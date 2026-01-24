Tras la reciente captura de Ryan Wedding, ahora este narco mexicano es uno de los 10 más buscados por el FBI

Tras la reciente captura en México del ex atleta canadiense que transportaba drogas a Estados Unidos y Canadá, Ryan Wedding, así como de Alejandro Rosales Castillo, quien asesinó a su ex novia en ese país, ahora sólo queda un mexicano entre los 10 criminales más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’, ahora figura como el único mexicano en en la lista de los 10 fugitivos más buscados por la agencia estadounidense.

Meza Flores es el presunto líder de la organización de los Beltrán Leyva, una Organización Criminal Transnacional (OCT) Meza, una importante organización de narcotráfico fuertemente armada con sede en Sinaloa, México.

La dependencia estadounidense señaló que es presuntamente responsable de la posesión, distribución e importación de grandes cantidades de heroína, metanfetamina, cocaína, fentanilo y marihuana a Estados Unidos, y ha controlado predominantemente la producción, el transporte y la distribución de drogas en varios puntos de México.

‘El Chapo Isidro’ fue imputado inicialmente el 2 de mayo de 2012 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia. El 26 de noviembre de 2019, se emitió una acusación formal federal sustitutiva y una orden de arresto federal contra Meza Flores en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia tras ser acusado de múltiples cargos de tráfico de drogas y uso y posesión de armas de fuego.

"El Chapo Isidro" es considerado el principal líder de los Beltrán Leyva. (FBI)

En mayo de 2012, el Distrito de Columbia acusó formalmente a Meza Flores de conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína; 50 gramos o más de metanfetamina; un kg o más de heroína; y 100 kg o más de marihuana hacia EEUU.

Luego, en mayo de 2019, se emitió una segunda acusación federal por conspiración para distribuir diversos narcóticos y, adicionalmente, por posesión de un arma de fuego.

Pero, a diferencia de otros narcotraficantes, ‘El Chapo Isidro’ no es buscado directamente por la Administración de Control de Drogas (DEA), sino por el FBI. Según dicho departamento, vive en México y opera, principalmente, en Sinaloa.

Fausto Isidro Meza Flores, alias 'El Chapo Isidro'. (Jovani Pérez | Infobae México)

En la acusación de este martes, el FBI indicó que como presunto líder de la organización criminal transnacional Meza-Flores, ’El Chapo Isidro’ lidera un grupo de sicarios “fuertemente armados” que usan la violencia para mantener el control de áreas utilizadas para la producción y transporte de narcóticos con destino a Estados Unidos.

“Meza-Flores tiene 43 años. Tiene ojos marrones y cabello castaño oscuro. Mide 1.67 metros de altura y pesa aproximadamente 73 kilos. Es probable que resida en México”, se lee en su ficha de búsqueda, junto a una leyenda en la que se le califica como “armado”, “peligroso” y con “riesgo de un vuelo internacional”.

Actualmente, el Departamento de Estado de EEUU ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de ‘El Chapo Isidro’.

Fausto Isidro Meza Flores nació en Guasave, Sinaloa, en 1982. Inició su carrera en el narcotráfico bajo la tutela de Amado Carrillo Fuentes, alias “El Señor de los Cielos”, líder del Cártel de Juárez. Tras la muerte de Carrillo en 1997, Meza Flores se unió a los hermanos Beltrán Leyva, quienes en ese entonces formaban parte del Cártel de Sinaloa.

En 2008, tras la fractura entre los Beltrán Leyva y ‘El Chapo’ Guzmán, Meza Flores se mantuvo fiel a los hermanos, consolidándose como uno de sus principales operadores.

El FBI visitó a México para llevarse a los criminales extraditados

Foto: Gabinete de Seguridad

El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, realizó el 22 de enero una visita oficial a México para mantener una serie de reuniones con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)y la Fiscalía General de la República (FGR), tras la entrega de dos objetivos prioritarios para la agencia estadounidense: Alejandro Rosales Castillo y el exatleta Ryan Wedding.

El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) , informó que capturó en México a Alejandro Rosales Castillo, quien desde el 2017 se mantuvo como “uno de los 10 fugitivos más buscados” por las autoridades estadounidenses.

El director del FBI, Kash Patel, precisó en un comunicado que Castillo fue visto cruzando la frontera de Nogales, Arizona, a México, el 16 de agosto de 2016 y tras casi una década de investigaciones, fue localizado y detenido en Pachuca, Hidalgo, el 16 de enero pasado.

Alejandro Rosales Castillo fue detenido en Hidalgo el 16 de enero. | X- FBI

Destacó que la detención fue posible gracias a la coordinación entre la Agregaduría de Seguridad del FBI en México, la Agencia de Investigación Criminal-INTERPOL y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

“Castillo fue capturado en Pachuca, Hidalgo, México, el 16 de enero de 2026. Castillo está acusado del asesinato de Truc Quan “Sandy” Ly Le, una joven de 23 años, en 2016″, escribió en su cuenta de X.

De acuerdo con e FBI, Castillo está acusado del asesinato de Truc Quan “Sandy” Ly Le, de 23 años, cuyo cuerpo fue hallado en el condado de Cabarrus el 17 de agosto de 2016.

Ryan Wedding viviría en México desde hace 10 años: traficó droga a EEUU y Canadá

El exdeportista olímpico Ryan Wedding, acusado de encabezar una red de tráfico de cocaína, fue detenido, confirmaron Kash Patel, director del FBI, y Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México.

Figuraba entre los fugitivos más perseguidos, con una recompensa de USD 15 millones, tras ser vinculado a una organización responsable de narcotráfico y asesinatos en Estados Unidos, Canadá, México y Colombia.

La organización comandada por Wedding obtuvo anualmente más de mil millones de dólares en ganancias ilícitas procedentes de la venta de droga, de acuerdo con declaraciones previas de la secretaria de Justicia Pam Bondi. Las investigaciones señalaban que Wedding se asiló en México bajo la cobertura del Cártel de Sinaloa.