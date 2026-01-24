México

Pasaporte mexicano 2026: paso a paso para agendar la cita por WhatsApp

La SRE ha reiterado la importancia de verificar los canales oficiales para no caer en fraudes o estafas

La cita para tramitar el pasaporte mexicano se puede agendar vía WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Solicitar el pasaporte mexicano se ha vuelto más accesible en 2026 gracias a la incorporación de un sistema de citas por WhatsApp. Esta herramienta, implementada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), permite a los usuarios programar su trámite de manera gratuita y segura, sin intermediarios ni costos extra.

Agendar la cita por WhatsApp: una alternativa segura

La SRE mantiene habilitado el número oficial 55 8932 4827, donde cualquier interesado puede iniciar el proceso enviando un mensaje de WhatsApp. El sistema responde con instrucciones claras, guiando paso a paso a los solicitantes para registrar la cita.

El servicio funciona las 24 horas y se apoya en un asistente automatizado. De acuerdo con la SRE, este canal oficial busca detener los fraudes y eliminar la intervención de gestores que suelen cobrar por trámites que, en realidad, no tienen ningún costo adicional.

Requisitos y documentos necesarios

Al comenzar la gestión, el asistente solicita información básica: nombre completo, CURP y el tipo de pasaporte requerido. Luego, el usuario elige la oficina, la fecha y el horario disponible.

La SRE enfatiza que no se solicitan datos bancarios ni pagos por WhatsApp; cualquier mensaje que pida dinero debe considerarse fraudulento. Cuando termina el registro, el sistema envía un comprobante de cita, el cual resulta imprescindible el día del trámite presencial.

El sistema automatizado de WhatsApp para agendar cita y obtener el pasaporte está disponible las 24 horas del día. (Jovani Pérez/Infobae México)

Para acudir a la cita, es obligatorio presentar identificación oficial vigente, acta de nacimiento y el comprobante de pago de derechos, cuyo importe depende de la vigencia del pasaporte. En el caso de menores de edad, deben asistir acompañados de padres o tutores y llevar documentación que acredite la patria potestad o tutela legal.

Ventajas del sistema oficial

El canal de WhatsApp de la SRE ofrece ventajas significativas: elimina riesgos de fraude, facilita la programación de citas en cualquier horario y garantiza la protección de los datos personales.

Las autoridades recuerdan que el pasaporte mexicano es esencial tanto para viajar como para resolver diversos trámites oficiales, por lo que recomiendan utilizar exclusivamente los medios oficiales.

Paso a paso para agendar la cita por WhatsApp

  1. Envía un mensaje de WhatsApp al número 55 8932 4827.
  2. Ten a la mano tu CURP y define el tipo de pasaporte que necesitas.
  3. Sigue las instrucciones del asistente virtual, proporcionando los datos solicitados.
  4. Elige la oficina, fecha y horario disponibles.
  5. Recibe el comprobante de cita y consérvalo para presentarlo el día correspondiente.
  6. El día de la cita, lleva identificación oficial vigente, acta de nacimiento y comprobante de pago de derechos. Para menores, añade la documentación de patria potestad o tutela.

La implementación de este sistema automatizado por WhatsApp refuerza el compromiso de la SRE con la seguridad y eficiencia en el trámite del pasaporte mexicano.

