Ataque armado en Salamanca, Guanajuato deja al menos 11 muertos

Los hechos fueron registrados en un campo de futbol

(X/@luz_adriana_gto)
Durante el domingo 25 de enero fue reportado un ataque armado en una cancha de futbol ubicada en Salamanca, Guanajuato, que según los primeros informes oficiales habría dejado al menos 11 personas muertas.

“El Gobierno Municipal de Salamanca condena enérgicamente los hechos que se han registrado en los últimos días en el municipio y el estado, entre ellos el ocurrido la tarde de este domingo en la comunidad de Loma de Flores, donde personas se encontraban reunidas en un campo de fútbol", es parte del informe de los hechos.

De igual manera, las autoridades del municipio confirmaron la muerte de 11 personas, de las cuales una decena fallecieron en el sitio y otra cuando recibía atención médica en un hospital. Además de que una docena de personas resultaron lesionadas por disparos de arma de fuego.

Información preliminar establece que sujetos armados bajaron de vehículos y abrieron fuego contra los asistentes al campo de futbol, hechos que sucedieron antes de las 6:00 de la tarde del domingo. Imágenes compartidas en redes sociales muestran agentes de seguridad resguardando la zona.

Al sitio llegaron agentes de
Reportes de El Sol de México indican que los atacantes huyeron del sitio con dirección a Irapuato tras los disparos, sin que hasta el momento hayan sido reportadas personas detenidas.

Tras los disparos en la zona equipos de emergencia acudieron al sitio y confirmaron que había personas sin vida. Los cuerpos fueron levantados por la Fiscalía General del Estado (FGE) para que sean realizadas las averiguaciones pertinentes.

Reportan que habría más muertos

Información preliminar compartida por el medio local Periódico Correo indica que derivado del ataque armado el saldo de personas muertas sería de 14.

Al lugar acudieron efectivos de Seguridad Pública, la Guardia Nacional y de Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE).

Hasta el momento no han sido revelados los nombres de las víctimas ni más detalles sobre las mismas.

Otros 12 muertos en Guanajuato

Cabe recordar que en junio de 2025 hubo otro ataque armado en el que individuos dispararon en contra de civiles que estaban celebrando la fiesta de San Juan en la colonia Barrio Nuevo en Irapuato.

(REUTERS/Juan Moreno)
En dicha ocasión una docena de personas fueron asesinadas durante una fiesta patronal. Tras los hechos violentos agentes de seguridad comenzaron a realizar operativos en la zona.

“Los hechos ocurrieron en un domicilio en el que se realizaba una fiesta particular, se registraron las detonaciones de arma de fuego por sujetos que aún no han sido identificados”, destacó en su momento el titular de la Secretaría de Seguridad de Irapuato, Luis Ricardo Benavides Hernández.

