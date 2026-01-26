FONACOT supera metas y potencia créditos para colaboradores

Tras superar 2.197M financiamientos en 2025, busca récord en 2026 con mejor tecnología y compromiso social. (FONACOT)

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) se declaró listo para satisfacer la demanda de crédito de los colaboradores en los espacios de trabajo, ofreciendo el costo más bajo mediante un trámite que sea accesible y seguro.

Después de superar sus metas de colocación en 2025, con más de 2 millones 197 mil financiamientos, para este año el organismo busca superar esa cifra, al tiempo de mejorar los procesos y facilitar el acceso a sus financiamientos mediante el uso de una mejor tecnología, capacidad operativa y el compromiso social con las personas trabajadoras.

Crédito responsable para trabajadores formales

Buscan crear mayor responsabilidad social. (FONACOT)

Salvador Gazca Herrera, coordinador general de la FONACOT, destacó que este año la prioridad es que el crédito sea el motor que impulse las metas y proyectos de los trabajadores formales de México:

“No sólo buscamos colocar más, la intención es hacerlo con responsabilidad social, asegurando que el recurso contribuya a mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas”, señaló el dirigente.

Además, indicó que para cumplir con esta función social buscará que un mayor número de empresas, grandes y pequeñas cumplan con su obligación de ley en beneficio de sus trabajadoras y trabajadores, mediante el Sistema Institucional de Afiliación.

“El objetivo es que ningún trabajador formal se quede sin el derecho que por ley les corresponde de acceder al crédito con descuento vía nómina que ofrece Fonacot”, puntualizó.

Medios de contacto en caso de tener dudas sobre el trámite

Gazca Herrera recordó que, al tramitar un Crédito Fonacot, las personas trabajadoras pueden obtener hasta 4 meses de su sueldo, plazos de pago de entre 6 a 30 meses y, lo más importante, la garantía de que contarán con un apoyo financiero seguro con el costo más bajo, en comparación con otras ofertas que existen en el mercado.

Finalmente, recordó que todos los trámites en el Instituto son gratuitos y no requieren intermediarios. En caso de dudas, están disponibles como medios de contacto el portal de internet de FONACOT y el número nacional gratuito 55 88 74 74 74, así como sus redes sociales.