México

Gobernadora de Guanajuato condena asesinato de 11 personas en cancha de futbol, refuerza seguridad en Salamanca

Libia Dennise García Muñoz manifestó su respaldo a los afectados en el tiroteo

Crédito: Jovani Pérez/Infobae México
Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato, condenó el ataque armado en Loma de Flores, Salamanca, calificándolo de “inaceptable” y expresó:

“Lo ocurrido en la comunidad de Loma de Flores, en Salamanca, es un hecho inaceptable que lastima profundamente a las familias guanajuatenses”, afirmó García.

A través de su cuenta oficial en ‘X’, la gobernadora manifestó su solidaridad con las 11 víctimas mortales y al menos 12 heridos—según la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE)—, así como con sus familias.

García Muñoz detalló que tras el ataque, suscitado la tarde del domingo 25 de enero, alrededor de las 17:50 horas, en el que un grupo de personas abrió fuego contra los asistentes a un partido en la cancha conocida como Campos de las Cabañas, se activó un operativo conjunto interinstitucional, entre municipio, la FGE y fuerzas federales con el objetivo de atender a las víctimas, asegurar la zona y avanzar con la investigación.

La mandataria estatal informó que “la seguridad en la región ha sido reforzada”; García afirmó que el papel del Estado en esta situación “actuará con firmeza para proteger a las familias, recuperar la tranquilidad de la comunidad y dar con los responsables”.

Piden a la presidenta y a la gobernadora “recuperar la paz y seguridad” en Guanajuato

César Prieto, alcalde de Salamanca, se dirigió a través de un video a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la gobernadora, Libia Dennisse García su intervención para restaurar la paz y la seguridad en Salamanca:

“Aprovecho para hacerle un llamado a la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, a la gobernadora, para que nos apoyen a poder recuperar la paz, la tranquilidad y la seguridad que merecen las y los salmantinos”.

FGE Guanajuato.
El funcionario aseguró que “hay grupos criminales tratando de someter a la autoridad”, también invitó a la ciudadanía a evitar participar en actos criminales.

Salamanca es una zona estratégica para el desarrollo económico, porque en dicha localidad se ubica una refinería de Pemex “que le ha dado mucho a nuestro país”, afirmó Prieto.

A través de un video, el presidente municipal de Salamanca, César Prieto, pidió más apoyo federal y estatal para frenar la violencia en la región. (Facebook: Salamanca Municipio)

Durante la conferencia de prensa de este lunes 26 de enero, Sheinbaum Pardo afirmó que el Gabinete de Seguridad trabaja de manera coordinada con los elementos de seguridad de Guanajuato, adelantó que solicitará un informe detallado de seguridad.

Violencia en Guanajuato, Salamanca

Ataque en San José de Mendoza.
Ataque en San José de Mendoza.(Facebook: En redes news)

Pese a esto, de acuerdo con el reporte de seguridad, Guanajuato cerró el 2025 siendo el estado con más homicidios en el país, con más de 2 mil 500 casos registrados.

De acuerdo con el reporte de la agencia EFE, el incidente de este domingo, no es un caso aislado registrado durante un partido de futbol en Salamanca, pues asegura que en abril de 2025, un grupo armado irrumpió en una cancha de la comunidad de Cárdenas y asesinó a cuatro personas. Un mes antes, tres personas murieron tras un tiroteo en un campo de fútbol en Zapote Negro.

