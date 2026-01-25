México

Mi Beca para Empezar 2026: cuándo será el próximo pago del actual ciclo escolar

Se trata del sexo depósito para estudiantes de preescolar y primaria de la Ciudad de México, correspondiente al ciclo escolar 2025-2026

La fecha para el siguiente
La fecha para el siguiente pago de Mi Beca para Empezar ya ha sido revelada, informó el Fibien. Foto: Fideicomiso de Bienestar Educativo).

El Gobierno de la Ciudad de México implementó el programa Mi Beca para Empezar, dirigido a niños y niñas de preescolar y primaria inscritos en escuelas públicas de la capital del país, desde el año 2019, bajo la administración de la hoy presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, cuando era se encargaba de la Jefatura.

El propósito de este apoyo económico es facilitar la permanencia escolar de los estudiantes, para evitar complicaciones relacionadas con la falta de insumos escolares.

A diferencia de otros apoyos sociales, quienes forman parte de Mi Beca para Empezar no reciben dinero en efectivo, por lo que no es posible retirar fondos en cajeros.

Los recursos se otorgan exclusivamente mediante una tarjeta emitida por el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien), válida únicamente en establecimientos aprobados por la administración local.

El programa social beneficia a
El programa social beneficia a estudiantes de preescolar y primaria de la Ciudad de México. Foto: Twitter/ @Claudiashein.

Con esta tarjeta pueden comprarse alimentos, uniformes, útiles, libros y materiales escolares, así como artículos indispensables para el aprendizaje.

Las necesidades del estudiante pueden cubrirse en papelerías, supermercados, tiendas de ropa, almacenes y otros puntos de venta que aceptan el pago con terminal bancaria.

Algunos participantes del programa tienen inquietudes sobre la fecha del siguiente depósito, ya que el primer abono se registró el pasado jueves 1 de enero.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México reveló los montos que cada nuevo beneficiario recibirá. Crédito: YouTube/Clara Brugada Molina.

Fibien comunicó que el próximo pago ya tiene fecha definida; se trata del sexto depósito del ciclo escolar 2025-2026, previsto para el mes de febrero y dirigido a quienes cursan preescolar y primaria en la capital del país.

Anteriormente, los estudiantes de secundaria y quienes cursaban cuarto, quinto y sexto de primaria en escuelas públicas recibían este apoyo; pero desde la aparición de la Beca Rita Cetina, estos alumnos deben solicitar el beneficio federal otorgado por el Gobierno de México.

Fecha exacta del próximo pago de Mi Beca para Empezar para todos los beneficiarios

Según datos de Fibien, el próximo pago destinado a los integrantes de Mi Beca para Empezar se realizará en el mes de febrero de 2026.

La distribución para todos los beneficiarios se ha fijado para el domingo 1 de febrero de 2026, según la información difundida por la dependencia del Gobierno de la Ciudad de México.

Ese mismo día se efectuará la entrega del beneficio. El monto depositado en cada tarjeta Fibien variará según el nivel escolar del estudiante, es decir, si asiste a preescolar o primaria, conforme señaló la autoridad capitalina.

Este es el monto total que recibirán los beneficiarios de Mi Beca para Empezar en el mes de febrero de 2026

De acuerdo con la información publicada por Fibien en sus redes sociales oficiales, se detallaron las cantidades asignadas a cada beneficiario:

  • 600 pesos: Preescolar
  • 650 pesos: Primaria
  • 600 pesos: CAM Preescolar, primaria y laboral

Es importante revisar los avisos oficiales de Fibien, pues podrían notificarse problemas o demoras vinculados a los depósitos.

El siguiente pago de Mi
El siguiente pago de Mi Beca para Empezar para todos los beneficiarios será el domingo 1 de febrero. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia

