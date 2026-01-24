Así son las camionetas de más de un millón de pesos que adquirieron los ministros de la SCJN

La SCJN adquirió nueve camionetas Jeep Grand Cherokee para uso de sus ministros. Crédito: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

La renovación de la flotilla vehicular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) colocó nuevamente al máximo tribunal del país en el centro de la discusión pública. La adquisición de nueve camionetas Jeep Grand Cherokee de último modelo, una para cada ministro, generó críticas y debates en redes sociales debido a su alto costo, que contrasta con el discurso de austeridad que ha marcado la política pública en los últimos años.

De acuerdo con información difundida por el periodista Salvador García Soto, cada una de las unidades tiene un precio que supera el millón de pesos y puede alcanzar hasta 1.7 millones, dependiendo de la versión y el equipamiento seleccionados.

Se trata de uno de los SUV insignia de la marca Jeep, reconocido por combinar potencia, lujo y capacidades todoterreno.

Modelos, versiones y precios

La Jeep Grand Cherokee se comercializa en México en distintas versiones, entre ellas Altitude, Limited, L Limited y Summit 4x4, lo que explica la diferencia en costos entre las unidades adquiridas.

Todas las versiones comparten interiores de alta gama, materiales premium, pantallas digitales, sistemas avanzados de conectividad y un diseño enfocado tanto en el confort como en el desempeño.

Cada unidad tiene un costo superior al millón de pesos, dependiendo de la versión y equipamiento. (X @SGarciaSoto)

Jeep ha posicionado este modelo como un vehículo robusto y versátil, capaz de adaptarse a trayectos urbanos, carreteras y condiciones más exigentes fuera del asfalto, un argumento que suele utilizarse en vehículos destinados a altos funcionarios.

Potencia, tecnología y desempeño

En el apartado mecánico, la Grand Cherokee integra un motor Pentastar V6, con 293 caballos de fuerza y 260 libras-pie de torque, cifras que le permiten un desempeño sólido tanto en ciudad como en carretera.

El rendimiento estimado es de 9.34 kilómetros por litro en uso urbano y hasta 14.39 kilómetros por litro en trayectos carreteros.

Cuenta además con el sistema de suspensión Quadra Lift, que ajusta automáticamente la altura del vehículo, así como con la tracción 4x4 Quadra Trac II, diseñada para enviar la potencia al eje con mayor adherencia. El sistema Selec Terrain permite elegir distintos modos de manejo, como Auto, Sport, Snow, Sand Mud y Rock, optimizando la respuesta ante diversas superficies.

Lujo, narrativa y percepción pública

El discurso comercial de la marca refuerza una imagen de dominio, poder y resistencia. Jeep define a la Grand Cherokee como un vehículo para “apoderarse de cualquier terreno” y “vivir el máximo lujo en cada aventura”.

La compra fue justificada por el máximo tribunal bajo criterios de seguridad institucional. (X @SCJN)

Estas frases, trasladadas al contexto institucional, adquieren una lectura distinta, al tratarse de vehículos asignados al ejercicio del poder público, lo que ha intensificado la crítica social.

Seguridad y posible blindaje

En materia de seguridad, la Jeep Grand Cherokee cuenta con la certificación TOP SAFETY PICK++, con evaluaciones “Buenas” en pruebas de impacto frontal y lateral.

Integra más de 110 elementos de seguridad, como frenado automático de emergencia, detección de peatones y ciclistas, monitoreo de conductor somnoliento y control de crucero adaptativo.

Además, existe la posibilidad de blindaje. Un blindaje nivel IIIA puede costar entre 170 mil y 400 mil pesos, mientras que niveles superiores superan los 400 mil pesos, incrementando considerablemente el gasto final por unidad.

Justificación oficial de la Suprema Corte

Ante la polémica, la SCJN justificó la compra bajo criterios de seguridad institucional.

“El objetivo es garantizar condiciones adecuadas de seguridad y protección de quienes desempeñan funciones de alta responsabilidad”, señaló el máximo tribunal, al afirmar que la adquisición se realizó en estricto apego a la normatividad vigente.

Asimismo, aseguró que la renovación no compromete el presupuesto, ya que se desincorporaron más vehículos de los que se adquirieron, reiterando su compromiso con una gestión responsable del gasto público.