación por cómo influirá su perfil en la dinámica del encierro.

La trayectoria de la ex Miss Universo se caracteriza por incursiones multifacéticas: además del recuerdo por su victoria mundial en 1991, su carrera incluye la dirección de concursos, la gestión empresarial y la producción de eventos.

La propia cadena Telemundo promocionó su llegada como portadora de “autoridad, carácter y fuego puro”, una apuesta por personalidades fuertes para impulsar la competencia en la casa.

Previo a su confirmación, en la transmisión especial de Hoy Día, la organización desplegó una gran caja adornada con una corona. Jones emergió en escena proclamando: “¡La reina madre llegó!”, expresión que marcó el inicio formal de la campaña promocional del programa.

Sofía denunció trato desigual al interior de Mexicana Universal

La rivalidad entre Lupita Jones y Sofía Aragón surgió tras la participación de Aragón en el certamen Mexicana Universal 2019, donde resultó ganadora y representó a México en Miss Universo, logrando el segundo lugar.

El conflicto escaló cuando Sofía Aragón denunció públicamente la falta de apoyo económico y psicológico por parte de la organización dirigida por Lupita Jones.

Aragón relató que no recibió los beneficios habituales para las reinas del certamen, como apoyo económico, vivienda y transporte, y que tuvo que cubrir sus gastos personales y médicos, incluso llegando a quedarse sin recursos para necesidades básicas. Además, mencionó que padecía endometriosis y no obtuvo apoyo para atender su salud.

Lupita Jones respondió a estas acusaciones argumentando que la falta de apoyo económico se debió a que TV Azteca, la televisora que transmitía el certamen, no proporcionó recursos a la organización.

Jones también señaló que ayudó personalmente a Sofía con algunos gastos médicos y cirugías estéticas, y que no era millonaria ni podía poner en riesgo su patrimonio personal.

El conflicto se agravó cuando Sofía aceptó una oferta laboral de TV Azteca y Lupita Jones la bloqueó en redes sociales, además de evitar que Aragón coronara a la siguiente ganadora, como dicta la tradición del concurso.

El caso generó controversia y provocó que otras ex participantes y figuras públicas se sumaran a las críticas hacia la gestión de Jones, acusándola de maltrato psicológico y de entorpecer la carrera de las concursantes.