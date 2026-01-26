‘La Nicholette’ reaparece en una iglesia y, entre lágrimas, agradece apoyo tras ser privada de la libertad

La influencer fue liberada este fin de semana tras varios días privada de su libertad. (Facebook)

Nicole Pardo Molina, conocida como La Nicholette, reapareció en público tras haber sido privada de la libertad en Culiacán durante varios días. Visiblemente conmovida, la influencer acudió a la iglesia y agradeció el apoyo recibido durante los días en que estuvo secuestrada.

La joven influencer, originaria de Phoenix, Arizona, fue vista en una ceremonia religiosa en una iglesia de la sindicatura de El Salado. Durante el acto, Nicole Pardo Molina subió al altar y se dirigió a los asistentes para expresar su agradecimiento por las oraciones y el apoyo que recibió mientras estuvo desaparecida.

“Gracias a todos por tenerme en sus oraciones, por cada veladora que me prendieron, gracias por nunca perder la fe”, declaró con la voz entrecortada.

La joven Nichole Pardo, mejor conocida como “La Nicholette”, reapareció en una iglesia de Culiacán tras ser liberada luego de varios días privada de su libertad. (Redes sociales)

La aparición pública de La Nicholette se produjo un día después de que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) confirmara su localización con vida, tras cuatro días de búsqueda. El caso mantuvo en alerta tanto a las autoridades como a la comunidad digital, que siguió de cerca cada novedad relacionada con el paradero de la joven.

¿Qué pasó con La Nicholette?

La Nicholette fue reportada como privada de la libertad la tarde del 20 de enero en las inmediaciones de Isla Musala de Culiacán.

De acuerdo con las grabaciones de la cámara de seguridad de su automóvil, la joven fue interceptada por sujetos armados que la obligaron a subir a otro choche, mientras que su camioneta Tesla Cybertruck color lila quedó abandonada en el lugar. El incidente fue reportado al número de emergencias 911 y motivó el despliegue de un operativo especial por parte de fuerzas estatales y federales.

Las autoridades implementaron un operativo especial para su búsqueda y la Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó el Protocolo Alba y difundió una ficha de búsqueda detallando las características físicas y la vestimenta de Nicole Pardo Molina al momento de la desaparición.

La TikToker leyó un mensaje donde exlicpo que presuntamente trabajaría para Los Mayos Foto: X

Durante su ausencia, circuló en redes sociales un video en el que Nicole Pardo Molina aparece dirigiéndose a la cámara y menciona haber trabajado para la facción de “Mayito Flaco”. En el mensaje, la joven pide a este grupo dejar de mentir y terminar el conflicto con “La Chapiza”, señalando que la guerra entre ambas facciones ha provocado la muerte, agresión y desaparición de numerosas mujeres inocentes.

“Ya me enseñaron una lista grande y larga de mujeres que han asesinado, golpeado, violado y quemado. Ustedes, ni con todos sus aliados han podido ganar esta guerra. [Vean] lo que hicieron con su guerra y sus mentiras, en lo que llevó tanta matanza y secuestro de mujeres inocentes”, se escucha.

Al día siguiente el sábado 24 de enero de 2026, la influencer fue localizada con vida después de cuatro días de búsqueda.

¿Quién es La Nicholette?

La Nicholette es reconocida por su actividad en redes sociales, donde cuenta con miles de seguidores en plataformas como Instagram, TikTok, OnlyFans, Twitch y Snapchat.

En TikTok sumaba más de 111 mil seguidores y en Instagram superaba los 163 mil, aunque después diversificó su contenido en YouTube, TikTok y OnlyFans, mostrando su día a día y su faceta como modelo y empresaria digital.

Sus perfiles permanecen activos, aunque desde finales de 2025 no registraba publicaciones recientes, salvo algunas historias esporádicas.

(Zurisaddai González/Infobae)

Durante su estancia en Culiacán, la influencer administraba un negocio de gorras en la Plaza 11 que hacían alusión a figuras del narcotráfico.

La Nicholette saltó a la fama en 2023 cuando el grupo Grupo Arriesgado lanzó el corrido “La Muchacha del Salado”, inspirado en su vida. El tema superó los 23 millones de reproducciones en YouTube.