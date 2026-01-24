México

Xóchitl Gálvez critica compra de camionetas de lujo para ministros de la SCJN: "De esas que tanto se quejaron en el pasado"

La exsenadora acusó que los ministros no tienen como justificar dicha adquisición, calificando los vehículos como "machuchones"

Xóchitl Gálvez reveló cómo comenzó
Xóchitl Gálvez reveló cómo comenzó su vida fit. | X- Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez, exsenadora y excandidata presidencial de la oposición, criticó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aquirió nueve camionetas de lujo para el transporte de los minstros, las cuales tienen un precio de aproximadamente 1 millón de pesos.

En su cuenta de X, la exlegisladora del PAN publicó un video del momento en que la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el tema durante su conferenciamañanera de este viernes y respondió que la compra de las camionetas le permitió a la Corte ahorrar hast amil millones de pesos.

Ante esto, Gálvez Ruiz acusó que “no importa si se rentan o se compran”, los ministros no tienen como justificar dicha adquisición, calificando los vehículos como “machuchones” y similares a los autos de los que “tanto se quejaron” los políticos del Movimiento de la Cuarta Transformación en el pasado.

“¡No saben cómo justificar las camionetas de lujo! No importa si se rentan o se compraron, los vehículos son machuchones, esos de los que tanto se quejaron que se usaban en el pasado", se lee en la publicación.

Esta semana se dio a conocer que la SCJN adquirió nueve camionetas Jeep Grand Cherokee de último modelo para sus ministros, generando polémica debido a su costo, que supera el millón de pesos por unidad y puede llegar a 1.7 millones según la versión y equipamiento.

Estas SUV destacan por su potencia, lujo y capacidades todoterreno e incluyen motor Pentastar V6, sistemas avanzados de conectividad, tracción 4x4, sistemas de seguridad con más de 110 elementos y posibilidad de blindaje, lo que incrementa el gasto.

La SCJN justificó la compra bajo criterios de seguridad institucional y argumentó que la renovación se realizó conforme a la normatividad vigente.

Además, aseguró que se desincorporaron más vehículos de los que se adquirieron, reiterando su compromiso con una gestión responsable del presupuesto.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum Pardo aseguró que la compra le permitió a la Corte ahorrar más de mil millones de pesos, en comparación con el anterior esquema de renta de vehículos.

Aseveró que la renovación de la flotilla se realizó por motivos de seguridad, ya que los autos antiguos no cumplían con los estándares de protección requeridos, a lo que se sumó la normatividad interna de la Corte, que exige renovar estos vehículos cada cuatro años o antes si presentan fallas de seguridad.

Sheinbaum señaló que las razones de seguridad deben ser tratadas directamente con las autoridades correspondientes. Sobre los fallos recientes de la Corte a favor de reformas impulsadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y legisladores de Morena.

Sin embargo, indicó que el Poder Judicial debe responder esas preguntas y destacó que las decisiones ahora se discuten públicamente, a diferencia del pasado cuando se tomaban en privado.

