Batido de papaya rico en omega-3 y vitamina B: prepara esta deliciosa bebida que ayuda a limpiar el hígado de manera natural

Es una de las frutas más recomendadas para mantener una buena salud. (Gemini)

La papaya se ha posicionado como una fruta tropical valorada por su sabor dulce, su color intenso y su disponibilidad durante todo el año. Se incorpora con facilidad en la dieta diaria, lo que la hace protagonista de diversas recetas saludables y funcionales.

Además de su aporte culinario, la papaya destaca por los múltiples beneficios para la salud que aporta al bienestar general, principalmente si se integra de manera natural y acompañada de varios elementos para potenciar sus propiedades.

Beneficios de la papaya para la salud

La papaya contiene vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes, lo que contribuye a la prevención de enfermedades cardíacas, diabetes y ciertos tipos de cáncer. Es especialmente rica en vitamina C, ya que una pieza mediana proporciona más del doble de la cantidad diaria recomendada.

Es una de las frutas que se pueden encontrar todo el año, lo que la hace imprescindible para tu dieta. (Freepik)

El betacaroteno y la zeaxantina presentes ayudan a proteger la visión y a filtrar la luz azul nociva, lo que puede prevenir la degeneración macular. El aporte de fibra y la enzima papaína favorecen la digestión y promueven la regularidad intestinal. Consumir papaya también ayuda al control de la glucosa en sangre.

La presencia de vitamina K, potasio y calcio ayuda a fortalecer los huesos y contribuye a la regulación de la presión arterial. Además, los antioxidantes presentes en la fruta combaten los radicales libres y ayudan a reducir la inflamación, retrasando el envejecimiento celular. La papaya aporta colágeno, esencial para la elasticidad de la piel.

Es un auxiliar para la producción de colágeno en la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de licuado de papaya

Incorporar el licuado de papaya a la rutina alimentaria es una forma sencilla y refrescante de aprovechar sus beneficios, ideal para quien busca opciones nutritivas al comenzar la semana.

Ingredientes:

1 porción mediana de papaya (cantidad suficiente para una ración)

(cantidad suficiente para una ración) 1 cucharadita de semillas de chía

1 cucharadita de miel de abeja (preferiblemente miel virgen)

2 cucharadas de amaranto

1 taza de agua

Preparación:

1. Corte la papaya en cubos pequeños, la cantidad necesaria para una persona.

2. Coloque la papaya en el vaso de la licuadora.

3. Agregue la taza de agua.

4. Incorpore la cucharadita de semillas de chía.

5. Añada las dos cucharadas de amaranto.

6. Agregue una cucharadita de miel de abeja para endulzar la preparación.

7. Licúe todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea.

8. Sirva de inmediato para aprovechar el sabor y los nutrientes.

Consumir este licuado favorece la digestión y puede ayudar a quienes desean iniciar la semana con una opción que contribuye al bienestar intestinal y el cuidado del organismo.