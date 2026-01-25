México

Mamá de Gala Montes comparte fuerte mensaje para su hija previo a su debut en el musical “Malinche”

Un comunicado ha encendido nuevamente el debate sobre la relación familiar, después de que se confirmara la ausencia de Crista Montes en la presentación teatral de la intérprete

La polémica entre Gala Montes
La polémica entre Gala Montes y su mamá resurge antes del debut de la actriz en el musical “Malinche”. (Instagram: @sargentomatute)

A más de un año de que los conflictos entre Gala Montes y su mamá estallaran, la polémica ha vuelto a surgir previo al debut de la actriz en el musical “Malinche”.

Por medio de su cuenta personal de Instagram, Crista Montes dedicó un fuerte mensaje para su hija en el que resaltó su talento y los aspectos que le heredó.

Crista Montes, madre de Gala
Crista Montes, madre de Gala Montes, destaca el talento heredado a su hija en un mensaje publicado en Instagram. (@galamontes, Instagram)

Mamá de Gala Montes no asistirá al musical “Malinche”

En días anteriores se dio a conocer que la ex participante de La Casa de los Famosos México sería parte de cuatro funciones especiales del musical “Malinche” en la Ciudad de México.

Por su parte, la actriz externó su felicidad en redes sociales y desde hace unas horas ha revelado contenido al respecto. Mientras que su mamá, Crista Montes, no ha dejado pasar la oportunidad de enviar un fuerte mensaje.

A través de un post en Instagram, Montes aseguró que no estaría presente en el teatro, pero resaltó que gran parte de ella vive en su hija y las acciones que realiza día con día.

“Debes de saber algo, aunque no te guste escucharlo, en tu esencia habito yo, en tu carácter, en tu fuerza, en tu voz, en tu forma de mirar al mundo habito yo. Lo que aprendiste, lo aprendiste primero de mí”, expresó.

Crista Montes confirma que no
Crista Montes confirma que no asistirá al debut de Gala Montes en el teatro, pero enfatiza su influencia en la vida de la actriz. (Instagram: @sargentomatute)

Posteriormente, aseguró que su hija triunfará en el escenario, pero le aconsejó que no confunda la palabra “éxito” con “superioridad”, declaraciones que ya están generando debate en redes sociales.

“Sí vas a triunfar, sí vas allegar lejos, pero no confundas éxito con superioridad, ni aplausos con grandeza. La verdadera grandeza no necesita mirar por encima del hombro a quien te estuvo sosteniendo desde abajo”, explicó.

Y agregó: “Yo no estaré hoy en ese lugar, pero eso no cambia los hechos ni la historia. El reconocimiento no borra el origen, ni el aplauso sustituye a la memoria”.

El mensaje de Crista Montes
El mensaje de Crista Montes advierte a Gala Montes sobre no confundir éxito con superioridad, generando debate en redes sociales. (Instagram: @sargentomatute)

Puntos clave del distanciamiento entre Gala Montes y su mamá

  • Inicio del conflicto: Surge una discusión menor por la comida en casa pero la situación escala a un forcejeo físico: Crista le da una cachetada a Gala, quien responde con un golpe.
  • Disputas económicas y laborales: El distanciamiento se profundiza por desacuerdos económicos y el final de la relación laboral, ya que Crista Montes había sido representante de la actriz y cantante.
  • Contradicciones en las versiones: Crista Montes mantiene la versión del conflicto físico, pero periodistas como Javier Ceriani informan que, en privado, la madre habría admitido que no fue golpeada, que el incidente del cereal existió pero no pasó a mayores.
  • Consecuencias mediáticas y emocionales: Crista Montes acepta más de 300 mil pesos para una entrevista con Adrián Marcelo, lo que se interpreta como una acción motivada económicamente. Por su parte, Gala manifiesta públicamente sentirse herida y decepcionada por las acciones de su madre.
  • Cambio en la relación madre-hija: Testigos del entorno, como Laura Flores, recuerdan que antes del conflicto la relación era cercana y solidaria.

