México

Batido de papaya rico en omega-3 y vitamina B: prepara esta deliciosa bebida que ayuda a limpiar el hígado de manera natural

Aprovechar el poder de los antioxidantes, mejorar la digestión y cuidar tu organismo es posible con una bebida tan sencilla

Guardar
Es una de las frutas
Es una de las frutas más recomendadas para mantener una buena salud. (Gemini)

La papaya se ha posicionado como una fruta tropical valorada por su sabor dulce, su color intenso y su disponibilidad durante todo el año. Se incorpora con facilidad en la dieta diaria, lo que la hace protagonista de diversas recetas saludables y funcionales.

Además de su aporte culinario, la papaya destaca por los múltiples beneficios para la salud que aporta al bienestar general, principalmente si se integra de manera natural y acompañada de varios elementos para potenciar sus propiedades.

Beneficios de la papaya para la salud

La papaya contiene vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes, lo que contribuye a la prevención de enfermedades cardíacas, diabetes y ciertos tipos de cáncer. Es especialmente rica en vitamina C, ya que una pieza mediana proporciona más del doble de la cantidad diaria recomendada.

Es una de las frutas
Es una de las frutas que se pueden encontrar todo el año, lo que la hace imprescindible para tu dieta. (Freepik)

El betacaroteno y la zeaxantina presentes ayudan a proteger la visión y a filtrar la luz azul nociva, lo que puede prevenir la degeneración macular. El aporte de fibra y la enzima papaína favorecen la digestión y promueven la regularidad intestinal. Consumir papaya también ayuda al control de la glucosa en sangre.

La presencia de vitamina K, potasio y calcio ayuda a fortalecer los huesos y contribuye a la regulación de la presión arterial. Además, los antioxidantes presentes en la fruta combaten los radicales libres y ayudan a reducir la inflamación, retrasando el envejecimiento celular. La papaya aporta colágeno, esencial para la elasticidad de la piel.

Es un auxiliar para la
Es un auxiliar para la producción de colágeno en la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de licuado de papaya

Incorporar el licuado de papaya a la rutina alimentaria es una forma sencilla y refrescante de aprovechar sus beneficios, ideal para quien busca opciones nutritivas al comenzar la semana.

Ingredientes:

  • 1 porción mediana de papaya (cantidad suficiente para una ración)
  • 1 cucharadita de semillas de chía
  • 1 cucharadita de miel de abeja (preferiblemente miel virgen)
  • 2 cucharadas de amaranto
  • 1 taza de agua

Preparación:

1. Corte la papaya en cubos pequeños, la cantidad necesaria para una persona.

2. Coloque la papaya en el vaso de la licuadora.

3. Agregue la taza de agua.

4. Incorpore la cucharadita de semillas de chía.

5. Añada las dos cucharadas de amaranto.

6. Agregue una cucharadita de miel de abeja para endulzar la preparación.

7. Licúe todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea.

8. Sirva de inmediato para aprovechar el sabor y los nutrientes.

Consumir este licuado favorece la digestión y puede ayudar a quienes desean iniciar la semana con una opción que contribuye al bienestar intestinal y el cuidado del organismo.

Temas Relacionados

PapayaBeneficios para la saludLicuado de papayaFrutas tropicalesRecetas saludablesmexico-recetasmexico-noticias

Más Noticias

La Capilla Sixtina Mexicana reconocida por la UNESCO

La joya barroca de Atotonilco integra tradición, mestizaje cultural y una riqueza artística sin precedentes

La Capilla Sixtina Mexicana reconocida

Gala Montes conquista al público en su debut en La Malinche, musical de Nacho Cano

La actriz se integró al elenco del montaje creado por el reconocido productor y recibió una cálida ola de aplausos

Gala Montes conquista al público

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Tris del sábado 24 de enero

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris, dados a conocer por la Lotería Nacional. Averigüe si ha sido uno de los afortunados

Descubre los afortunados ganadores del

Qué se sabe de la tumba zapoteca descubierta por el INAH en Oaxaca y por qué es relevante

Los nuevos indicios revelados en San Pablo Huitzo permiten reconstruir antiguas costumbres y jerarquías sociales

Qué se sabe de la

La verdura que ayuda a prevenir la pérdida de masa muscular a partir de los 30

La masa muscular y la fuerza tienden a disminuir con la edad, pero la alimentación adecuada y la actividad física pueden retrasar este proceso

La verdura que ayuda a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan al presunto jefe de

Procesan al presunto jefe de plaza de una célula ligada al CJNG y dedicada al robo de combustible en Oaxaca

“Golden Roma”, la facción de La Chokiza dedicada a los préstamos gota a gota

Amenazan con narcomanta a mandos policiacos en Mexicali, Baja California: estaba firmada por el CJNG

Detienen a siete narcotraficantes en Cancún y Chetumal, mientras que una mujer fue liberada tras secuestro

Enfrentamiento armado entre civiles y elementos de seguridad deja 7 agresores detenidos en Tecate, Baja California

ENTRETENIMIENTO

Gala Montes conquista al público

Gala Montes conquista al público en su debut en La Malinche, musical de Nacho Cano

“Frankenstein” de Guillermo del Toro volverá al cine tras recibir nominaciones a los Premios Oscar

El concierto de Kanye West será transmitido en México: dónde, cuándo y a qué hora

K-pop en México: las 10 canciones que dominan en iTunes

Mamá de Gala Montes comparte fuerte mensaje para su hija previo a su debut en el musical “Malinche”

DEPORTES

Charros de Jalisco a una

Charros de Jalisco a una victoria de ser bicampeón de la Liga Mexicana del Pacífico

Los hermanos Omar y JC Chávez se alzan con la victoria en su regreso al boxeo profesional

Bolivia vs México: cuándo y dónde ver el partido amistoso en vivo

Los debuts juveniles que marcaron el inicio del Clausura 2026 en la Liga MX

David Shrem llega a Toluca con ambición europea y un solo objetivo: crecer bajo el arco