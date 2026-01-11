Gala Montes confirma su participación en un ambicioso proyecto teatral

Gala Montes habló sobre sus próximos proyectos artísticos - (IG/@galamontes)

La actriz Gala Montes anunció que asumirá un papel principal en una nueva producción escénica de gran alcance. Esta decisión representa un cambio relevante en su carrera, ya que el proyecto implica retos artísticos diferentes a los que ha enfrentado anteriormente.

Durante una entrevista para Radio Formula, detalló que su participación se integrará a través de un proceso dividido en etapas. Esta estructura permitirá contextualizar su llegada al montaje y anticipar un avance gradual en su desempeño dentro de la propuesta.

Al sumarse a este proyecto, la actriz refuerza su interés en el teatro musical como un terreno de crecimiento profesional. La confirmación de este nuevo reto señala su intención de combinar interpretación y carga emocional en un formato escénico distinto.

Gala Montes, trayectoria y logros

La actriz cuenta con una amplia carrera actoral -(Captura de pantalla Facebook Gala Montes)

La trayectoria de Gala Montes evidencia una evolución constante dentro del panorama artístico, donde la actriz ha sabido combinar su experiencia en televisión con incursiones cada vez más sólidas en la música. Desde sus inicios en la pantalla, Montes se posicionó como una de las figuras más prometedoras de su generación, eligiendo proyectos que exigen tanto presencia escénica como profundidad emocional.

El salto a la música le ha permitido a Montes sumar nuevas herramientas a su repertorio expresivo. La reciente interpretación de “Mujer contra mujer”, tema producido por Nacho Cano y originario de Mecano, representa un punto de encuentro entre su formación actoral y sus inquietudes musicales. Este clásico, interpretado en su versión original por Ana Torroja, otorga un peso cultural adicional a la propuesta escénica de la actriz.

Cada participación ha fortalecido la reputación de Montes como intérprete comprometida, capaz de adaptarse a las exigencias de distintos géneros y formatos. Su integración en el elenco de La Malinche confirma un proceso de consolidación profesional.

Un primer acercamiento a través de la música

Reciamente estrenó su versión del tema "Mujer contra Mujer" - (Foto: Instagram/@galamontes)

La agenda de Gala Montes en La Malinche contempla una intervención especial durante las funciones de los días 24 y 25 de enero. Este primer acercamiento le ofrece la oportunidad de integrarse de manera gradual al universo creativo del espectáculo y adaptarse al exigente ritmo de la producción.

La interpretación de un clásico como “Mujer contra mujer” sirvió como antesala a su incorporación plena al elenco principal.

Esta experiencia evidencia la capacidad de Montes para fusionar la actuación con la música en vivo, consolidando un perfil escénico cada vez más versátil dentro del teatro musical.

El protagónico que llegará en mayo

Próximamente estará actuando en teatro (Foto: Instagram/ Gala Montes)

A partir de mayo, Gala Montes tomará el rol principal en la producción teatral de La Malinche, un acontecimiento que ya ha despertado expectativa entre sus seguidores.

La responsabilidad de asumir el protagónico supondrá para la actriz un reto que demanda tanto solidez escénica como una interpretación de gran profundidad.

Este avance en su carrera responde a la búsqueda constante de proyectos que impliquen mayor complejidad artística. La participación en La Malinche no solo reafirma el crecimiento profesional de Montes, sino que también la posiciona como una figura en ascenso dentro del teatro musical de alta exigencia.