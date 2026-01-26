México

DIF Nuevo León recibe recomendación de la CNDH por caso de abuso sexual infantil

Las denuncias de delitos sexuales contra menores en México subieron un 21% en 2023, con Nuevo León entre los estados con mayor incidencia

Crédito: Jesus Aviles/Infobae México
El DIF Nuevo León enfrenta señalamientos de omisión y falta de respuesta ante un posible caso de abuso sexual infantil, ocurrido el 14 de diciembre de 2022.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), bajo la presidencia de Rosario Piedra Ibarra, emitió la recomendación 147/2025 para que se garantice justicia y reparación a la víctima.

La denuncia, presentada por un familiar del menor, apunta a una interacción inadecuada detectada mediante conversaciones y fotografías encontradas en una tableta electrónica. Tras conocerse estos hechos, la persona acusada fue despedida, pero las autoridades del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) no iniciaron investigaciones formales ni establecieron responsabilidades.

La CNDH subrayó en un boletín que la falta de acción institucional profundiza la vulneración de derechos de las víctimas. Según la Comisión, “esta situación reproduce y agrava la vulneración de los derechos humanos de las víctimas, pues implica que las citadas autoridades mantienen omisiones de actuar conforme a derecho y de garantizar la tutela efectiva a las víctimas”.

El 31 de mayo de 2024, la Comisión Estatal dirigió la recomendación al DIF de Nuevo León. Ante la ausencia de respuesta, la CNDH notificó al Congreso local para que cite a comparecer a la dependencia responsable.

Las familias afectadas recurrieron a instancias superiores al presentar un recurso de impugnación. El 24 de febrero de 2025, la Comisión Estatal remitió el caso a la Comisión Nacional, que determinó la incongruencia de la actuación del DIF Nuevo León por rechazar la recomendación.

La CNDH exige que el DIF Nuevo León acepte la recomendación en su totalidad y dé seguimiento puntual a las denuncias administrativas contra las personas implicadas.

La Comisión insiste en la necesidad de garantizar la reparación del daño y la protección integral de los derechos de la infancia involucrada.

Panorama del abuso sexual infantil en México

La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) reportó que Nuevo León, en 2024 figuró entre las entidades con los indicadores más altos de delitos y vulneraciones hacia este grupo: fue la tercera con más víctimas de extorsión entre 0 y 17 años, la cuarta en homicidios con arma de fuego y la quinta en violencia sexual durante 2023,de acuerdo con reportes del SESNSP y el sector Salud.

El colectivo Early Institute solicitó al gobierno de Claudia Sheinbaum incorporar de forma explícita a niñas, niños y adolescentes en el Plan Integral contra el Abuso Sexual, ante el crecimiento sostenido de casos en México en los últimos años.

La organización advirtió que la falta de enfoque en la infancia y adolescencia en las políticas públicas limita la eficacia de las medidas adoptadas y reduce el impacto transformador que podrían alcanzar. Según datos del colectivo, las carpetas de investigación por delitos sexuales cometidos contra menores tuvieron un aumento del 3% entre 2020 y 2021 (de 21.717 a 22.410 casos), seguido por un alza del 32% de 2021 a 2022, llegando a 29.726. En 2023, los casos documentados ascendieron a 35.866, lo que representa un incremento del 21% respecto al año anterior.

