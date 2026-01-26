Un músico y un expolicía de tránsito: identifican a algunas de las víctimas del ataque armado en Salamanca

10 personas murieron en el sitio y una más cuando estaba en el hospital (REUTERS/Juan Moreno)

Un ataque armado en una cancha de futbol de Salamanca, Guanajuato dejó como resultado la muerte de 11 personas, entre las cuales ya fueron identificadas algunas de las víctimas, incluyendo un músico y un exagente de tránsito.

El hecho ocurrido en la colonia Loma de Flores fue condenado por autoridades y por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

De igual manera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que por el momento las averiguaciones están a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato.

Por su parte, las autoridades estatales indican que ya hay “investigaciones avanzadas” por lo ocurrido en Salamanca.

“Por instrucciones de la gobernadora, estamos reunidos hoy aquí en Salamanca, refrendando todo el apoyo y el compromiso a su presidente municipal, a este importante municipio. Decirles que estamos acompañándolas desde el día de ayer […] esto no puede quedar impune”, fue parte de lo expresado por el Secretario de Gobierno Regional, Sergio González el 26 de enero.

Autoridades estatales prometen justicia tras masacre que dejó al menos 11 muertos. Crédito: Jorge Jiménez Lona

Las víctimas que han sido identificadas

Después del ataque armado del 25 de enero, en redes sociales comenzaron a circular mensajes de despedida para Alejandro Charly Moreno, un baterista e integrante de la banda Recuentro Norteño.

Alan Duarte, miembro del grupo Escencia Norteña expresó sus condolencias por la muerte del baterista en un video publicado en Facebook.

“Lamentamos todos los hechos ocurridos la tarde de ayer Domingo 25 de enero en Campos Cabañas, Loma de Flores, donde hubo Víctimas Inocentes”, se puede leer en la publicación.

El baterista asesinado (Facebook/Ley Kondor)

De igual manera, otra de las personas que falleció por el ataque armado es Alejandro Prieto, este último identificado como un exagente de tránsito.

Reportes periodísticos indican que dicho sujeto se dedicaba a trabajar en Estados Unidos pero que visitaba a su familia en Guanajuato.

Otro de los jóvenes que estaba en la cancha de futbol es identificado como Brayan Gutiérrez.

Asimismo, testigos indicaron que entre las víctimas mortales habría seis agentes de seguridad privada.

No hay registro de personas detenidas que pudieran estar relacionadas con el ataque armado en Salamanca. Algunos reportes apuntan a que estaría implicado el Cártel de Santa Rosa de Lima.

Por su parte, en sus redes sociales la gobernadora Libia Denisse García Muñoz calificó los hechos como algo inaceptable y agregó que la seguridad fue reforzada en la región.

Además, César Prieto, alcalde de Salamanca, publicó un video con el que pude a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la gobernadora su intervención para restaurar la paz y la seguridad en el municipio.

“Que nos apoyen a poder recuperar la paz, la tranquilidad y la seguridad que merecen las y los salmantinos”, comentó.